Что такое инженерное меню на телефоне Android и как его открыть

Смартфоны имеют массу дополнительных функций, которые по умолчанию скрыты от рядового пользователя. Владельцам мобильных устройств достаточно одного лишь приложения «Настройки», где доступны для изменения все необходимые параметры. Но есть и еще один похожий раздел, изначально спрятанный от посторонних глаз. Это инженерное меню, позволяющее протестировать аппаратные компоненты смартфона, а также отрегулировать скрытые параметры, что поможет вам как для решения проблем, связанных с работой устройства, так и для настройки гаджета под себя.

Что можно сделать через инженерное меню

Инженерное меню предназначено для тестирования и оптимизации работы самых разных датчиков мобильного устройства. Внешний вид этого интерфейса, а также его функциональность и набор пунктов напрямую зависит от модели и производителя смартфона. Меню бывает разным и утверждать, что те опции, о которых далее пойдет речь, доступны на вашем устройстве, нельзя. Но вы наверняка найдете немало сходств, если решите открыть Engineering Mode.

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Как правило, меню представлено на английском языке и состоит из нескольких десятков пунктов. Чаще всего здесь можно встретить:

Software Version. Пункт, где представлена информация о программном обеспечении вашего смартфона.

Пункт, где представлена информация о программном обеспечении вашего смартфона. SIM Test. Раздел для тестирования работоспособности SIM-карт.

Раздел для тестирования работоспособности SIM-карт. LED. Анализ работы вспышки.

Анализ работы вспышки. Color. Отображение на экране нескольких цветов для его проверки на предмет наличия битых пикселей и цветопередачи.

Отображение на экране нескольких цветов для его проверки на предмет наличия битых пикселей и цветопередачи. Speaker Test. Проверка разговорного и мультимедийного динамика.

Проверка разговорного и мультимедийного динамика. Mic Test. Тестирование микрофона на его чувствительность и исправность.

Тестирование микрофона на его чувствительность и исправность. Gyroscope. Калибровка и настройка гироскопа для правильной работы автоповорота экрана и других функций.

Калибровка и настройка гироскопа для правильной работы автоповорота экрана и других функций. Light Sensor. Проверка датчика освещения.

Проверка датчика освещения. Finger Sensor Test. Тест работы сканера отпечатков пальцев.

Тест работы сканера отпечатков пальцев. Battery capacity. Проверка характеристик и текущего состояния батареи вашего смартфона.

Это лишь основные пункты, которые присутствуют в инженерном меню и встречаются практически в каждой версии программного обеспечения. А теперь несколько слов о том, что конкретно помогает изменить или настроить Engineering Mode.

Во-первых, вы можете получить подробную информацию об устройстве и узнать IMEI. Для этого вам нужно перейти в раздел «Software Version». Во-вторых, вам доступны тесты самых различных датчиков смартфона. Подобным образом можно, например, проверить работоспособность тачскрина, открыв вкладку «Touchpanel».

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В некоторых версиях инженерного меню можно даже увеличить громкость динамика или микрофона, если параметров, представленных в приложении настроек, вам оказалось недостаточно. Но помните, что такая возможность есть далеко не в каждом Engineering Mode.

Как зайти в инженерное меню

Чтобы войти в инженерное меню телефона, не обязательно устанавливать дополнительный софт. Запустите номеронабиратель и введите команду, соответствующую производителю вашего мобильного устройства:

Xiaomi: *#*#6484#*#*;

*#*#6484#*#*; Samsung: *#*#4636#*#* или *#*#8255#*#*;

*#*#4636#*#* или *#*#8255#*#*; realme: *#*#800#*#*;

*#*#800#*#*; HUAWEI: *#*#2846579#*#*;

*#*#2846579#*#*; HONOR: *#*#2586579#*#*;

*#*#2586579#*#*; универсальные коды: *#*#54298#*#* или *#*#3646633#*#*.

После ввода необходимого кода вы сразу же попадете в инженерное меню, а далее сможете перемещаться по его пунктам при помощи сенсорной панели смартфона.

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Приложения для входа в инженерное меню

Если вы не смогли войти в инженерное меню, и ни одна из рекомендованных команд не сработала, вы можете попробовать осуществить запуск при помощи специальных приложений. Они доступны в огромном количестве в магазине Google Play. И среди наиболее популярных программ с инженерным меню стоит выделить следующие:

Внешний вид, а также набор функций каждого отдельно взятого приложения может отличаться. Кроме того, первые 2 программы предназначены исключительно для устройств на процессорах MediaTek. Если ваш смартфон базируется на чипсете другого производителя, то воспользуйтесь альтернативным приложением или кодом для доступа в инженерное меню через номеронабиратель.

Режим разработчика — что это

Инженерное меню нередко путают с режимом разработчика, который тоже предоставляет пользователю вспомогательные настройки. Но, если в первом случае мы говорим о тесте аппаратных компонентов смартфона, то во втором — именно о дополнительных параметрах, позволяющих оптимизировать работу устройства.

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По умолчанию настройки разработчика скрыты. Чтобы сделать их доступными, необходимо перейти в раздел настроек «О телефоне» и несколько раз кликнуть по пункту с версией прошивки, пока на экране не появится надпись «Вы стали разработчиком».

Разобравшись с тем, как включить режим разработчика, откройте «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков». Здесь вы можете, в частности, изменить настройки анимации, поменять кодек наушников или, например, включить отладку по USB. Изменения некоторых параметров могут привести к неполадкам во время работы смартфона, поэтому будьте максимально внимательны.