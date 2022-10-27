Что на самом деле умеет SIM-карта в твоем смартфоне

Смартфон используется для решения разных задач, но главная из них — совершение звонков. С этой целью каждый из нас покупает SIM-карту, когда подключает услуги того или иного оператора сотовой связи. Но задумывались ли вы, на что способен этот внешне невзрачный кусок пластика? Его предназначение — отнюдь не только предоставление доступа к услугам связи. Поэтому предлагаю разобраться, как работает SIM-карта, и какие манипуляции с ней можно выполнить для повышения комфорта при взаимодействии со смартфоном.

Что такое SIM-карта

SIM-карта — это не просто модуль абонента, а полноценный процессор на пластиковой подложке, необходимый для обработки информации. Правда, работает он на очень низкой частоте (не более 10 МГц). На практике этого достаточно, чтобы СИМка смогла не только найти ближайшую вышку для подключения к сети, но и сохранить номер телефона в записной книжке или текст СМС-сообщения.

Возможно, вы удивитесь, но у SIM-карты есть собственная операционная система с приложениями. И тот самый идентификатор абонента — это лишь одна из программ встроенной ОС, которую запускает СИМка для определения пользователя. Ну а видимой частью операционной системы является то самое меню SIM-карты, которое вы при желании можете открыть, введя соответствующий USSD-запрос своего оператора. Кроме того, подобный интерфейс доступен через одноименное приложение, установленное во внутренней памяти вашего телефона.

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Виды SIM-карт

Существует 4 вида (точнее — формата) SIM-карт. Они отличаются размером пластины, на которую нанесен микрочип:

SIM. Классический формат 1992 года, представляющий собой нечто напоминающее банковскую карту. Чтобы оценить размер такой СИМки, достаточно взглянуть на пластиковую подложку, вместе с которой поставляется модуль абонента.

Классический формат 1992 года, представляющий собой нечто напоминающее банковскую карту. Чтобы оценить размер такой СИМки, достаточно взглянуть на пластиковую подложку, вместе с которой поставляется модуль абонента. Mini-SIM. Пожалуй, самый распространенный формат в эпоху кнопочных телефонов и первых смартфонов, появившийся еще в 1996 году. Такая SIM-карта намного меньше своего прототипа и вставляется в соответствующий разъем мобильного устройства.

Пожалуй, самый распространенный формат в эпоху кнопочных телефонов и первых смартфонов, появившийся еще в 1996 году. Такая SIM-карта намного меньше своего прототипа и вставляется в соответствующий разъем мобильного устройства. Micro-SIM. Этот стандарт появился в 2003 году, но не получил такого широкого распространения, как его предшественник. Карточка стала еще меньше, однако ее размеры все равно больше, чем у современных аналогов.

Этот стандарт появился в 2003 году, но не получил такого широкого распространения, как его предшественник. Карточка стала еще меньше, однако ее размеры все равно больше, чем у современных аналогов. Nano-SIM. Актуальный формат СИМок, чье появление датировано 2012 годом. Размер Nano-SIM соответствует микрочипу, размещенному на подложке. И сегодня такие SIM-карты используется на всех современных смартфонах.

Сейчас, если вы решите купить SIM-карту, то получите универсальную карточку, которая подойдет к устройству с любым из упомянутых выше форматов. Вместе с тем стоит заметить, что мы говорим о физических СИМках, которые вставляются в телефон. Но есть и встроенные аналоги eSIM, подробнее о которых вы можете узнать в отдельном материале.

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Память SIM-карты

Поскольку SIM-карта представляет собой маленький процессор, у нее есть как оперативная, так и постоянная память. Как правило, объем встроенного хранилища современной СИМки составляет 128-256 Кб. Однако есть исключения. Так, в 2019 году китайский оператор China Unicom представил так называемую 5G Super SIM, чья память рассчитана на 32, 64 или 128 ГБ. Это своего рода гибрид SIM-карты и карты памяти. Но аксессуар настолько редкий и нерентабельный, что сегодня вы ничего подобного в магазине не встретите.

Что касается обычных СИМ-карт, то 256 Кб — это не так мало, как может показаться на первый взгляд, поскольку ранее объем вообще варьировался в пределах 8-32 Кб. Имеющееся хранилище делится на 3 раздела, представленные в примерно следующем соотношении:

60% — зашифрованные данные оператора, включая номер телефона;

20% — файлы Java-приложений, представляющие собой меню SIM-карты;

20% — пользовательские данные (журнал вызовов, контакты, сообщения).

Поскольку даже из столь скромного объема на нужды пользователя выделяется всего 20% от емкости накопителя, нередко возникают ситуации, когда память SIM переполнена. Для решения проблемы нужно удалить лишние сообщения или переместить контакт с СИМ на телефон, о чем вскользь упоминается здесь.

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PIN-код SIM-карты

Раз уж СИМка является своего рода хранилищем информации, ее нужно защитить. Для этого предусмотрен PIN-код. По умолчанию он не работает. Но, если вы не хотите, чтобы персональные данные попали в руки злоумышленника, посмотрите, как поставить ПИН-код на карту:

Вставьте СИМку в телефон. Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность», а затем — «Конфиденциальность». Выберите нужную SIM-карту. Активируйте опцию «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код.

Узнать ПИН можно на пластиковой подложке, которая поставляется вместе с СИМкой. Если она не сохранилась — ознакомьтесь с этим материалом, где рассказывается, что делать, если забыл ПИН-код.

Как часто нужно менять SIM-карту

СИМ-карта — далеко не самая долговечная штука, которую периодически нужно менять. При постоянной перестановке ее микрочип изнашивается, и даже внутри одного смартфона он так или иначе может окислиться. Кроме того, регулярно обновляются поколения связи, поэтому старая СИМка становится причиной, почему не работает 4G на телефоне.

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Обменять SIM-карту можно бесплатно в салоне связи вашего оператора. В некоторых случаях допускается удаленный заказ карточки через официальный сайт. Старайтесь менять СИМку раз в 3-4 года, чтобы не столкнуться с проблемами при ее работе, или же купите смартфон с eSIM. Актуальный список моделей смотрите здесь.