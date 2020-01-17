У современной поп-музыки есть множество направлений. Нельзя сказать, что это плохо — разнообразие никому не повредит, но я часто стал замечать изменения в худшую сторону. Например, исполнитель просто поет под готовый бит (да, это даже музыкой не назовешь), и вроде бы треки «качают», но ловишь себя на мысли, что настоящих музыкантов в индустрии катастрофически не хватает. И я очень уважаю исполнителей, которые не стесняются петь а капелла, а если еще они владеют одним или несколькими инструментами, так это вообще здорово.

Одной из таких исполнительниц является американская певица Холзи (Halsey). Она начала писать песни сама в 17 лет, играла акустические концерты под разными именами, но в конце концов остановилась на одном псевдониме, и в 2015 году выпустила дебютный студийный альбом Badlands. После этого Холзи записала еще одну пластинку, и за несколько лет успела записать сингл «Closer» с The Chainsmokers, который вы наверняка слышали, песню «Not Afraid Anymore», которая стала вторым синглом к кинофильму «На пятьдесят оттенков темнее» и другие треки.

Третий альбом певицы «Manic» вышел 17 января, и обещает стать хитом, ведь Холзи не только включила в альбом песни собственного исполнения, но еще и в процессе создания альбома успела записаться с вокалистом Флориды Домиником Фике («Dominic’s Interlude»), автором-исполнителем Аланисом Мориссеттом («Alanis’ Interlude») и южнокорейским рэпером Шугой из BTS («Suga’s Interlude»).

Мы уже успели ознакомиться с новой пластинкой Холзи — с первых треков становится ясно, что альбом посвящен личным переживаниям певицы. В то же время его нельзя назвать меланхоличным: у исполнительницы очень сильный голос, а ее игра на инструментах заслуживает отдельного внимания.

Кстати, треки к «Manic» Холзи начала выкладывать еще в октябре 2018 года. Тогда вышел хит «Without me», который быстро возглавил чарты Billboard Hot 100. Трек посвящен токсичным, несчастным отношениям. Потом для прослушивания стала доступна песня «Graveyard» — своеобразный женский гимн, тема любви также была затронута и в третьем сингле певицы «Clementine». А месяц назад Холзи опубликовала две новинки — «Finally // Beautiful Stranger» и «Suga’s Interlude».

Новый альбом включает в себя 16 песен, 7 из которых содержат ненормативную лексику. Это рекорд Холзи — в двух предыдущих альбомах было по 3 трека, помеченных символом «Explicit». И он действительно очень разносторонний: по словам самой исполнительницы, это смесь из хип-хопа, рока, кантри и «всего, что можно».

Послушать «Manic» мы советуем не только любителям жанра, но и всем, кто любит эксперименты с музыкой. Альбом уже доступен в Boom и на Яндекс.Музыке, а также на других музыкальных стриминговых сервисах.