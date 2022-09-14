Что общего у iOS 16 и Android 13 и чем они отличаются

Выход iOS 16 наделал немало шума: речь не только о том, насколько сильно изменилась операционка для Айфонов, но и о том, насколько она оказалась проблемной. Многие пользователи еще на стадии настройки iPhone после обновления сетуют на то, что обновляться явно не стоило — новые функции того явно не стоили. Кстати, о них: говорят, что некоторые и вовсе нагло позаимствовали из Android, поэтому обе системы оказались близки по духу и очень похожи внешне, поэтому ни фанаты iOS, ни поклонники Android больше не смогут сказать, что их системы уникальны. Разберемся, чем похожи iOS 16 и Android 13 и чем они отличаются.

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Клавиатура iOS 16

Уверен, вы уже не раз слышали про экран блокировки iOS 16, который можно изменить до неузнаваемости, поэтому лучше упомянуть о других сходствах iOS 16 и Android 13. Например, клавиатура. Да-да, они очень похожи. Gboard получила фишки диктовки еще в рамках Pixel 6 на Android 12, а Apple прокачала диктовку только в этом году. Знаки пунктуации теперь добавляются на обеих клавиатурах, а еще вы можете оперативно переключаться между голосовым вводом и набором текста.

Кроме того, Apple наконец добавила виброотклик клавиш: это, конечно, не заменит настоящие кнопки, но сделает набор текста намного приятнее. Единственное серьезное отличие клавиатур — то, что в Айфоне она встроена в систему, поэтому ее сложнее обновлять в отличие от Gboard, которая по сути является отдельным приложением из Google Play.

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Плеер в iOS 16

Несмотря на то, что плееры в обеих системах являются достаточно обычными, у них есть серьезные отличия. Так, в iOS 16 виджет для управления музыкой и обложка альбома теперь располагаются отдельно на экране блокировки, а фон подсвечивается под расцветку изображения из трека — это серьезное обновление. Напомню, раньше управление музыкой располагалось строго посреди экрана, а обложка альбома была заключена в маленький квадратик.

Также круто реализован плеер в Android 13: правда, в Google подошли к виджету управления плеером с умом и расположили его посередине экрана, а в качестве фона на нем автоматически устанавливается обложка трека, который играет сейчас. Единственный недостаток — на мой взгляд, такое оформление иногда противоречит фоновому рисунку, хуже, если трек был скачан из непонятного источника и в тегах установлена кустарная обложка ресурса. В целом, и редизайн от Apple, и от Google — это очень клево!

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Фокусировка на Андроид

Лично я довольно скептически отношусь к Фокусированию: вроде и удобно, но если вовремя не выключить, то можно столкнуться с неудобствами. Например, при помощи быстрых команд можно настроить фокусирование так, что оно автоматически будет включаться, если вы находитесь в заданном месте. Это удобно не только для работы, но и для того, чтобы дома при использовании ноутбука уведомления не дублировались.

В iOS 16 появились фильтры фокусирования в отдельных приложениях, чтобы скрыть, например, определенные рабочие вкладки в браузере, чтобы они не отвлекали вас во время отдыха. Удобно? Да, но очень сложно: придется очень серьезно поковыряться в настройках, от которых так и веет Андроидом.

А вот Цифровое благополучие в Андроид 13, напротив, намного проще: достаточно лишь выбрать отвлекающие приложения и отключить их по расписанию. Решение менее детализированное и более простое — в духе Apple!

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Перемещение объектов с фотографий

Одной из крутейших фишек iOS 16 является копирование объекта с фотографии: это позволяет вам быстро создать новый стикер или мемчик без сторонних фоторедакторов. Фишка реально крутая: жаль, что работает не у всех, а только у Айфонов с чипом А12 Bionic и новее. То есть, на всех моделях, где есть нейронный сопроцессор. К сожалению, даже это не гарантирует вам того, что функция сработает: если объект не выделяется, увы, ничего не выйдет.

В отличие от iOS, в Android 13 нет похожей функции по умолчанию: есть перетаскивание текста, которое не так идеально, как в iPhone: если перенести текст с фотки из соцсетей, то система просто превращает его в обычный скриншот, а значит, смысла в этом особо нет. Кроме того, не получается извлечь текст из видео в стриминговых сервисах и даже на YouTube, хотя в нем нет DRM-защиты контента. Короче, работает довольно своеобразно.

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Лет 5-7 назад iOS и Android были совершенно разными системами с собственным набором фишек, но в 2022 году можно констатировать, что они стали напоминать друг друга очень и очень сильно. Каждая ОС пытается «подглядывать, но не списывать», а у кого получилось лучше — решать вам!