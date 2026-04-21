Пока все мы с вами разбирались, чем опасен MAX на Android, в мессенджере Павла Дурова появилась своя головная боль. Значок A+ в Telegram начал появляться у каналов, и у многих сразу возникли вопросы: что это, зачем, и нужно ли вообще что-то делать? Плюс в интернете ходят слухи об опасности этой отметки для рядовых пользователей. Что вообще происходит?!

Что значит метка A+ в Telegram

Метка A+ — это небольшой значок рядом с названием канала в Telegram. Он означает, что владелец канала официально зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора и подтвердил это через специальный бот. Значок появился в апреле 2025 года после того, как с ноября 2024 года вступил в силу закон об обязательной регистрации блогеров.

Инициативу продвигал депутат Госдумы Антон Горелкин — тот самый, который активно занимается регулированием интернета в России. Каналы A+ в его интерпретации — это площадки, которые «можно репостить», а рекламодатели точно знают, что перед ними легальная площадка. Звучит убедительно, если не думать о контексте слишком долго.

Кому нужно получать A+ в Telegram

Получать значок A+ в Telegram обязаны все владельцы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков, включая Telegram-канал AndroidInsider.ru. Причем это не рекомендация, а требование закона. После того как канал перешагнул отметку в 10 000 подписчиков, у владельца есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление в Роскомнадзор.

Если канал уже давно перешел этот порог, но регистрации нет — лучше не затягивать. Ждать «удобного момента» здесь не стоит: момент наступил уже тогда, когда счетчик подписчиков пересек отметку 10 000.

Как зарегистрировать Telegram-канал в РКН

Регистрация Telegram в РКН — двухэтапный процесс. Первый этап проходит через Госуслуги:

Заходим на Госуслуги и открываем услугу регистрации канала или страницы блогера. Указываем название платформы (Telegram) и канала, ссылку, номер телефона и электронную почту, связанные с аккаунтом. Отправляем заявление и сохраняем его номер (он понадобится на следующем шаге). В течение 3 рабочих дней размещаем номер заявления в описании канала или в закрепленном сообщении. Ждем решения РКН (обычно до 10 рабочих дней).

Самые частые ошибки на этом этапе: неверная ссылка на канал, старый username, и (что удивительно) люди просто забывают разместить номер заявления в описании или убирают его раньше срока. После этого заявку отклоняют, и всё приходится начинать заново.

Как получить метку A+ в Telegram

После одобрения заявки на Госуслугах нужно пройти второй этап — подтверждение через бот @Trustchannelbot. Именно он присваивает каналу значок A+:

Откройте бот @Trustchannelbot и передайте ему номер заявления с Госуслуг. Добавьте бота в канал с правами администратора, включая право добавлять участников. Подтвердите номер телефона владельца через бот (он должен совпасть с номером, указанным при подаче заявления). Все администраторы канала тоже должны подтвердить свои номера телефонов через тот же бот. После проверки бот отправит запрос от Службы уведомлений Telegram для финального подтверждения.

Главный подводный камень — номера телефонов. Если администратор добавлен после подачи заявления, процедуру нужно пройти и для него. Если номер не совпадает с поданным на Госуслугах — заявку отклонят. Кажется, что сделать A+ просто, но именно эти мелочи ломают весь процесс у большинства владельцев каналов.

Что будет, если не зарегистрировать канал в РКН

Зарегистрированный канал с меткой A+ может размещать рекламу, собирать донаты и спокойно существовать. Незарегистрированный — нет. По разъяснению РКН, канал без регистрации на 10 000 подписчиков, который должен был пройти процедуру, лишается права на рекламу и пожертвования. Плюс другие каналы формально не должны делать репосты из такого канала.

Здесь уместно вспомнить, что Роскомнадзор блокирует Telegram уже несколько месяцев подряд, но тот же регулятор продолжает требовать регистрировать в нем каналы. Логика отечественного интернет-регулирования в полном блеске. Но правила есть правила, и владельцам каналов с большой аудиторией лучше их соблюдать, чем потом объяснять рекламодателям, почему реклама размещаться не может.

Опасно ли читать каналы с меткой A+

Для читателей — почти нет. Метка говорит лишь о том, что владелец канала прошел регистрацию канала в Роскомнадзоре. Это не знак качества контента и не гарантия честности автора.

Единственный реальный нюанс касается подписчиков. Для получения метки бот @Trustchannelbot добавляется в канал с правами администратора, включая доступ к списку участников. Это означает, что у бота (а значит, и у системы Роскомнадзора) есть техническая возможность видеть, кто подписан на канал. Насколько это использует на практике — открытый вопрос. Но если вы подписаны на политические, оппозиционные или просто нестандартные каналы с меткой A+, этот факт стоит иметь в виду.

Что касается выбора платформы, отметка вряд ли является поводом переходить с Telegram на MAX, где этого значка нет. Там все организовано на уровне самого приложения, а не отдельного бота. В этом смысле регистрация канала в РКН добавляет Telegram новых сложностей. Пока мессенджер работает, пользоваться им удобнее. Хотя с каждым новым требованием это становится немного менее очевидным.