Пока все мы с вами разбирались, чем опасен MAX на Android, в мессенджере Павла Дурова появилась своя головная боль. Значок A+ в Telegram начал появляться у каналов, и у многих сразу возникли вопросы: что это, зачем, и нужно ли вообще что-то делать? Плюс в интернете ходят слухи об опасности этой отметки для рядовых пользователей. Что вообще происходит?!
Что значит метка A+ в Telegram
Метка A+ — это небольшой значок рядом с названием канала в Telegram. Он означает, что владелец канала официально зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора и подтвердил это через специальный бот. Значок появился в апреле 2025 года после того, как с ноября 2024 года вступил в силу закон об обязательной регистрации блогеров.
Инициативу продвигал депутат Госдумы Антон Горелкин — тот самый, который активно занимается регулированием интернета в России. Каналы A+ в его интерпретации — это площадки, которые «можно репостить», а рекламодатели точно знают, что перед ними легальная площадка. Звучит убедительно, если не думать о контексте слишком долго.
Кому нужно получать A+ в Telegram
Получать значок A+ в Telegram обязаны все владельцы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков, включая Telegram-канал AndroidInsider.ru. Причем это не рекомендация, а требование закона. После того как канал перешагнул отметку в 10 000 подписчиков, у владельца есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление в Роскомнадзор.
Если канал уже давно перешел этот порог, но регистрации нет — лучше не затягивать. Ждать «удобного момента» здесь не стоит: момент наступил уже тогда, когда счетчик подписчиков пересек отметку 10 000.
Как зарегистрировать Telegram-канал в РКН
Регистрация Telegram в РКН — двухэтапный процесс. Первый этап проходит через Госуслуги:
- Заходим на Госуслуги и открываем услугу регистрации канала или страницы блогера.
- Указываем название платформы (Telegram) и канала, ссылку, номер телефона и электронную почту, связанные с аккаунтом.
- Отправляем заявление и сохраняем его номер (он понадобится на следующем шаге).
- В течение 3 рабочих дней размещаем номер заявления в описании канала или в закрепленном сообщении.
- Ждем решения РКН (обычно до 10 рабочих дней).
Самые частые ошибки на этом этапе: неверная ссылка на канал, старый username, и (что удивительно) люди просто забывают разместить номер заявления в описании или убирают его раньше срока. После этого заявку отклоняют, и всё приходится начинать заново.
Как получить метку A+ в Telegram
После одобрения заявки на Госуслугах нужно пройти второй этап — подтверждение через бот @Trustchannelbot. Именно он присваивает каналу значок A+:
- Откройте бот @Trustchannelbot и передайте ему номер заявления с Госуслуг.
- Добавьте бота в канал с правами администратора, включая право добавлять участников.
- Подтвердите номер телефона владельца через бот (он должен совпасть с номером, указанным при подаче заявления).
- Все администраторы канала тоже должны подтвердить свои номера телефонов через тот же бот.
- После проверки бот отправит запрос от Службы уведомлений Telegram для финального подтверждения.
Главный подводный камень — номера телефонов. Если администратор добавлен после подачи заявления, процедуру нужно пройти и для него. Если номер не совпадает с поданным на Госуслугах — заявку отклонят. Кажется, что сделать A+ просто, но именно эти мелочи ломают весь процесс у большинства владельцев каналов.
Что будет, если не зарегистрировать канал в РКН
Зарегистрированный канал с меткой A+ может размещать рекламу, собирать донаты и спокойно существовать. Незарегистрированный — нет. По разъяснению РКН, канал без регистрации на 10 000 подписчиков, который должен был пройти процедуру, лишается права на рекламу и пожертвования. Плюс другие каналы формально не должны делать репосты из такого канала.
Здесь уместно вспомнить, что Роскомнадзор блокирует Telegram уже несколько месяцев подряд, но тот же регулятор продолжает требовать регистрировать в нем каналы. Логика отечественного интернет-регулирования в полном блеске. Но правила есть правила, и владельцам каналов с большой аудиторией лучше их соблюдать, чем потом объяснять рекламодателям, почему реклама размещаться не может.
Опасно ли читать каналы с меткой A+
Для читателей — почти нет. Метка говорит лишь о том, что владелец канала прошел регистрацию канала в Роскомнадзоре. Это не знак качества контента и не гарантия честности автора.
Единственный реальный нюанс касается подписчиков. Для получения метки бот @Trustchannelbot добавляется в канал с правами администратора, включая доступ к списку участников. Это означает, что у бота (а значит, и у системы Роскомнадзора) есть техническая возможность видеть, кто подписан на канал. Насколько это использует на практике — открытый вопрос. Но если вы подписаны на политические, оппозиционные или просто нестандартные каналы с меткой A+, этот факт стоит иметь в виду.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Что касается выбора платформы, отметка вряд ли является поводом переходить с Telegram на MAX, где этого значка нет. Там все организовано на уровне самого приложения, а не отдельного бота. В этом смысле регистрация канала в РКН добавляет Telegram новых сложностей. Пока мессенджер работает, пользоваться им удобнее. Хотя с каждым новым требованием это становится немного менее очевидным.