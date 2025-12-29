Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин

Приложение MAX так глубоко проникает в нашу жизнь, что мессенджер даже закрепляют в законодательной базе Российской Федерации, называя его «многофункциональным сервисом обмена информацией». Теперь это не только средство коммуникации, призванное заменить иностранных конкурентов, но и в некотором смысле даже аналог бумажного паспорта. Ведь 29 декабря президент России Владимир Путин подписал новый закон о мессенджере MAX, позволяющий использовать приложение для подтверждения своего возраста.

Закон о подтверждении возраста в MAX

Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации предполагает включение мессенджера MAX во многие правовые документы.

Согласно новой норме, приложение MAX можно использовать для подтверждения возраста при посещении зрелищных мероприятий, а также при покупке:

алкоголя;

энергетических напитков;

табака;

кальянов;

вейпов;

газосодержащих бытовых товаров;

лотерейных билетов.

Чтобы подтвердить возраст через MAX, необходимо создать Цифровой ID в национальном мессенджере, который выступает в роли электронного паспорта. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной инструкции.

Как подтвердить возраст через MAX

Подтверждение возраста через MAX уже работает во многих сетях супермаркетов на кассах самообслуживания. При покупке товаров категории «18+», а также при посещении зрелищных мероприятий нужно:

Запустить приложение MAX. Открыть вкладку «Профиль». Перейти в раздел «Цифровой ID». Нажать на «Подтвердить возраст».

После этого на экране смартфона появится QR-код. Его можно самостоятельно отсканировать на кассе самообслуживания или предъявить кассиру при запросе на подтверждение возраста.