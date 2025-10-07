Что нужно знать о стандарте быстрой зарядки USB Power Delivery

Появление USB-C стало одним из самых значимых технологических достижений последних лет. Один компактный порт способен зарядить наушники, смартфон или ноутбук — по крайней мере, так заявляется. Однако на практике оптимальная зарядка всех устройств превращается в настоящий квест по навигации между различными стандартами и протоколами. Далеко не все в этом разбираются, а потом не понимают почему зарядка работает как-то не так, виня все, что угодно, кроме зарядки.

Как работает USB Power Delivery

В основе современной быстрой зарядки лежит USB Power Delivery (USB PD) — официальный стандарт от USB Implementers Forum, который обеспечивает подачу большей мощности, чем базовые возможности порта USB-C. Смартфоны Apple, Google и Samsung, как и практически все современные гаджеты, поддерживают тот или иной вариант USB Power Delivery.

USB Power Delivery существует еще с докабельной эры USB-C, но популярность получил именно с появлением универсального порта. В основе стандарта лежат два ключевых принципа: согласование между устройствами о количестве подаваемой энергии и определение конкретного напряжения и силы тока для этой мощности.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Первая часть — рукопожатие — происходит автоматически при подключении двух совместимых устройств. Через линии передачи данных зарядное устройство и гаджет быстро обмениваются информацией о своих возможностях. В некоторых случаях это согласование повторяется в процессе зарядки для поддержания оптимального уровня мощности.

Обычный порт USB-C способен выдавать до 15 Вт (5В при силе тока от 0,5А до 3А). USB PD увеличивает этот показатель до 100 Вт, используя фиксированные напряжения: 5В, 9В, 15В и 20В при силе тока до 5А. Это делает стандарт пригодным для зарядки наушников с низким напряжением, смартфонов со средним и ноутбуков с высоковольтными батареями.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Развитие стандарта USB PD

В 2021 году спецификация USB PD 3.1 ввела понятия Standard Power Range (SPR) и Extended Power Range (EPR). Последний способен достигать 240 Вт через дополнительные фиксированные напряжения 28В, 36В и 48В. EPR превосходит потребности смартфонов и создан для мощных мониторов 8K, рабочих станций и промышленного оборудования.

Хотя фиксированные уровни мощности удобны, они не слишком эффективны из-за изменяющегося напряжения батареи в процессе зарядки. Поэтому USB Power Delivery был дополнен двумя опциональными расширениями для повышения эффективности и снижения нагрева: Programmable Power Supply (PPS) в версии 3.0 и Adjustable Voltage Supply (AVS) в версиях 3.1 и 3.2.

Что такое флагман среди смартфонов на Android

USB PD PPS для быстрой зарядки Android

При быстрой зарядке Android-смартфона важно убедиться, что адаптер поддерживает USB PD PPS — опциональное расширение, представленное в USB PD 3.0. PPS ограничен 5А и 100 Вт, но предлагает точное управление напряжением и током в реальном времени с шагом 20 мВ и 50 мА. Это позволяет достигать значений, невозможных для обычного Power Delivery, включая напряжение до 3,3В с низкими значениями тока.

Гибкое управление напряжением позволяет PPS отслеживать требования литий-ионных и литий-полимерных батарей в реальном времени, что значительно повышает эффективность по сравнению с обычным PD. Протокол может даже обходить внутренние регулирующие компоненты телефона, позволяя зарядному устройству заряжать батарею напрямую, что приводит к минимальному выделению тепла и максимальной эффективности.

Зарядные адаптеры с PPS бывают двух основных типов: с поддержкой 5В-16В и 5В-21В. Последний вариант все чаще используется в мощных Android-смартфонах, таких как Google Pixel Pro XL и Xiaomi 15 Ultra. Важно помнить, что PPS опционален — не каждый PD-адаптер его поддерживает, и не каждое устройство может его использовать. Поэтому некоторые телефоны достигают оптимальной скорости зарядки только с адаптерами, совместимыми с PPS.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Какая зарядка в iPhone 17

Новая серия iPhone 17 наконец получила поддержку более быстрой зарядки мощностью 40 Вт благодаря протоколу USB PD AVS. AVS появился в спецификации PD 3.1 в 2021 году для поддержки EPR мощностью до 240 Вт в диапазоне от 15В до 48В, но стал обязательным для некоторых SPR-устройств в версии 3.2.

Как и PPS, AVS предлагает регулируемые шаги напряжения, но с шагом 100 мВ вместо 20 мВ у PPS, что делает его менее точным. Минимальное напряжение AVS составляет 9В. Если PPS предназначен для отслеживания батареи в реальном времени и динамической регулировки мощности, то AVS следует рассматривать как усовершенствование обычного USB PD: он позволяет более точно согласовывать напряжение однократно или периодически, а не непрерывно в реальном времени.

Согласно спецификации USB PD 3.2, устройства, запрашивающие 27 Вт или более, теперь обязаны поддерживать AVS, хотя устройства Extended Power Range освобождены от этого требования. Цель — улучшить эффективность зарядки мощных устройств, снизить нагрев и улучшить здоровье батареи в долгосрочной перспективе.

Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025.

Выбор правильного зарядного устройства

USB Power Delivery значительно изменился с момента своей первоначальной миссии по объединению быстрой зарядки USB-C. Поддержка расширилась на еще более требовательные устройства, AVS повысил эффективность, а PPS устранил необходимость в проприетарных стандартах быстрой зарядки.

Однако эти улучшения усложнили задачу потребителей по выбору правильного зарядного устройства для всех гаджетов. Соответствие уровней мощности уже само по себе непростая задача, но даже самые внимательные покупатели с трудом разберутся в различных вариантах AVS и PPS. Ситуацию не облегчает отсутствие подробных спецификаций на многих гаджетах и аксессуарах.

Хотя USB Power Delivery изначально помогал справиться с путаницей среди потребителей и растущей проблемой электронных отходов от зарядных устройств и кабелей, сегодняшнее состояние дел вряд ли можно назвать идеальным решением этих вопросов. Будем надеяться, что производители смогу сделать так, чтобы все снова стало простым и понятным.