Что означают буквы E, 3G, H+, 4G и LTE на экране телефона

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Иван Кузнецов 0

Я по себе знаю, как иногда бывает неприятно чего-то не понимать в поведении своего смартфона. Безусловно, каждая неудача и непонимание в результате оборачиваются дополнительными знаниями и умениями. Достаточно просто открыть Google и описать свою проблему как можно более просто. Другое дело, что для того, чтобы ответ на вопрос нашёлся, кто-то перед вами должен столкнуться с такой же проблемой, решить её, а потом описать максимально доступным языком. Поэтому не удивляйтесь, когда на страницах AndroidInsider.ru вам попадаются статьи, рассказывающие о совсем уж примитивных вещах – многие этого действительно не знают.

LTE

Мы пользуемся многими стандартами связи с интернетом, но зачастую не представляем, чем они отличаются

Сегодня мы поговорим об обозначениях E, H, H+, 3G, 4G, LTE и LTE+, которые наверняка преследуют вас всё время, которое вы проводите со своим смартфоном. Как ни странно, но многие пользователи понятия не имеют, что это за отметки, какой цели они служат и почему время от времени меняются. Разберёмся со всем по порядку.

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Все эти буквы и цифры, которые вы, скорее всего, видите в правом или левом верхнем углу своего смартфона, обозначают используемый в данный момент тип соединения с интернетом. Понятное дело, что эта техническая информация мало кому интересна, однако именно из этих обозначений можно понять, почему скорость загрузки так сильно упала или, наоборот, очень нетипично возросла.

E, 3G, H+ и LTE — что это

Настройки

В настройках большинства смартфонов нет кнопок включения E или H+, но зато есть 3G и 2G

E – это сокращение от EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), самого базового типа соединения с интернетом, который используется в большинстве развитых стран мира. Максимальная скорость – 474 кбит/с.

Несмотря на это характеризуется очень медленной загрузкой данных. При E-соединении с комфортом можно пользоваться только мессенджерами без медиафайлов. А вот сайты уже вряд ли загрузятся либо ждать придётся ну очень долго.

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3G – более совершенный стандарт связи, который получил своё название по номеру поколения (третье поколение, 3rd Generation). Характеризуется более высокой пропускной способностью и позволяет смартфону развивать более высокие скорости, работая при 2 Мбит/с.

При 3G-соединении уже вполне можно загружать сайты с минимальной задержкой, общаться в мессенджерах с использованием медиафайлов и даже смотреть видео на YouTube.

Чем H+ отличается от 4G

Покрытие

Это карта покрытия 3G/4G от Билайна. Там, где покрытия нет, включается 2G (E)

H/H+ (HDSPA и HSPA+), как ни странно, являются более продвинутыми стандартами, чем 3G, хотя многие думают наоборот, называя их 2,5G. От 3G они отличаются более высокой скоростью – 14,4 и 42,2 Мбит/с соответственно (это максимально возможный показатель, по факту – меньше).

Развить её позволяет использование сразу двух полос на частоте 5 ГГц. Как правило, в большинстве случаев используется соединение H+, а H включается только тогда, когда смартфон не может получить доступ к нужным частотам.

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4G/LTE или 4G+/LTE+ — всё это, по сути, один и тот же стандарт соединения с интернетом, относящийся к сетям четвёртого поколения. Средняя скорость – 20 Мбит/с, однако плюс-версия позволяет разгоняться ещё выше, достигая показателей в 100-200 и даже 300 Мбит/с.

Почему, спросите, они называются одинаково, а к названию добавляется только «+»? Да потому, что технология, лежащая в их основе, — одна и та же, а большую скорость обеспечивает более совершенное оборудование.

Как включить 5G в России

5G

В Москве появился настоящий 5G, хоть и не везде

В принципе, есть ещё 5G. С недавних пор МТС тестирует в Москве сети пятого поколения. Получить к ним доступ могут владельцы смартфонов с 5G, которые отбираются случайным образом в зависимости от ряда факторов, известных только оператору. То есть вручную подключиться к 5G будет нельзя. Вас могут только пригласить, если вы будете соответствовать предъявляемым требованиям. Тестирование проводится на территории 14 локаций:

  • Никольский пассаж, Ветошный переулок;
  • Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
  • Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
  • Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
  • Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
  • ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистинская набережные;

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  • Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
  • Университетская площадь у здания МГУ;
  • Смотровая площадка на Воробьёвых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
  • Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
  • Развлекательный центр «Остров мечты»;
  • Главная аллея и каток ВДНХ;
  • Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Если вас отберут для тестирования 5G в Москве, вы получите SMS с приглашением присоединиться к программе. Для этого потребуется активировать опцию «Доступ к 5G» (операторская опция), подтвердить установку нового профиля, совместимого с сетями пятого поколения. При этом необязательно проживать в указанных выше локациях – отбор будет производиться безотносительно фактического места жительства пользователей.

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