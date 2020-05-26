Что меня больше всего бесит в Samsung Pay

Samsung Pay – очень удобный платёжный сервис, который, на мой взгляд, во многом выигрывает у Google Pay. Быстрый выбор карты для оплаты прямо на экране блокировки, необходимость верифицировать каждую транзакцию отпечатком пальца или радужной оболочкой глаза, и возможность платить бесконтактно даже на терминалах без поддержки NFC, несомненно, делают его лучшим средством оплаты на Android. Однако и у него есть как минимум один недостаток, который раздражает меня едва ли не больше, чем отсутствие горячей замены карт в Google Pay.

Samsung Pay начал убивать аккумуляторы смартфонов Samsung. Как исправить

Конечно же, я говорю о запрете использования Samsung Pay при низком заряде батареи. Я бы поостерёгся называть конкретные цифры, поскольку, судя по всему, у каждого смартфона этот лимит разный, но я лично столкнулся с отказом в бесконтактной оплате на Galaxy A51 при достижении им 15% зарядки. Смартфон просто не позволил мне запустить Samsung Pay, сославшись на низкий уровень оставшейся энергии, и заставил меня краснеть в очереди на кассе, выискивая бумажник с физической платёжной картой.

Не работает Samsung Pay

Возможно, для пользователей Samsung это совершенно обычная практика, но мне раньше не доводилось, во-первых, пользоваться смартфонами этого бренда, а, во-вторых, оплачивать покупки посредством Samsung Pay, когда аппарат находится на последнем издыхании. Поэтому, когда я узнал, что корейские смартфоны грешат этим недостатком, я был сильно разочарован, учитывая, что иногда я не беру с собой ни бумажник, ни банковские карты, а надеюсь только на смартфон и бесконтактную оплату, которую сегодня принимают в любом ларьке с шаурмой.

Samsung запустила свою банковскую карту для Samsung Pay

Почему Samsung ограничивает работу Samsung Pay, никто толком не знает. Я решил поискать информацию в интернете и единственное объяснение, которое мне показалось логичным, состояло в том, что технология MST (та самая, которая позволяет платить бесконтактно на терминалах без NFC) требует слишком много энергии. Возможно, это действительно так, поскольку ни один другой сервис такого ограничения не имеет. Вот только большая часть новых смартфонов Samsung технологию MST не поддерживает, а Samsung Pay при низком заряде аккумулятора на них всё равно не запустится.

Samsung Pay не срабатывает

Беглый анализ показал, что такая проблема раздражает не только меня. На Reddit есть целая ветка, которая посвящена этой недоработке Samsung Pay. Причём претензия большинства пользователей относится даже не к самому ограничению, а к Samsung, которая не предупреждает о его существовании заранее, а ставит перед фактом, когда все товары пробиты и остаётся только прислонить смартфон к терминалу, чтобы совершить оплату.

На мой взгляд, это довольно странная практика – ограничивать платёжные функции смартфона при достижении 15% заряда. Во-первых, дело в том, что 15% — это довольно много. В отдельных случаях этого ресурса может хватить, чтобы смартфон проработал ещё целый час. Во-вторых, технология бесконтактной оплаты является одной из наименее ресурсоёмких. Это доказывает Apple, которая позволяет оплачивать проезд в транспорте с помощью iPhone, даже если его аккумулятор разрядился в ноль, а Samsung почему-то мало даже 15%.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Можно ли исправить сложившуюся ситуацию? Лично я думаю, что можно. Ведь если у Apple получилось, должно получиться и у Samsung. Другое дело, что, скорее всего, корейцы не слишком об этом задумываются, а ограничение на использование Samsung Pay при низком заряде аккумулятора тянется ещё из середины десятых годов, когда батарейки были маломощными, а MST, возможно, действительно требовала больше ресурса, чем NFC. Ну, а если это технически невозможно, тогда я разочаруюсь в способностях инженеров южнокорейской компании ещё больше.