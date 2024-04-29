Что еще важно в повербанке для телефона помимо его емкости

Обычно, когда мы выбираем повербанк для телефона, то обращаем внимание исключительно на его емкость. Именно она становится главным критерием, влияющим в том числе на размеры прибора. Хочешь маленький внешний аккумулятор — бери модель на 5000-10000 мАч, необходимо устройство, способное восстановить энергию смартфона несколько раз, — покупай версию на 20000 мАч не больше. Казалось бы, все просто, но это далеко не все, на что нужно обратить внимание при выборе повербанка.

На что влияет мощность повербанка

Еще одна важная характеристика повербанка — его мощность. Именно она влияет на скорость зарядки телефона и других устройств при помощи внешнего аккумулятора. При этом учтите, что мощность бывает двух видов:

Input (мощность тока, которую принимает сам аккумулятор);

(мощность тока, которую принимает сам аккумулятор); Output (отдаваемая мощность тока).

Чем выше мощность повербанка, тем быстрее он восстанавливает энергию подключенных к нему устройств. Так, внешний аккумулятор на 18 Вт сможет зарядить смартфон с АКБ на 5000 мАч примерно за 120-140 минут, модель на 33 Вт — за 70-90 минут, а версия на 65 Вт — за 40-50 минут.

При этом не стоит думать, будто мощный повербанк для телефона является гарантией быстрой зарядки. Все немного сложнее. Помимо мощности также необходимо обратить внимание на протоколы быстрой зарядки, указанные в характеристиках. Они должны совпадать со стандартом Fast Charge вашего смартфона.

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Какие разъемы у внешнего аккумулятора

Внешние аккумуляторы имеют несколько разъемов для подключения зарядного кабеля. Как правило, это один USB-C и два USB-A, но иногда удается найти и другие варианты в зависимости от ваших потребностей. Помимо визуальных отличий более компактный Type-C имеет важную особенность: через него повербанк может как передавать энергию другим устройствам, так и заряжаться сам. То есть этот разъем работает в две стороны.

На что важно обратить внимание при выборе внешнего аккумулятора? На характеристики разъемов, указанные в описании повербанка. Несмотря на заявленную мощность, максимум обычно выдает только один порт. Все остальные разъемы слабее, и вам необходимо проверить, какими параметрами отдаваемого тока они могут похвастать.

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Для чего нужен повербанк с экраном

Некоторые повербанки оснащены экраном. Но для чего он нужен? Во-первых, для отображения информации об оставшейся емкости, ведь шкала от 0 до 100% намного информативнее, чем примитивная индикация из нескольких светодиодов на корпусе.

Во-вторых, на экран могут выводиться дополнительные сведения. Например, о мощности отдаваемого тока или об использовании того или иного протокола зарядки. Так что вещь полезная, а потому лучше покупать повербанк с дисплеем.

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Полезные функции повербанков

Кроме дисплея у внешнего аккумулятора могут быть и другие полезные функции. Например:

беспроводная зарядка;

солнечная панель;

встроенный кабель;

крепление для телефона;

фонарик.

Для производителя повербанк — огромное поле для экспериментов. Поэтому разработчики нередко выпускают внешние аккумуляторы с необычными функциями вроде грелки или встроенных наушников. Нужны они вам или нет — решайте сами.

Сколько должен стоить внешний аккумулятор

Рынок внешних аккумуляторов кишит огромным количеством подделок, да и просто аксессуаров низкого качества. Их нужно всячески избегать, ведь плохой повербанк не только не оправдает ожиданий и быстро сломается, но и станет источником прямой угрозы.

Стоимость хороших повербанков на 10000 мАч начинается от тысячи рублей. Внешние аккумуляторы большей емкости с поддержкой быстрой зарядки и дополнительных функций стоят еще дороже. Поэтому не верьте продавцам (особенно на AliExpress), которые всего за 500 рублей обещают вам и 30000 мАч, и 33 Вт, и солнечную панель в придачу.

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Также старайтесь покупать продукцию проверенных брендов. Помимо компаний, занимающихся выпуском смартфонов (Xiaomi, realme и другие) внешние аккумуляторы высокого качества делают:

Anker;

Baseus;

Hoco;

UGREEN;

USAMS и другие.

Перед покупкой обязательно изучите описание и отзывы, чтобы отличить подделку от оригинального товара. А после получения товара пользуйтесь им в соответствии с правилами эксплуатации, не допуская попадания прямых солнечных лучей и подключения неисправных аксессуаров.