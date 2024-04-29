Что еще важно в повербанке для телефона помимо его емкости

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Герман Вологжанин

Обычно, когда мы выбираем повербанк для телефона, то обращаем внимание исключительно на его емкость. Именно она становится главным критерием, влияющим в том числе на размеры прибора. Хочешь маленький внешний аккумулятор — бери модель на 5000-10000 мАч, необходимо устройство, способное восстановить энергию смартфона несколько раз, — покупай версию на 20000 мАч не больше. Казалось бы, все просто, но это далеко не все, на что нужно обратить внимание при выборе повербанка.

Что еще важно в повербанке для телефона помимо его емкости. Все, что нужно знать о внешних аккумуляторах для телефона. Фото: The Hook Up. Фото.

Все, что нужно знать о внешних аккумуляторах для телефона. Фото: The Hook Up

На что влияет мощность повербанка

Еще одна важная характеристика повербанка — его мощность. Именно она влияет на скорость зарядки телефона и других устройств при помощи внешнего аккумулятора. При этом учтите, что мощность бывает двух видов:

  • Input (мощность тока, которую принимает сам аккумулятор);
  • Output (отдаваемая мощность тока).

Чем выше мощность повербанка, тем быстрее он восстанавливает энергию подключенных к нему устройств. Так, внешний аккумулятор на 18 Вт сможет зарядить смартфон с АКБ на 5000 мАч примерно за 120-140 минут, модель на 33 Вт — за 70-90 минут, а версия на 65 Вт — за 40-50 минут.

На что влияет мощность повербанка. Лучше покупать внешний аккумулятор на 18 Вт и выше. Фото.

Лучше покупать внешний аккумулятор на 18 Вт и выше

При этом не стоит думать, будто мощный повербанк для телефона является гарантией быстрой зарядки. Все немного сложнее. Помимо мощности также необходимо обратить внимание на протоколы быстрой зарядки, указанные в характеристиках. Они должны совпадать со стандартом Fast Charge вашего смартфона.

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Какие разъемы у внешнего аккумулятора

Внешние аккумуляторы имеют несколько разъемов для подключения зарядного кабеля. Как правило, это один USB-C и два USB-A, но иногда удается найти и другие варианты в зависимости от ваших потребностей. Помимо визуальных отличий более компактный Type-C имеет важную особенность: через него повербанк может как передавать энергию другим устройствам, так и заряжаться сам. То есть этот разъем работает в две стороны.

Какие разъемы у внешнего аккумулятора. Выбирайте повербанк с удобными для вас разъемами. Фото.

Выбирайте повербанк с удобными для вас разъемами

На что важно обратить внимание при выборе внешнего аккумулятора? На характеристики разъемов, указанные в описании повербанка. Несмотря на заявленную мощность, максимум обычно выдает только один порт. Все остальные разъемы слабее, и вам необходимо проверить, какими параметрами отдаваемого тока они могут похвастать.

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Для чего нужен повербанк с экраном

Некоторые повербанки оснащены экраном. Но для чего он нужен? Во-первых, для отображения информации об оставшейся емкости, ведь шкала от 0 до 100% намного информативнее, чем примитивная индикация из нескольких светодиодов на корпусе.

Для чего нужен повербанк с экраном. Экран покажет много полезной информации. Фото.

Экран покажет много полезной информации

Во-вторых, на экран могут выводиться дополнительные сведения. Например, о мощности отдаваемого тока или об использовании того или иного протокола зарядки. Так что вещь полезная, а потому лучше покупать повербанк с дисплеем.

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Полезные функции повербанков

Кроме дисплея у внешнего аккумулятора могут быть и другие полезные функции. Например:

Для производителя повербанк — огромное поле для экспериментов. Поэтому разработчики нередко выпускают внешние аккумуляторы с необычными функциями вроде грелки или встроенных наушников. Нужны они вам или нет — решайте сами.

Сколько должен стоить внешний аккумулятор

Рынок внешних аккумуляторов кишит огромным количеством подделок, да и просто аксессуаров низкого качества. Их нужно всячески избегать, ведь плохой повербанк не только не оправдает ожиданий и быстро сломается, но и станет источником прямой угрозы.

Сколько должен стоить внешний аккумулятор. Яркий пример подделки. Повербанк с такими характеристиками не может стоить 1 тысячу рублей. Фото.

Яркий пример подделки. Повербанк с такими характеристиками не может стоить 1 тысячу рублей

Стоимость хороших повербанков на 10000 мАч начинается от тысячи рублей. Внешние аккумуляторы большей емкости с поддержкой быстрой зарядки и дополнительных функций стоят еще дороже. Поэтому не верьте продавцам (особенно на AliExpress), которые всего за 500 рублей обещают вам и 30000 мАч, и 33 Вт, и солнечную панель в придачу.

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Также старайтесь покупать продукцию проверенных брендов. Помимо компаний, занимающихся выпуском смартфонов (Xiaomi, realme и другие) внешние аккумуляторы высокого качества делают:

  • Anker;
  • Baseus;
  • Hoco;
  • UGREEN;
  • USAMS и другие.

Перед покупкой обязательно изучите описание и отзывы, чтобы отличить подделку от оригинального товара. А после получения товара пользуйтесь им в соответствии с правилами эксплуатации, не допуская попадания прямых солнечных лучей и подключения неисправных аксессуаров.

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