Что такое Fastboot на Xiaomi

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Иван Герасимов 0

На днях я писал статью, в которой упомянул телефон моего друга — бюджетный Redmi 9A. Не прошло и суток с момента написания, в котором я защищал недорогие Xiaomi, как он приказал долго жить: на экране появился заяц, который ремонтирует робота. Учитывая то, что друг вообще ничего не делал со смартфоном. Обсуждать произошедшее можно бесконечно — это больное место Android, особенно, дешевых смартфонов с этой ОС. Проблему внезапного появления Fastboot мы не в состоянии исправить: лучше раз и навсегда понять, как действовать в такой ситуации, что это такое и почему это происходит. Рассказываем, как это исправить.

Включился Fastboot? Рассказываем, в чем проблему

Что такое Fastboot

Fastboot — специальный режим, позволяющий управлять смартфоном

Смартфоны на Android имеют специальный режим, в котором пользователь получает расширенные возможности по работе с устройством, который называется Fastboot. В этом режиме можно программировать смартфон с помощью ПК, например, устанавливать новую прошивку, сбрасывать смартфон до заводских настроек или удалять стандартные приложения.

По сути, вы можете программировать устройство с помощью служебных команд, пока оно находится в состоянии терминала. Стоит отметить, что Fastboot не является частью Android и запускается раньше, поэтому режим работает даже без ОС на смартфоне.

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Почему включился Fastboot

Fastboot включается по разным причинам. Например, из-за системной ошибки

Иногда вы можете обнаружить свой смартфон, который оказался в этом режиме и не реагирует на нажатия. Иногда это происходит по вине самого пользователя: можно случайно активировать его или сделать это по незнанию. Скорее всего, произошла критическая ошибка или были повреждены файлы. Иногда режим активируется из-за воздействия вредоносных программ. Кроме того, ошибка возникает в результате неверного восстановления системы или после неудачного обновления — еще одна причина не обновлять бездумно свой смартфон. Fastboot включается в самый неподходящий момент и нужно быстро сориентироваться, чтобы из него выйти.

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Как выйти из Fastboot

Для начала убедитесь, что это именно Fastboot — увидите зайца в шапке, который чинит робота. Есть несколько способов выйти из этого режима. Для начала удерживайте кнопку включения 20-30 секунд, после чего ваш смартфон должен перезагрузиться. Если простым методом выйти из Fastboot не удалось, то используйте режим Recovery.

Отключаем Fastboot насовсем

  • Зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения на 10-15 секунд.
  • Телефон уйдет в перезагрузку на 5-10 минут. Не прерывайте процесс.
  • После перезагрузки появится экран Recovery. Выберите «Wipe Data», затем «Wipe all data», а затем нажмите «Cancel». Для навигации используйте клавиши громкости, а для выбора — кнопку включения.
  • Телефон перезагрузится и запустится в обычном режиме.

Таким образом вы сбрасываете смартфон к заводским настройкам, а все данные будут удалены.

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Что делать, если Fastboot не выключается

Что делать, если Fastboot не отключается?

Иногда происходит и так, что после каждой перезагрузке смартфона Fastboot выскакивает снова и снова. Есть простой способ убрать Fastboot насовсем.

  • Активируйте режим Recovery: отключите телефон, удерживая кнопку выключения 25 секунд.
  • Затем сразу после исчезновения картинки зажмите клавишу увеличения громкости.
  • Через несколько минут запустится режим Recovery: выберите английский язык, а затем активируйте команду «Reboot» и «Reboot to system».

Это деактивирует Fastboot насовсем, а телефон включится в обычном режиме.

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Как прошить Xiaomi через Fastboot

Смартфон Xiaomi можно перепрошить через режим Fastboot. Зачем это нужно? Из-за накопленного мусора в системе смартфон начинает тормозить. Перепрошивка помогает этого избежать. А еще это отличный способ обновить смартфон, добавив ему функций, когда нет денег на новый. А еще этим увлекаются энтузиасты, которые хотят попробовать что-то новое. Рассказываем, как прошить телефон через Fastboot.

Как прошить смартфон через Fastboot?

  • Для этого убедитесь, что загрузчик устройства имеет разрешение на перепрошивку. Скачайте необходимую прошивку и программу MiFlash.
  • Выберите путь к файлу прошивки. Затем нажмите «Refresh» — в таблице должно это отобразиться.
  • Проверьте, чтобы был выбран пункт «Save user data» — прошивка пройдет без потери данных.
  • Переведите смартфон в Fastboot: зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения на 5-7 секунд.
  • Подключите устройство к ПК через USB-кабель и в программе MiFlash нажмите «Flash».
  • Прошивка начнется и продолжится несколько минут. В это время лучше не трогать телефон и ни в коем случае нельзя отключать его от компьютера. После появления «Success» в строке Result отсоедините смартфон и включите.

Мы часто слышим о функциях в смартфоне, которые лучше отключить. Выбрали то, что ни в коем случае нельзя выключать, а лучше включить, пока не поздно!

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