Что послушать из музыкальных новинок? Леди Гага знает ответ

Нас часто спрашивают, что из новинок стоит послушать в музыкальных стриминговых сервисах. Ответить на этот вопрос обычно сложно, поскольку предпочтения в музыке у большинства разные: кто-то слушает только рок, другие хип-хоп, находятся и «всеядные» меломаны. Но есть такой тип исполнителей, песни которых слушают просто почти все — это певцы и певицы с мировым именем. Одной из таких исполнительниц является Леди Гага, которая выпустила долгожданный шестой студийный альбом. И даже если вы не являетесь поклонником ее творчества, но находитесь в поисках новой интересной музыки, обратите внимание.

Пик популярности Леди Гаги, безусловно, пришелся на 2008-2009 годы, именно тогда она выпустила такие хиты, как «Bad Romance», «Paparazzi», «Just Dance» и «Alejandro». Многим понравился эпатажный образ певицы, однако нашлось немало поклонников ее музыкального творчества. В итоге песни Леди Гаги, которым уже по несколько лет, до сих пор слушают и даже запускают на радио. Они настолько зажигательные и подвижные, что не теряют свою актуальность со временем.

В самом деле, Леди Гага взяла довольно продолжительный перерыв в своей музыкальной карьере, но и это время зря не теряла. Она снялась в фильме «Звезда родилась», за который ее номинировали на «Оскар» как лучшую актрису. В итоге эту премию получила песня «Shallow» к фильму, которую тоже написала и исполнила она. После этого фильма мое отношение к Леди Гаге сильно изменилось — она предстала в роли обычной девушки, а не королевы эпатажа, и эта роль оказалась ей весьма к лицу.

Новый альбом Леди Гага

Уже давно ходили слухи, что Гага собралась с силами и готова выпустить новый альбом. В этом не осталось сомнений, когда певица выпустила треки «Stupid Love» и «Rain on Me», сопроводив это дело зажигательными танцевальными клипами, а также песню «Sour Candy». Изначально сообщалось, что альбом «Chromatica» выйдет 10 апреля, однако релиз перенесли на неопределенный срок: Леди Гага не хотела выпускать пластинку в столь непростое время, как пандемия коронавируса.

И вот, 29 мая в стриминговых сервисах появился новый альбом певицы. Он содержит 16 треков и подарит вам почти 45 минут отборной поп-музыки. Если взглянуть на обложку пластинки, можно подумать, что Леди Гага снова вернулась к образу королевы эпатажа, однако это не совсем так. Да, многие треки записаны в стиле «Bad Romance» и «Poker Face», однако нашлось в альбоме место романтичным мотивам (как в треке «Chromatica III»), так и необычным дуэтам — как песня «Sine From Above», записанная при участии Элтона Джона.

Можно смело утверждать, что за столько лет Леди Гага не потеряла свою музыкальную хватку и вновь готова «жечь» танцполы и радиостанции в этом году. Кстати, часть физических копий своего альбома Гага доставила лично на большом грузовике, потому что, по ее словам, «во вселенной «Chromatica» время и расстояние не существуют».

Послушайте альбом «Chromatica» в Boom, на Яндекс.Музыке или в другом стриминговом сервисе, а потом напишите о своих впечатлениях.