Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Приложение MAX так глубоко проникает в нашу жизнь, что мессенджер даже закрепляют в законодательной базе Российской Федерации, называя его «многофункциональным сервисом обмена информацией». Теперь это не только средство коммуникации, призванное заменить иностранных конкурентов, но и в некотором смысле даже аналог бумажного паспорта. Ведь 29 декабря президент России Владимир Путин подписал новый закон о мессенджере MAX, позволяющий использовать приложение для подтверждения своего возраста.

Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин. Зачем паспорт, когда есть MAX? Фото.

Зачем паспорт, когда есть MAX?

Закон о подтверждении возраста в MAX

Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации предполагает включение мессенджера MAX во многие правовые документы.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Согласно новой норме, приложение MAX можно использовать для подтверждения возраста при посещении зрелищных мероприятий, а также при покупке:

  • алкоголя;
  • энергетических напитков;
  • табака;
  • кальянов;
  • вейпов;
  • газосодержащих бытовых товаров;
  • лотерейных билетов.

Чтобы подтвердить возраст через MAX, необходимо создать Цифровой ID в национальном мессенджере, который выступает в роли электронного паспорта. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной инструкции.

Как подтвердить возраст через MAX

Подтверждение возраста через MAX уже работает во многих сетях супермаркетов на кассах самообслуживания. При покупке товаров категории «18+», а также при посещении зрелищных мероприятий нужно:

  1. Запустить приложение MAX.
  2. Открыть вкладку «Профиль».
  3. Перейти в раздел «Цифровой ID».
  4. Нажать на «Подтвердить возраст».
Как подтвердить возраст через MAX. Пользуемся MAX для подтверждения возраста. Фото.

Пользуемся MAX для подтверждения возраста

После этого на экране смартфона появится QR-код. Его можно самостоятельно отсканировать на кассе самообслуживания или предъявить кассиру при запросе на подтверждение возраста.

Теги
Новости по теме
В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет
Пробую запустить игры с Xbox 360 на Android: обзор эмулятора aX360e
Какие Xiaomi получат обновление Android 20
Лонгриды для вас
Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android

Рост финансовых киберугроз в 2025 году стал особенно заметен на фоне бурного распространения вредоносных приложений, маскирующихся под легитимные инструменты. Одним из наиболее опасных примеров стала серия модифицированных версий NFCGate. Это ПО изначально создавалось студентами немецкого университета для анализа NFC-трафика, однако со временем превратилось в инструмент, который позволяет дистанционно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны банковских карт. В течение года приложение активно использовали преступные группы, что привело к существенным потерям среди клиентов российских банков.

Читать далее
Где находится меню приложений Xiaomi и как его настроить

Наследуя традиции Apple, компания Xiaomi в своей оболочке MIUI, которая затем начала называться HyperOS, решила отказаться от классического меню приложений Android, размещая ярлыки установленных игр и программ сразу на рабочем столе. Фишка удобная, но в то же время имеющая свои недостатки. Когда программ становится слишком много, бывает трудно найти нужную, да и визуально рабочий стол превращается в склад хлама. Осознавая, что такие проблемы могут возникнуть у каждого пользователя HyperOS (MIUI), разработчики сделали специальное меню приложений Xiaomi. Где его найти, как включить, настроить и при необходимости убрать — расскажем далее.

Читать далее
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

Читать далее
Новости партнеров
Почему я решил купить моющий пылесос для мебели, тканей и ковров Donlim и советую это сделать вам
Почему я решил купить моющий пылесос для мебели, тканей и ковров Donlim и советую это сделать вам
Можно ли набрать вес за один день переедания в праздники
Можно ли набрать вес за один день переедания в праздники
Коллапс мемкоинов и спад NFT: какая сфера станет ключевой в криптовалютах в 2026 году?
Коллапс мемкоинов и спад NFT: какая сфера станет ключевой в криптовалютах в 2026 году?