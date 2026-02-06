Что означает красный кружок на приложении, и как убрать значки уведомлений

Герман Вологжанин

Почти у каждого приложения, установленного на смартфоне, есть ярлык, который отображается на рабочем столе. Он выглядит так, как его задумали дизайнеры. Но периодически можно заметить еще и красный кружок на приложении. Многих людей он сильно раздражает, поскольку неясно, откуда взялся этот значит, и можно ли его вообще убрать. Но мы знаем ответы на все вопросы и готовы рассказать, что за красный кружок с цифрой появляется на иконках приложений.

Что означает красный кружок на приложении, и как убрать значки уведомлений. Убираем назойливые кружки на приложениях. Фото.

Убираем назойливые кружки на приложениях

Что значит красный кружок на приложении

Красный кружок на приложении — это индикатор уведомлений. Он означает, что та или иная программа прислала вам оповещение, и вы до сих пор не прочитали его. Таким приложением может быть хоть мессенджер, хоть игра, хоть мобильный клиент банка.

Цифра в красном кружке означает количество непрочтенных уведомлений. И все это задумано ради удобства пользователя, чтобы он не пропустил ничего важного. Но как убрать красный значок на приложении?

Как убрать кружок уведомления

Чтобы удалить кружок на приложении, достаточно прочитать все уведомления. Это могут быть входящие сообщения в мессенджере или оповещения внутри самой программы. На словах все легко, но на деле бывает сложно отыскать непрочитанное уведомление. Тогда для удаления красного кружка на Android требуется:

  1. Найти нужное приложение на рабочем столе.
  2. Задержать палец на его иконке.
  3. Во всплывающем окне нажать «Очистить уведомления».
Как убрать кружок уведомления. Чтобы убрать значок, не обязательно читать уведомления. Фото.

Чтобы убрать значок, не обязательно читать уведомления

Способ простой, но далеко не самый эффективный. Ведь даже после очистки рано или поздно вновь появляется кружок на приложении. К счастью, эту функцию можно отключить раз и навсегда.

Как отключить значки уведомлений на приложениях

В зависимости от того, смартфоном какого производителя вы пользуетесь, алгоритм отключения значка будет немного отличаться. Для начала выясним, как убрать метку на приложении в случае с устройствами Xiaomi, REDMI и POCO:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления», а затем — «Метки».
  3. Отключите метки для всех приложений.
Как отключить значки уведомлений на приложениях. На Xiaomi придется отключить метку для каждого приложения вручную. Фото.

На Xiaomi придется отключить метку для каждого приложения вручную

Чуть более удобный способ предлагают смартфоны vivo, где можно одним нажатиям отключить красные кружки сразу для всех приложений:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Уведомления и строка состояния», после чего — в «Значки уведомлений».
  3. Отключите тумблер «Показывать уведомления на значках приложений».
Как отключить значки уведомлений на приложениях. На vivo красные кружки отключаются быстрее. Фото.

На vivo красные кружки отключаются быстрее

Если вы пользуетесь смартфоном другой марки, обратитесь к поисковой строке настроек и ищите нужный переключатель по запросу «Уведомления». Так вы обязательно найдете, как убрать красный кружок на Android.

