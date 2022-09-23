Что такое инженерное меню на телефоне Android и как его открыть

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Герман Вологжанин 0

Смартфоны имеют массу дополнительных функций, которые по умолчанию скрыты от рядового пользователя. Владельцам мобильных устройств достаточно одного лишь приложения «Настройки», где доступны для изменения все необходимые параметры. Но есть и еще один похожий раздел, изначально спрятанный от посторонних глаз. Это инженерное меню, позволяющее протестировать аппаратные компоненты смартфона, а также отрегулировать скрытые параметры, что поможет вам как для решения проблем, связанных с работой устройства, так и для настройки гаджета под себя.

Внешний вид инженерного меню может отличаться

Что можно сделать через инженерное меню

Инженерное меню предназначено для тестирования и оптимизации работы самых разных датчиков мобильного устройства. Внешний вид этого интерфейса, а также его функциональность и набор пунктов напрямую зависит от модели и производителя смартфона. Меню бывает разным и утверждать, что те опции, о которых далее пойдет речь, доступны на вашем устройстве, нельзя. Но вы наверняка найдете немало сходств, если решите открыть Engineering Mode.

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Как правило, меню представлено на английском языке и состоит из нескольких десятков пунктов. Чаще всего здесь можно встретить:

  • Software Version. Пункт, где представлена информация о программном обеспечении вашего смартфона.
  • SIM Test. Раздел для тестирования работоспособности SIM-карт.
  • LED. Анализ работы вспышки.
  • Color. Отображение на экране нескольких цветов для его проверки на предмет наличия битых пикселей и цветопередачи.
  • Speaker Test. Проверка разговорного и мультимедийного динамика.
  • Mic Test. Тестирование микрофона на его чувствительность и исправность.
  • Gyroscope. Калибровка и настройка гироскопа для правильной работы автоповорота экрана и других функций.
  • Light Sensor. Проверка датчика освещения.
  • Finger Sensor Test. Тест работы сканера отпечатков пальцев.
  • Battery capacity. Проверка характеристик и текущего состояния батареи вашего смартфона.

Так выглядит инженерное меню на Xiaomi

Это лишь основные пункты, которые присутствуют в инженерном меню и встречаются практически в каждой версии программного обеспечения. А теперь несколько слов о том, что конкретно помогает изменить или настроить Engineering Mode.

Проверка гироскопа и датчика освещения на Xiaomi

Во-первых, вы можете получить подробную информацию об устройстве и узнать IMEI. Для этого вам нужно перейти в раздел «Software Version». Во-вторых, вам доступны тесты самых различных датчиков смартфона. Подобным образом можно, например, проверить работоспособность тачскрина, открыв вкладку «Touchpanel».

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В некоторых версиях инженерного меню можно даже увеличить громкость динамика или микрофона, если параметров, представленных в приложении настроек, вам оказалось недостаточно. Но помните, что такая возможность есть далеко не в каждом Engineering Mode.

Как зайти в инженерное меню

Чтобы войти в инженерное меню телефона, не обязательно устанавливать дополнительный софт. Запустите номеронабиратель и введите команду, соответствующую производителю вашего мобильного устройства:

  • Xiaomi: *#*#6484#*#*;
  • Samsung: *#*#4636#*#* или *#*#8255#*#*;
  • realme: *#*#800#*#*;
  • HUAWEI: *#*#2846579#*#*;
  • HONOR: *#*#2586579#*#*;
  • универсальные коды: *#*#54298#*#* или *#*#3646633#*#*.

После ввода необходимого кода вы сразу же попадете в инженерное меню, а далее сможете перемещаться по его пунктам при помощи сенсорной панели смартфона.

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Приложения для входа в инженерное меню

В инженерное меню можно войти при помощи специальных программ

Если вы не смогли войти в инженерное меню, и ни одна из рекомендованных команд не сработала, вы можете попробовать осуществить запуск при помощи специальных приложений. Они доступны в огромном количестве в магазине Google Play. И среди наиболее популярных программ с инженерным меню стоит выделить следующие:

Внешний вид, а также набор функций каждого отдельно взятого приложения может отличаться. Кроме того, первые 2 программы предназначены исключительно для устройств на процессорах MediaTek. Если ваш смартфон базируется на чипсете другого производителя, то воспользуйтесь альтернативным приложением или кодом для доступа в инженерное меню через номеронабиратель.

Режим разработчика — что это

Инженерное меню нередко путают с режимом разработчика, который тоже предоставляет пользователю вспомогательные настройки. Но, если в первом случае мы говорим о тесте аппаратных компонентов смартфона, то во втором — именно о дополнительных параметрах, позволяющих оптимизировать работу устройства.

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По умолчанию настройки разработчика скрыты. Чтобы сделать их доступными, необходимо перейти в раздел настроек «О телефоне» и несколько раз кликнуть по пункту с версией прошивки, пока на экране не появится надпись «Вы стали разработчиком».

После активации вам станет доступно дополнительное меню

Разобравшись с тем, как включить режим разработчика, откройте «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков». Здесь вы можете, в частности, изменить настройки анимации, поменять кодек наушников или, например, включить отладку по USB. Изменения некоторых параметров могут привести к неполадкам во время работы смартфона, поэтому будьте максимально внимательны.

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