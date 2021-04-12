Что делать, если забыл пин-код телефона

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Артем Сутягин 0

Неприятная ситуация, в которую попадали многие владельцы смартфонов, сейчас встречается не так часто, как раньше, но все равно случается. Я говорю о забытом ПИН-коде от телефона. Системы биометрической разблокировки сделали свое дело и теперь пароль часто просто не нужен. С другой стороны, не это ли повод забыть его? Но все равно, чаще всего такое происходит в те моменты, когда долго не пользуешься смартфоном. В этой ситуации забыть код блокировки намного проще. Бывают и ситуации, когда дети могли случайно поменять ПИН или другие варианты его изменения, но результат один — смартфон не работает. Раньше можно было чуть ли не при перезагрузке сбросить настройки блокировки и получить доступ к трубке, но сейчас времена изменились. Хорошо, что другие способы остались.

Samsung

Иногда ввод ПИН-кода становится проблемой.

Как разблокировать смартфон по месту или при подключении к сети

Приятной особенностью некоторых версий Android является возможность разблокировки смартфона при обычном использовании. Под этим подразумевается подключение к привычным сетям, посещение определенных локаций или подключение к некоторым гаджетам.

То есть вам даже не надо знать ПИН-код смартфона, когда вы находитесь дома и подключены к своей Wi-Fi сети. Это может стать идеальным решением, если вы забудете код блокировки. Вот только функцию надо активировать заранее.

Для этого откройте настройки и найдите поиском Smart Lock. Пункт можно найти и самостоятельно, но часто он находится в разных разделах, хотя в первую очередь надо искать в настройках безопасности.

Smart Lock

Настроить Smart Lock очень просто.

Так, выбрав в качестве надежного устройства Bluetooth-аудиосистему в автомобиле, вы сможете не задумываться о разблокировке, пока находитесь в пути. Если подключите трекер, то будет еще проще, а выбор домашней локации будет удобен для использования телефона в качестве домашнего. Стоит унести его и для разблокировки надо будет вводить ПИН-код. Зато в остальных случаях получится обойтись без него. Главное, помните, что Bluetooth работает на расстоянии нескольких десятков метров, а это сказывается на безопасности.

Включив заранее эту функцию, можно облегчить использование телефона и иногда обходить блокировки, но если вы захотите сбросить пароль, вы не сможете этого сделать — его надо будет ввести перед сбросом.

Как сбросить ПИН-код телефона, если не знаешь его

Уже достаточно давно — еще со времен Android 4.4 — Google придумала удобный способ разблокировки. Он позволяет обойти пароль, если вы знаете данные аккаунта, к которому привязано устройство.

Суть метода разблокировки в том, что после пяти неправильных попыток разблокировать смартфон ПИН-кодом, паролем или графическим ключом, вам будет предложено вести пароль от учетной записи Google. Если вы не помните и его, то пароль можно будет восстановить, например, по номеру телефона или резервному адресу электронной почты.

Как установить пароль на любое приложение Android-смартфона.

Единственно, есть одно требование — телефон должен быть подключен к Интернет, чтобы иметь возможность подключиться к серверу Google и проверить подлинность пароля. Но не забывайте о том, что работает это не на всех устройствах.

Сброс пароля смартфона через Google

Еще один способ сбросить пароль сводится к подключению через Google. Для этого вам надо будет перейти в Google-аккаунт и открыть список своих устройств. Можно сразу перейти к их обнаружению на карте, перейдя по этой ссылке.

Google

Если не помните код, его можно сбросить через личный кабинет Google.

Если у вас несколько устройств, надо будет выбрать нужное из списка. Дальше вы получите дополнительные возможности в виде поиска телефона на карте, воспроизведения звука, если вы не можете найти телефон, и полный дистанционный сброс. Сбросив телефон таким образом, вы потеряете все данные, но если его копии сохранились в Google Диск — проблемой это не будет. Главное, быть уверенным, что копии создавались и последняя была недавно.

Это довольно радикальный способ, но он работает. Я бы приберег его напоследок, после того, как все будет перепробовано. Как и следующий вариант — с полным сбросом устройства.

Что будет, если сбросить все настройки на Андроид до заводских.

Сброс Android-смартфона

Последним способом решить проблему с невозможностью разблокировки будет полный сброс смартфона через режим восстановления.

Как сделать такой сброс, мы уже не раз рассказывали на нашем сайте. Например, о способах сброса и необходимости делать это мы говорили в этой статье.

Режим восстановления

Так тоже можно сбросить пароль, но злоупотреблять этим я бы не стал.

Вот только опять же надо помнить, что память смартфона будет полностью очищена. За несколько минут смартфон сбросится до того состояния, в котором его надо будет заново активировать. После активации вы сможете синхронизировать гаджет с сервером и скачать последнюю резервную копию или просто пользоваться чистым устройством.

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Главное, понимать, что сбросить таким способом получится только свой смартфон. Пароль блокировки телефона будет сброшен, но привязка к учетной записи Google останется и без ввода пароля от личного кабинета дальше подключения к сети пройти вы не сможете.

Как видим, обойти экран блокировки можно, но сделает это только владелец смартфона. Разблокировать подобным образом чужое устройство не получится. Поэтому способ можно считать не лазейкой, а продуманной формой восстановления устройства.

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