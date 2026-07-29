Против Павла Дурова возбудили уголовное дело о содействии терроризму. Основателя популярного мессенджера ждут большие неприятности в России, а сам Telegram эксперты называют кандидатом на признание экстремистским. Если это случится, правила игры поменяются для десятков миллионов пользователей — от подписки Premium до обычного репоста с логотипом мессенджера. Разбираем без юридических дебрей, что именно окажется под запретом и что делать заранее.

Пользоваться Telegram теперь нужно с осторожностью. Фото.

Пользоваться Telegram теперь нужно с осторожностью

Почему на Павла Дурова завели уголовное дело

Основатель Telegram стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму. По версии ведомства, администрация сервиса не удаляет каналы и боты, которые используют для совершения преступлений в России. Формально Telegram пока не признан экстремистским, но юристы, предупреждают: после возбуждения дела такой процесс идёт быстро.

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Речь идёт о 90 млн активных пользователей в стране — то есть почти о каждом, кто держит мессенджер на телефоне. Мы уже подробно разбирали, чем грозит пользователям Telegram само по себе объявление Дурова в розыск. Ниже — что изменится, если платформу официально признают экстремистской.

Можно ли платить за Telegram Premium после запрета

Самый спорный вопрос — судьба подписок и платежей вроде Premium. После признания платформы экстремистской покупку подписки могут расценить как финансирование запрещённой деятельности. Тут мнения юристов расходятся, и это важно понимать.

После запрета мессенджера оплата подписки может быть расценена как финансирование запрещённой деятельности. Фото.

После запрета мессенджера оплата подписки может быть расценена как финансирование запрещённой деятельности

Адвокат Георгий Краснов считает, что с момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку нельзя. При этом уже оплаченные до этого момента Premium и другие услуги пользователям не угрожают, даже если они продолжают действовать после решения суда.

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Адвокат Дмитрий Загайнов смотрит мягче: подписка — это оплата сервиса, а не прямое пожертвование, поэтому автоматически финансированием терроризма её не считают. Но он же оговаривается, что любые транзакции через Telegram теоретически могут расценить как содействие, если мессенджер признают террористическим. Его практический совет: следить за официальными источниками (Роскомнадзором и ФСБ), не использовать сервис для сомнительного контента и при необходимости отменять автоплатежи. То есть, если запрет случится, продлевать подписку рискованно, а автопродление стоит заранее отключить, чтобы деньги не списались уже после решения суда.

Заблокируют ли Telegram и что будет с доступом

По словам Загайнова, ситуацию можно частично сравнить с историей Meta (экстремистская организация, запрещённая в России). Если сервис внесут в реестр для экстремистов, Telegram заблокируют — так же, как это произошло с Facebook* и Instagram* в 2022 году.

Telegram не работает уже сейчас. Фото.

Telegram не работает уже сейчас

Здесь есть важная деталь, которая касается почти всех. За сам вход и публикацию контента, не нарушающего закон РФ, уголовной ответственности нет. В России пока не ввели наказание за доступ к Telegram. Это же подтверждает и наша отдельная разборка про вероятность полного запрета VPN в России. На практике блокировка означает не красную кнопку «выключить всё», а техническую деградацию: медиафайлы грузятся медленно, сообщения приходят с задержкой. Именно так уже вело себя приложение при замедлении.

Почему придётся удалить репосты с логотипом Telegram

Опыт с Instagram* и Facebook* показывает, что после признания платформы экстремистской использование логотипа и фирменных элементов становится юридически рискованным. И это уже не теория. В феврале Мещанский районный суд Москвы приговорил правозащитника к 15 суткам ареста за размещение логотипа Instagram* на сайте — его признали виновным в публичной демонстрации запрещённой символики. В случае с Telegram под удар попадут репосты фирменных иконок и брендированных элементов: любой публичный контент с символикой мессенджера придётся удалять, чтобы избежать претензий.

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Отдельно стоит помнить и про переписку: после блокировки доступ к истории чатов может усложниться. Восстановить удалённые сообщения в Telegram штатными средствами нельзя — сервис не хранит их на серверах после удаления, поэтому важные документы и файлы разумно заранее сохранить в другое место. Если мессенджер признают экстремистским, при любом публичном упоминании придётся указывать статус организации — иначе грозит административный штраф. Для граждан это до 2,5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс. рублей.

Реклама и платные промо в Telegram станут вне закона

Отдельный риск существует для тех, кто зарабатывает на мессенджере. Размещение рекламы и коммерческих сообщений станет незаконным, а российские суды уже штрафуют за подобное в запрещённых соцсетях.

После запрета Telegram размещать рекламу там не стоит. Фото.

После запрета Telegram размещать рекламу там не стоит

Пример: блогера и юриста оштрафовали на 30 тыс. рублей за рекламный ролик об отеле в Instagram*. Любая платная промоакция в Telegram после признания сервиса экстремистским может повлечь такие же последствия. Так что если у вас канал с рекламными интеграциями, это самая денежная часть истории.

Кому из пользователей Telegram стоит беспокоиться после запрета

Пока речь идёт о риске, а не о свершившемся факте — важно не паниковать, но и не игнорировать. Разложим по сценариям:

  • обычный пользователь, который просто читает и пишет: за вход и легальный контент ответственности нет, но доступ может ухудшиться технически;
  • подписчик Premium: заранее отключите автопродление, чтобы оплата не прошла уже после возможного запрета;
  • владелец канала с рекламой: платные интеграции — зона наибольшего риска, стоит следить за официальными источниками;
  • любой, кто публично упоминает Telegram или репостит его логотип: готовьтесь к маркировке и удалению фирменной символики.

Главное — вся конструкция запретов включается только с момента вступления судебного решения в силу. До этого Telegram остаётся легальным сервисом. Стоит отслеживать сообщения Роскомнадзора и ФСБ и заранее продумать, куда перенести важные чаты и файлы, чтобы не остаться без доступа к нужной информации.

* продукты корпорации Meta признаны экстремистскими и запрещены в России.