Что означают «Lite» и «Go» в названии приложений на Android

Разработчики приложений — невероятно креативные люди, создающие новые и совершенно уникальные продукты каждый день. С их точки зрения операционная система Android — лучшая площадка для генерации идей. В то же время в магазине Google Play встречаются максимально похожие приложения. Причем речь идет не об идейно схожих утилитах вроде WhatsApp и Viber, а о внешне дублирующих друг друга программах (например, TikTok и TikTok Lite или Google и Google Go). Подобного рода софт принадлежит одной и той же компании, выполняет абсолютно идентичные задачи, но распространяется в виде разных приложений. Зачем же тогда нужны программы с приставками «Lite» и «Go»?

Android Go — приложения

Сначала давайте разберемся с приложениями, которые имеют в своем названии приставку «Go». Для этого важно сказать несколько слов про операционную систему Android Go, продемонстрированную в 2017 году. Она представляет собой облегченную версию Андроид с минимумом визуальных эффектов, нагружающих процессор смартфона. Такая модификация ОС устанавливается на слабые устройства, тормозящие даже в интерфейсе при использовании стокового Android и уж тем более оболочек вроде MIUI.

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Но Android Go, которой был посвящен отдельный материал на нашем сайте, — это не только операционная система, но и набор приложений Google с соответствующей приставкой. При их создании разработчики учитывали тот факт, что ультрабюджетные смартфоны, ориентированные по большей части на страны третьего мира, не только медлительные, но и обладают скромным объемом постоянной и оперативной памяти. Поэтому, чтобы люди, неготовые позволить себе более-менее приличный гаджет, не потеряли доступ к сервисам Гугл, было сделано немало облегченных программ:

YouTube Go;

Google Go;

Gmail Go;

Google Карты Go и другие.

Первое, что бросается при взгляде на подобные программы, — размер. К примеру, стандартное приложение Google Карты занимает после установки около 140 МБ (без учета кэша), а Google Карты Go — 10 МБ. При работе в фоновом режиме первая программа требует 250 МБ оперативной памяти, а вторая — 20 МБ. Одновременно с этим оба приложения являются картами от одного и того же разработчика. Так откуда столь заметная разница в количестве потребляемой памяти?

Как я уже сказал ранее, приложения Android Go используют минимум визуальных эффектов. Так, в Google Maps Go отсутствует 3D-просмотр. Плюс ко всему облегченная программа лишена навигатора, для которого нужно скачивать дополнительную утилиту, а еще в ней нет возможности загрузки карт для работы в офлайне (разумеется, это далеко не все отличия). Зато на слабом устройстве работает такое приложение намного стабильнее, чем полноценный аналог.

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Легкое приложение

Конечно, рядовой пользователь вряд ли ограничивается приложениями Google и устанавливает на свой смартфон массу дополнительного софта для игр, общения и потребления информации. Поэтому над необходимостью создания облегченных утилит в свое время задумались и разработчики других программ. Вот только вместо приставки «Go», как правило, они используют «Lite» (в переводе на русский — «легкий»).

Отличия Lite-программ от полноценных версий, в целом, такие же, как и в случае с приложениями Android Go. Например, TikTok пользуется огромной популярностью во всем мире, но далеко не у каждого юзера есть в руках достаточно мощный смартфон, чтобы с комфортом листать ленту. С целью оптимизации работы в ущерб функциональности был создан TikTok Lite. Он легче, но обладает меньшим количеством эффектов (в частности, TikTok Lite лишен опции автозагрузки следующего видео).

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TikTok Lite — не единственный пример облегченного приложения. В конце материала я обязательно дам ссылки на другие Lite-версии популярных программ, а пока несколько слов о примере, когда «совы — не то, чем они кажутся». Готовя подборку облегченных приложений, я наткнулся на игру Geometry Dash Lite.

Оказалось, что ее единственное отличие от Geometry Dash — отсутствие рекламы. За полноценную игру придется заплатить 109 рублей, но обе версии занимают одинаковое количество места и работают аналогичным образом на одном и том же смартфоне. Еще один пример использования приставки «Lite» — демо-приложения, которые, как вы догадываетесь, не имеют никакого отношения к облегченным программам, о которых мы говорим.

Зачем нужны облегченные приложения

Итак, мы с вами разобрались, что обычно приставки «Lite» и «Go» используются для маркировки облегченных версий приложений, и они жизненно необходимы владельцам слабых смартфонов. Значит, если у вас более-менее сносный девайс, то не стоит даже смотреть в сторону Lite-модификаций? Отнюдь!

Облегченные приложения работают стабильнее своих аналогов, а еще они занимают мало места на внутреннем накопителе, что играет важную роль вне зависимости от производительности процессора. Но главное — такие программы потребляют меньше ресурсов. Следовательно, телефон при использовании Lite-приложений разряжается медленнее. Однако стоит учитывать разницу обычной и Lite-версии приложений в каждом отдельно взятом случае. Порой облегченная модификация является настолько урезанной, что ей просто неприятно пользоваться.

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Скачать приложение Lite

Lite-версии есть далеко не у всех приложений. Кроме того, некоторые из них заблокированы в России. Но я нашел несколько примеров очень популярных игр и программ, для использования которых вы можете скачать бесплатно приложение Lite:

Нужно ли вам Lite-приложение — решайте сами. Но я рекомендую хотя бы попробовать облегченную версию. И, если в функциональном плане она окажется не хуже полноценного аналога, пользуйтесь ей для повышения стабильности работы смартфона и улучшения автономности.