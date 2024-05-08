Что сильнее разряжает Android-смартфон: Wi-Fi или мобильный интернет 4G

Смартфон без интернета практически перестает быть умным устройством, ведь для доступа к большинству его функций требуется подключение к сети. Из-за этого мы вынуждены использовать два совершенно разных типа беспроводного соединения: Wi-Fi и 4G. Оба предлагают нам выход в сеть на довольно высокой скорости, но в то же время они имеют ряд отличий. Главное из них — потребление энергии. Сегодня разберемся, что сильнее разряжает телефон (Wi-Fi или 4G), а также выработаем оптимальный план использования двух типов соединения для улучшения автономности.

Что потребляет больше энергии: Wi-Fi или 4G

Мобильный интернет потребляет больше энергии, чем вайфай, и это — неоспоримый факт, который разочаровывает многих пользователей. Так, в интернете то и дело встречаются отзывы людей, жалующихся на почти двукратное ухудшение автономности при выполнении одних и тех же задач через 4G вместо Wi-Fi.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Впрочем, все это — субъективные наблюдения пользователей, и они могут быть далеки от истины. А как обстоят дела на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к результатам исследования научно-популярного издания ScienceABC. Индийские специалисты выяснили, что действительно 4G потребляет больше энергии, причем в некоторых сценариях по этому показателю мобильный интернет опережает Wi-Fi в несколько раз.

Так, за один и тот же промежуток времени отправка e-mail через мобильный интернет потребляет 360 МВт, а посредством Wi-Fi — 100 МВт. В сценарии просмотра веб-страниц разница еще более впечатляющая: 215 МВт и 55 МВт соответственно.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Конечно, при обычном использовании смартфона, когда мы не выполняем одни и те же действия на протяжении длительного времени, а энергия тратится в том числе на работу экрана, разница между Wi-Fi и 4G меньше. Но даже в комбинированном сценарии она является двукратной. И почему же так происходит?

Почему мобильный интернет потребляет больше энергии

Почему 4G сильнее разряжает смартфон? Во-первых, из-за отдаления от передатчика. В случае с мобильным интернетом в этом качестве выступают вышки, а в случае с Wi-Fi — роутер. Чем мы дальше от передатчика, тем больше энергии требуется для обслуживания непрерывного подключения к интернету. Кроме того, при плохом соединении наш смартфон вынужден постоянно переключаться между разными вышками, из-за чего в том числе увеличивается разряд аккумулятора.

Во-вторых, помимо интернета мобильное соединение также обслуживает сервисы голосовых вызовов и SMS, обычно работающих через 2G или 3G, для которых предусмотрены отдельные вышки. То есть всякий раз, когда вы звоните или принимается звонок, а также отправляете или получаете сообщение, смартфон вынужден искать новые передатчики для обработки информации.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как сэкономить заряд аккумулятора на Андроид

Несмотря на все недостатки 4G в области энергопотребления, мы не можем полностью отказаться от мобильного подключения хотя бы по той причине, что Wi-Fi есть не везде, а помимо выхода в интернет нам требуется поддержание связи посредством привычной телефонии и SMS. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, позволяющих снизить энергопотребление:

отключайте мобильный интернет при длительном нахождении в месте с постоянным соединением Wi-Fi (например, дома), а также не используйте 4G для ускорения Wi-Fi;

при длительном нахождении в месте с постоянным соединением Wi-Fi (например, дома), а также не используйте 4G для ускорения Wi-Fi; если вы перемещаетесь между городами в отсутствии стабильного соединения 4G и готовы остаться на несколько часов без связи, переведите смартфон в режим полета ;

; активируйте функцию звонков через Wi-Fi, если таковую поддерживает ваш оператор.

Наконец, не забывайте о других способах экономии энергии смартфона, которые не имеют непосредственной связи с 4G и Wi-Fi. Тогда Андроид будет работать дольше вне зависимости от того, каким интернетом вы пользуетесь.