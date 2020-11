Что такое Google One, зачем он нужен и чем отличается от Apple One

В прошлом месяце Apple запустила пакетную подписку Apple One, которая позволила подписаться на все сервисы компании с ощутимой скидкой. Продукт оказался настолько выгодным, что пользователи Android стали искать для себя альтернативу. Поэтому логично, что многие, не слишком разбираясь в вопросе, сочли за таковую Google One. Другое дело, что сервис, который поисковый гигант запустил ранее в этом году, оказался не совсем тем, за что его приняли. Разбираемся, что он из себя представляет, чем отличается от Apple One и стоит ли на него вообще оформлять подписку.

Начнём с того, что Google One (скачать) представляет собой не пакетную подписку, как в случае с Apple One, а просто облачный сервис – по крайней мере пока – на максималках. Google One предлагает доступ к данным из всех служб Google, которые могут храниться в облаке. Это вложения из Gmail, документы и другие данные из Google Drive, фотографии и видеозаписи из «Google Фото». Кроме того, в Google One доступна комфортная функция сохранения и восстановления резервных копий, которая раньше пользователям Android предлагалась в менее удобном виде.

Сколько стоит подписка на Google One

Google One имеет несколько тарифных планов, в том числе бесплатный. Цена зависит от того, какой объём хранилища выберет пользователь:

15 ГБ – бесплатно;

100 ГБ – 139 руб/мес.;

200 ГБ – 219 руб/мес.;

2 ТБ – 699 руб/мес.;

10 ТБ – 3490 руб/мес.;

20 ТБ – 6990 руб/мес.;

30 ТБ – 10 490 руб/мес.

Первоначально планировалось, что основным различием тарифов будет только объём облачного хранилища, доступ к которому получает пользователь. Однако по мере развития сервиса в Google решили, что было бы неплохо расширить спектр предлагаемых услуг. Поэтому на этой неделе в Google One разработчики поискового гиганта встроили фирменный VPN-сервис. Он доступен только в составе платного тарифа Google One с объёмом памяти 2 ТБ, однако пока запущен в тестовом режиме, а потому воспользоваться им смогут только подписчики из США.

На самом деле круто, что Google решила сделать свой VPN, потому что это явно будет один из самых востребованных сервисов компании, учитывая количество поисковых запросов на соответствующую тему. Пожалуй, я бы не был так уверен, что Google не воспользуется вашими данными в рекламных целях, но, учитывая, что такой гарантии нет ни у одного сервиса — в том числе платных, — поэтому особенно расстраиваться на этот счёт я бы не стал, тем более что платить за него дополнительно нас не просят.

Но и этого Google было мало. Поэтому в компании приняли решение добавить в «Google Фото», который косвенно тоже относится к Google One, дополнительные фильтры и инструменты редактирования. Они, как и VPN, тоже находятся в стадии тестирования, потому что доступны только ограниченному числу пользователей. Видимо, на данный момент у Google не очень много готовых вариантов, поэтому она решила вынести часть инструментов редактирования фотографий, доступных пользователям по умолчанию, из бесплатного доступа и включить их в подписку. Будем надеяться, что это не навсегда.

Стоит ли подписываться на Google One? Ну, если рассматривать его как пакет служб, то очевидно, что нет. Ведь в состав сервиса не входят абонементы на какие-либо другие службы Google, а сам Google One имеет совершенно иное предназначение. Это облачное хранилище, которое позволяет с удобством взаимодействовать с данными из других сервисов, сохранять и восстанавливать информацию со смартфона. А VPN и дополнительные инструменты редактирования фото, которые появятся в будущем, очевидно, будут просто неплохим дополнением к уже и так уплаченным деньгам.