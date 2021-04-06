Что означают буквы E, 3G, H+, 4G и LTE на экране телефона

Я по себе знаю, как иногда бывает неприятно чего-то не понимать в поведении своего смартфона. Безусловно, каждая неудача и непонимание в результате оборачиваются дополнительными знаниями и умениями. Достаточно просто открыть Google и описать свою проблему как можно более просто. Другое дело, что для того, чтобы ответ на вопрос нашёлся, кто-то перед вами должен столкнуться с такой же проблемой, решить её, а потом описать максимально доступным языком. Поэтому не удивляйтесь, когда на страницах AndroidInsider.ru вам попадаются статьи, рассказывающие о совсем уж примитивных вещах – многие этого действительно не знают.
Сегодня мы поговорим об обозначениях E, H, H+, 3G, 4G, LTE и LTE+, которые наверняка преследуют вас всё время, которое вы проводите со своим смартфоном. Как ни странно, но многие пользователи понятия не имеют, что это за отметки, какой цели они служат и почему время от времени меняются. Разберёмся со всем по порядку.
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Все эти буквы и цифры, которые вы, скорее всего, видите в правом или левом верхнем углу своего смартфона, обозначают используемый в данный момент тип соединения с интернетом. Понятное дело, что эта техническая информация мало кому интересна, однако именно из этих обозначений можно понять, почему скорость загрузки так сильно упала или, наоборот, очень нетипично возросла.
E, 3G, H+ и LTE — что это
E – это сокращение от EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), самого базового типа соединения с интернетом, который используется в большинстве развитых стран мира. Максимальная скорость – 474 кбит/с.
Несмотря на это характеризуется очень медленной загрузкой данных. При E-соединении с комфортом можно пользоваться только мессенджерами без медиафайлов. А вот сайты уже вряд ли загрузятся либо ждать придётся ну очень долго.
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3G – более совершенный стандарт связи, который получил своё название по номеру поколения (третье поколение, 3rd Generation). Характеризуется более высокой пропускной способностью и позволяет смартфону развивать более высокие скорости, работая при 2 Мбит/с.
При 3G-соединении уже вполне можно загружать сайты с минимальной задержкой, общаться в мессенджерах с использованием медиафайлов и даже смотреть видео на YouTube.
Чем H+ отличается от 4G
H/H+ (HDSPA и HSPA+), как ни странно, являются более продвинутыми стандартами, чем 3G, хотя многие думают наоборот, называя их 2,5G. От 3G они отличаются более высокой скоростью – 14,4 и 42,2 Мбит/с соответственно (это максимально возможный показатель, по факту – меньше).
Развить её позволяет использование сразу двух полос на частоте 5 ГГц. Как правило, в большинстве случаев используется соединение H+, а H включается только тогда, когда смартфон не может получить доступ к нужным частотам.
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4G/LTE или 4G+/LTE+ — всё это, по сути, один и тот же стандарт соединения с интернетом, относящийся к сетям четвёртого поколения. Средняя скорость – 20 Мбит/с, однако плюс-версия позволяет разгоняться ещё выше, достигая показателей в 100-200 и даже 300 Мбит/с.
Почему, спросите, они называются одинаково, а к названию добавляется только «+»? Да потому, что технология, лежащая в их основе, — одна и та же, а большую скорость обеспечивает более совершенное оборудование.
Как включить 5G в России
В принципе, есть ещё 5G. С недавних пор МТС тестирует в Москве сети пятого поколения. Получить к ним доступ могут владельцы смартфонов с 5G, которые отбираются случайным образом в зависимости от ряда факторов, известных только оператору. То есть вручную подключиться к 5G будет нельзя. Вас могут только пригласить, если вы будете соответствовать предъявляемым требованиям. Тестирование проводится на территории 14 локаций:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
- Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
- Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистинская набережные;
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- Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ;
- Смотровая площадка на Воробьёвых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.
Если вас отберут для тестирования 5G в Москве, вы получите SMS с приглашением присоединиться к программе. Для этого потребуется активировать опцию «Доступ к 5G» (операторская опция), подтвердить установку нового профиля, совместимого с сетями пятого поколения. При этом необязательно проживать в указанных выше локациях – отбор будет производиться безотносительно фактического места жительства пользователей.