Что мне больше нравится в Android, чем в iOS

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Иван Кузнецов 0

В конце прошлой недели я пересел с Android на Айфон. Пересел очень удачно, потому что обзавёлся сразу топовым iPhone 12. Я не хвастаюсь и говорю об этом без знаков «плюс» или «минус». Просто как факт. Не сказать, чтобы я сильно мечтал об iPhone, но попробовать новое всё-таки хотелось. Откровения, как я и ожидал, не случилось. Однако было несколько моментов, к которым пришлось привыкать, с тоской поглядывая в сторону двухлетнего Хонора, у которого с этими моментами всё в порядке.

Android лучше iOS

Есть моменты, в которых Android сильно лучше, чем iOS

Где жесты лучше: на iOS или Android

Жесты

Жест назад на Android работает в обе стороны

Несмотря на то что управление жестами на iOS появилось раньше, в результате именно производители Android-смартфонов довели его до ума. Но понял я это, только когда перешёл на iPhone. Пользуясь своим Honor View 20, я привык, что жест назад работает в обе стороны. То есть я могу свайпнуть пальцем по экрану и от правого края, и от левого, и смартфон в любом случае вернётся на шаг назад.

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iPhone команду возврата назад воспринимает только по свайпу от левой грани. В принципе, это логично и интуитивно понятно. Но вот с точки зрения удобства случился затык. Я пользуюсь чехлом с толстыми гранями, поэтому мне приходится тянуться большим пальцем влево, чтобы исполнить жест. В этот момент я рискую уронить аппарат. Боюсь представить, как то же самое делают владельцы iPhone 12 Pro Max.

Сообщения на айфоне не по порядку

Сообщения

Сверху у меня отображается старые сообщения, а внизу — новые

Приложение «Сообщения» на iOS – это просто прошлый век. Во-первых, старые SMS, которые я получал несколько месяцев назад, отображаются в самом верху. Во-вторых, одни и те же сообщения могут дублироваться по несколько раз. И, в-третьих, с одним и тем же отправителем у меня может быть несколько разных чатов.

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Я допускаю, что проблема может быть в том, что я переносил данные с Android, но я переносил их через фирменное приложение Apple. И, если проблема в нём, то это компания накосячила. Наверное, сложно реализовать перенос приложений, будильники и прочую шелуху. Но уж текстовые сообщения-то можно нормально скопировать. Нет?

Лучшие голосовые помощники

Siri

Так Siri отвечает на большинство моих вопросов

Только перейдя на iOS, я понял, как часто, оказывается, я пользовался голосовыми ассистентами. Неожиданно выяснилось, что я спрашиваю их вообще обо всём. На Android я попеременно пользовался и Алисой, и Google Ассистентом, переключаясь между ними по настроению или по потребностям.

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На iOS же нет ничего, кроме Siri, и это реально печаль. Её речь поставлена довольно неплохо, но она не умеет и половины из того, что умеют Алиса и Ассистент – от ответов на банальные вопросы до управления умным домом. Очень жаль, что Apple жадничает и не пускает на iOS альтернативных помощников.

Не работает умный дом на Айфоне

HomeKit

Два моих светильника не работают с HomeKit. И что мне теперь, не пользоваться ими?

Управлять с iPhone умным домом – то ещё мучение. Ведь если вы хотите отдавать голосовые команды освещению или другим умным приборам, установленным у вас в квартире, этот прибор должен обязательно поддерживать HomeKit. А, если этого нет, то и управлять гаджетом можно будет только через приложение производителя.

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В моём случае получилось очень неприятно. Два умных светильника, установленных у меня в квартире, несовместимы с HomeKit, и я не могу отдавать Айфону команды по их управлению. Это реально плохо. Видимо, теперь придётся купить умную колонку, которую я так долго игнорировал. Просто без неё будет реально никак.

Что лучше: Safari или Chrome

Chrome

Слева — Chrome на Android, справа — Safari на iOS. По-моему, всё ясно

Мне не нравится мобильная версия Safari. Нет, серьёзно. Несмотря на то что я с удовольствием пользуюсь этим браузером на Mac и на iPad, пользоваться им на iPhone – это совсем не то же самое. Как по мне, для человека, который придумал настолько бездарное управление вкладками в Safari, есть в аду отдельный котёл.

Почему пользователи iPhone бегут на Android

Да, я в курсе, что можно пользоваться Chrome. Но ведь Apple заявляет, что её браузер лучше, чем у конкурентов. А ещё в iOS 15 нам готовят другой неприятный сюрприз. Оказывается, в Купертино задумали перенести адресную строку вниз, но это полный провал, и Google поняла это ещё два года назад.

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