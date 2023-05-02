Что делать, если завис смартфон на Android

При эксплуатации смартфона мы сталкиваемся с самими разными проблемами от плохой работы интернета до вылета из приложений. Но все это — мелочи на фоне по-настоящему серьезных неполадок. Представьте, пользуетесь вы своим устройством, а в какой-то момент телефон зависает и не реагирует ни на какие действия с вашей стороны. Более неприятную ситуацию представить сложно. Если вы стали жертвой подобной напасти, предлагаем разобраться, что делать, когда зависает телефон.

Почему зависает телефон

Проблема может проявляться по-разному. В первую очередь рассмотрим сценарий, когда телефон зависает и отвисает самостоятельно через какое-то время. Если описываемая ситуация соответствует вашей, то с высокой долей вероятности неполадки возникли по одной из следующих причин:

слабый процессор;

скромный объем оперативной памяти;

слишком медленный накопитель;

недостаточное количество места во внутренней памяти;

некорректная установка обновлений прошивки или отдельного приложения;

наличие вредоносного софта.

Периодические зависания Андроид устраняются при помощи советов, которые мы давали в тексте, как ускорить телефон. Если коротко, то вы должны сделать следующее:

Перезагрузить смартфон. Провести ревизию приложений, удалив лишние и подозрительные программы. Освободить по меньшей мере 5-15 Гб памяти в зависимости от общего объема накопителя. Очистить кэш приложений и удалить весь мусор.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Чаще всего телефоны зависают по причине недостаточного количества оперативной памяти. Для ее очистки нужно периодически закрывать приложения, работающие в фоновом режиме. Если вам лень это делать, то либо время от времени перезагружайте смартфон, либо воспользуйтесь простым советом. Он отлично помогает людям, у которых зависает телефон Xiaomi, а нужно всего-то включить автоматическую очистку памяти:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Батарея». Нажмите кнопку перехода в дополнительные настройки. Откройте вкладку «Очищать память» и выберите минимальное значение.

Теперь смартфон сам будет закрывать приложения после каждой блокировки экрана. Таким образом, вы получите максимально доступный объем оперативной памяти для плавной работы. Не исключено, что похожая опция есть и на устройствах других производителей, поэтому обязательно проверьте ее наличие.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Что делать, если завис смартфон

Поднимем ставки и рассмотрим ситуацию, когда телефон зависает и не реагирует ни на что. Подобное может произойти с любым устройством вне зависимости от его цены, а списать неполадки на слабое железо не получится. Универсальный метод решения проблемы — принудительная перезагрузка смартфона.

В отличие от обычной, она не требует от вас подтверждения своих действий нажатием на одну из наэкранных кнопок из контекстного меню. Если у вас завис Андроид, одновременно нажмите клавиши питания и увеличения громкости (иногда достаточно кнопки «Power»). Удерживайте их в течение нескольких секунд, пока не произойдет перезагрузка.

Ни в коем случае не выполняйте перезагрузку во время обновления прошивки или сброса настроек.

То же самое нужно сделать, если ваш телефон завис на включении. Но не забывайте, что слабые устройства могут запускаться дольше одной минуты. Поэтому, возможно, вы зря поднимаете панику. И еще один момент. Иногда зависает экран на телефоне отнюдь не по причине сбоя программного обеспечения, а из-за неработающего тачскрина. Решение вы найдете в отдельном материале на нашем сайте.

Телефон завис и не реагирует на кнопки

Самое плохое, что может произойти — телефон завис и не выключается. То есть сколько бы вы ни пытались выполнить принудительную перезагрузку, он отказывается реагировать на кнопки. В такой ситуации важно набраться терпения. Порой лучше всего просто дождаться, когда смартфон разрядится, а экран погаснет, после чего — подключить его к источнику питания и восстановить энергию.

Если не хотите ждать, сразу поставьте устройство на зарядку и еще раз попробуйте выполнить принудительную перезагрузку. Самый последний способ — сброс настроек телефона, в ходе которого удаляются все данные. Поскольку экран не реагирует на касание, выполнять его придется через компьютер, да и то этот способ работает только в том случае, если ранее была активирована отладка по USB.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Допустим, вы уже подключали смартфон к ПК в режиме отладки. Тогда вам понадобится скачать и распаковать на компьютере пакет Android Debug Bridge. Обязательно прочитайте текст, посвященный ADB, после чего сделайте следующее:

Подключите смартфон к компьютеру, используя USB-кабель. На ПК откройте командную строку. Введите «adb devices» и нажмите «Enter», чтобы проверить, обнаружился ли смартфон. В консоли должна появиться надпись «device detected». Если нет — делать что-либо дальше бессмысленно. Впишите команду «adb shell» и подтвердите ее ввод нажатием на «Enter». Теперь введите команду следующую команду: recovery --wipe_data Нажмите «Enter», после чего смартфон должен перезагрузиться. Если этого не произошло, попробуйте запрос «wipe data».

Все равно зависает телефон Андроид? Тогда единственным спасением будет обращение в сервисный центр. Увы, больше вы никак не сможете решить проблему самостоятельно.

Какие телефоны не зависают

Чтобы минимизировать риск зависания Андроид в будущем, нужно сразу покупать смартфон, соответствующий современным требованиям. Во-первых, устройство должно быть от надежного бренда. Во-вторых, аппарат должен обладать достаточным объемом ОЗУ, сносным процессором и быстрым накопителем. Под это определение подходят все модели, которые стоят больше 25 тысяч рублей. Если вы ограничены в финансах, присмотритесь к этим недорогим, но хорошим телефонам:

Эти модели оснащены современными и производительными процессорами, предлагают не менее 4 Гб оперативной памяти в базовой версии, а также оснащены быстрым накопителем стандарта UFS. Ничего лучше в ценовом диапазоне 10-15 тысяч рублей найти не получится.