Против Павла Дурова возбудили уголовное дело о содействии терроризму. Основателя популярного мессенджера ждут большие неприятности в России, а сам Telegram эксперты называют кандидатом на признание экстремистским. Если это случится, правила игры поменяются для десятков миллионов пользователей — от подписки Premium до обычного репоста с логотипом мессенджера. Разбираем без юридических дебрей, что именно окажется под запретом и что делать заранее.

Почему на Павла Дурова завели уголовное дело

Основатель Telegram стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму. По версии ведомства, администрация сервиса не удаляет каналы и боты, которые используют для совершения преступлений в России. Формально Telegram пока не признан экстремистским, но юристы, предупреждают: после возбуждения дела такой процесс идёт быстро.

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Речь идёт о 90 млн активных пользователей в стране — то есть почти о каждом, кто держит мессенджер на телефоне. Мы уже подробно разбирали, чем грозит пользователям Telegram само по себе объявление Дурова в розыск. Ниже — что изменится, если платформу официально признают экстремистской.

Можно ли платить за Telegram Premium после запрета

Самый спорный вопрос — судьба подписок и платежей вроде Premium. После признания платформы экстремистской покупку подписки могут расценить как финансирование запрещённой деятельности. Тут мнения юристов расходятся, и это важно понимать.

Адвокат Георгий Краснов считает, что с момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку нельзя. При этом уже оплаченные до этого момента Premium и другие услуги пользователям не угрожают, даже если они продолжают действовать после решения суда.

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Адвокат Дмитрий Загайнов смотрит мягче: подписка — это оплата сервиса, а не прямое пожертвование, поэтому автоматически финансированием терроризма её не считают. Но он же оговаривается, что любые транзакции через Telegram теоретически могут расценить как содействие, если мессенджер признают террористическим. Его практический совет: следить за официальными источниками (Роскомнадзором и ФСБ), не использовать сервис для сомнительного контента и при необходимости отменять автоплатежи. То есть, если запрет случится, продлевать подписку рискованно, а автопродление стоит заранее отключить, чтобы деньги не списались уже после решения суда.

Заблокируют ли Telegram и что будет с доступом

По словам Загайнова, ситуацию можно частично сравнить с историей Meta (экстремистская организация, запрещённая в России). Если сервис внесут в реестр для экстремистов, Telegram заблокируют — так же, как это произошло с Facebook* и Instagram* в 2022 году.

Здесь есть важная деталь, которая касается почти всех. За сам вход и публикацию контента, не нарушающего закон РФ, уголовной ответственности нет. В России пока не ввели наказание за доступ к Telegram. Это же подтверждает и наша отдельная разборка про вероятность полного запрета VPN в России. На практике блокировка означает не красную кнопку «выключить всё», а техническую деградацию: медиафайлы грузятся медленно, сообщения приходят с задержкой. Именно так уже вело себя приложение при замедлении.

Почему придётся удалить репосты с логотипом Telegram

Опыт с Instagram* и Facebook* показывает, что после признания платформы экстремистской использование логотипа и фирменных элементов становится юридически рискованным. И это уже не теория. В феврале Мещанский районный суд Москвы приговорил правозащитника к 15 суткам ареста за размещение логотипа Instagram* на сайте — его признали виновным в публичной демонстрации запрещённой символики. В случае с Telegram под удар попадут репосты фирменных иконок и брендированных элементов: любой публичный контент с символикой мессенджера придётся удалять, чтобы избежать претензий.

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Отдельно стоит помнить и про переписку: после блокировки доступ к истории чатов может усложниться. Восстановить удалённые сообщения в Telegram штатными средствами нельзя — сервис не хранит их на серверах после удаления, поэтому важные документы и файлы разумно заранее сохранить в другое место. Если мессенджер признают экстремистским, при любом публичном упоминании придётся указывать статус организации — иначе грозит административный штраф. Для граждан это до 2,5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс. рублей.

Реклама и платные промо в Telegram станут вне закона

Отдельный риск существует для тех, кто зарабатывает на мессенджере. Размещение рекламы и коммерческих сообщений станет незаконным, а российские суды уже штрафуют за подобное в запрещённых соцсетях.

Пример: блогера и юриста оштрафовали на 30 тыс. рублей за рекламный ролик об отеле в Instagram*. Любая платная промоакция в Telegram после признания сервиса экстремистским может повлечь такие же последствия. Так что если у вас канал с рекламными интеграциями, это самая денежная часть истории.

Кому из пользователей Telegram стоит беспокоиться после запрета

Пока речь идёт о риске, а не о свершившемся факте — важно не паниковать, но и не игнорировать. Разложим по сценариям:

обычный пользователь, который просто читает и пишет: за вход и легальный контент ответственности нет, но доступ может ухудшиться технически;

подписчик Premium: заранее отключите автопродление, чтобы оплата не прошла уже после возможного запрета;

владелец канала с рекламой: платные интеграции — зона наибольшего риска, стоит следить за официальными источниками;

любой, кто публично упоминает Telegram или репостит его логотип: готовьтесь к маркировке и удалению фирменной символики.

Главное — вся конструкция запретов включается только с момента вступления судебного решения в силу. До этого Telegram остаётся легальным сервисом. Стоит отслеживать сообщения Роскомнадзора и ФСБ и заранее продумать, куда перенести важные чаты и файлы, чтобы не остаться без доступа к нужной информации.

* продукты корпорации Meta признаны экстремистскими и запрещены в России.