Что такое глубокая разрядка и как вывести из нее свой смартфон

В последнее время люди привыкли заряжать смартфоны от случая к случаю: видишь, что заканчивается энергия, — подключай свой Андроид к источнику питания. В то же время продолжают оставаться и те, кто настаивает на необходимости искать розетку только после автоматического выключения устройства при достижении отметки в 0%. Это в корне неправильное решение, которое приводит к серьезным последствиям. Например, к глубокой разрядке телефона.

Глубокая разрядка — что это

Глубокая разрядка — это такое состояние устройства, при котором напряжение в его АКБ снижается критических значений, а электрическая цепь внутри элемента питания автоматически блокируется. Данным свойством обладают все литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, установленные в наших смартфонах.

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Если бы производитель отказался от отключения электронной схемы разрядившейся батареи, аккумулятор начал бы резко деградировать и в конечном итоге бы просто воспламенился. Так что глубокая разрядка телефона — это своего рода защита. Но обычному пользователю от подобных объяснений легче не становится. Ведь после блокировки электрической цепи смартфон перестает заряжаться, к какой бы мощной зарядке его ни подключил владелец.

При этом важно отличать глубокую разрядку от принудительного выключения устройства. Смартфон завершает свою работу, когда уровень заряда составляет 1%. Но даже в выключенном состоянии емкость АКБ постепенно опустошается и через некоторое время наступает глубокая разрядка аккумулятора.

Как восстановить аккумулятор после глубокой разрядки

Даже если не произошла глубокая зарядка, после подключения к источнику питания на аккумулятор не сразу начнет подаваться энергия. Таковы особенности АКБ современных смартфонов, чей встроенный контроллер делает все возможное, чтобы батарея не испытывала стресс. Обычно хватает 5-60 секунд, после чего устройство просыпается, а на его экране появляется соответствующая индикация.

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Глубокая разрядка происходит, если долго не пользоваться разряженным смартфоном. Как мы теперь понимаем, это состояние, при котором блокируется электрическая цепь внутри АКБ, так что быстрого пробуждения не будет. Однако решается проблема точно так же. Чтобы восстановить аккумулятор после глубокой разрядки, его нужно подключить к внешнему источнику питания и набраться терпения. Возможно, придется ждать вплоть до 60 минут.

Пока телефон стоит на зарядке, его нельзя трогать. Оставьте его в покое и просто ждите. Если по прошествии нескольких часов ничего не произойдет, то перед нами одна из следующих картин:

либо смартфону не удалось выйти из состояния глубокой разрядки штатными средствами;

либо его аккумулятор полностью вышел из строя.

В обоих случаях вы ничего не сможете сделать в домашних условиях, если не обладаете навыками профессионала из сервисного центра. Так что придется обратиться в компанию, занимающуюся ремонтом смартфонов, где либо выполнять манипуляции с имеющимся аккумулятором, либо заменят элемент питания. Гарантия на глубокую разрядку обычно распространяется.

Как правильно заряжать смартфон

Глубокая разрядка телефона — это не то, с чем хотелось бы сталкиваться обычному владельцу Android-устройства. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы ничего подобного не произошло. Для этого требуется строгое соблюдение правил зарядки телефона, главное из которых гласит, что нужно стараться держать заряд аккумулятора в диапазоне от 20% до 80%. Данный совет не только станет спасением от глубокой разрядки, но и продлит срок службы АКБ.

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Наконец, глубокая разрядка — не единственная проблема смартфона и его АКБ, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации. Поэтому вне зависимости от того, сталкивались ли вы с какими-либо трудностями или нет, нужно познакомиться с рекомендациями, как правильно заряжать аккумулятор. Особенно они пригодятся тем, кто только-только купил новое устройство и желает максимально продлить срок его службы.