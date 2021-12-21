Что нужно отключить в смартфоне

Производители смартфонов постоянно пичкают устройства разнообразными функциями, от которых получаешь больше вреда, чем пользы. Они рассказывают, что таким образом оптимизировали систему, сделав ее быстрее, но на деле это не всегда оказывается правдой. В результате пользователям приходится отключать некоторые процессы вручную, ведь в большинстве случаев они работают совсем не так, как следует. Да и оптимизация, в первую очередь, направлена на современные устройства. Как же насчет тех, что постарше? У них слабее аккумулятор, менее производителен процессор, не отказываться же от него, не так ли? Сегодня расскажем вам о неочевидных функциях в смартфоне, которые следует отключать для своего же блага.

Нужно ли отключать блютуз

Раньше на мобильных телефонах каждый пользователь считал нужным отключать Интернет или модуль Bluetooth, но с развитием смартфонов пользователи перестали этим заниматься. Сейчас постоянно включенный Bluetooth — уже норма, ведь он не расходует большого количества энергии. Даже специалисты говорят о том, что смысла в отключении модуля нет. Тем не менее, время от времени делать это всё же стоит.

Например, дома у вас точно найдется пара-тройка аксессуаров с Bluetooth, к которым смартфон подключается автоматически: это могут быть фитнес-браслеты, умные колонки и другие полезные штуки. Время от времени путаешься в постоянных подключениях, в результате чего звук идет не в наушники, а на Bluetooth-колонку да еще и на полной громкости посреди ночи. А еще постоянно включенный Bluetooth может быть причиной неловких ситуаций: не так давно к моему ноутбуку пытался подключиться соседский смартфон, что слегка наталкивало на мысль о взломе.

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Телефон в режиме модема

Используете свой смартфон в режиме точки доступа? Это очень удобная функция, позволяющая всегда оставаться на связи, подключая сразу несколько устройств. Многие пользователи так и оставляют эту опцию включенной, но лучше так не делать. Те устройства, которые подключались к вам ранее, будут делать это снова и снова, пока находятся в радиусе действия. Если не обращаете на это внимания, то зря так делаете: смартфон нагревается, расходуется заряд батареи, а скорость Интернета падает. Лучше сменить пароль к своей точке доступа или разорвать подключение с другого смартфона.

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Отключить автозамену Андроид

Автозамена предполагает автоматическое исправление ошибок, которые мы допускаем во время набора текста. Кстати, эту функцию по привычке называют Т9, но делают это зря — она осталась в кнопочных телефонах. Автозамена плоха тем, что часто исправляет правильный вариант или меняет привычное слово на какое-нибудь экзотическое. Учитывая то, с какой скоростью мы печатаем, отправляем, а только потом видим ошибку, заваливая собеседника исправленными вариантами. Даже не знаю, что бесит больше: сама ошибка или несколько сообщений с исправлением вдогонку. Отключаем.

В мессенджере или браузере нажмите на клавиатуре «Настройки»;

Найдите пункт «Автозамена» или «Автоисправление»;

Нет смысла выбирать уровень исправления. Просто отключите функцию.

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Оптимизация памяти Андроид

Приложения, очищающие оперативную память, точно стоит отключать сразу же и никогда ими не пользоваться. До сих пор свежи воспоминания, как на моем ПК с Windows менеджеры процессов срабатывали автоматически и очищали память, в результате замедляя работу компьютера. То же самое и со смартфонами, и даже с телевизорами на Android TV, в которых эта кнопка находится на главном экране. Такие функции не только тормозят смартфон, но и блокируют важные процессы, оставляя вас без уведомлений или звонков.

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Зачем нужна автояркость

Производители смартфонов ратуют за рациональное энергопотребление, а автояркость в смартфоне — одна из важнейших функций, позволяющих экономно использовать заряд батареи. К сожалению, но на практике эта фишка работает не всегда (почти никогда) правильно. В темноте можно случайно ослепнуть, получив в глаза стопроцентную яркость экрана, а при ярком свете не получится разглядеть, что написано на экране. Все сводится к тому, что настроить яркость вручную намного проще — с этим согласны читатели нашего Telegram-чата. Кстати, о том, как работает автояркость в смартфоне, мы рассказывали максимально подробно.

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Автообновление на Андроиде

Самая бесячая функция, которая хуже включенного звонка телефоне. Это касается и обновления ПО, и приложений: не успеешь оглянуться, а твой смартфон обновился вместе с приложениями. Зачастую обновления бывают сырыми и содержат множество багов, что влияет на производительность и время работы смартфона. А еще меняется дизайн приложений, к которым ты только успел привыкнуть. Подробнее о том, почему не стоит обновлять приложения и ПО на телефоне, читайте в нашем обзоре.

Надеемся, эти несколько настроек сделают ваш смартфон лучше. А еще мы знаем, как сделать смартфон неуязвимым. Хотите так же?