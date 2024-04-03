Что такое мини-приложения в RuStore, чем они отличаются от обычных и как ими пользоваться

Российский магазин приложений RuStore известен очень большому количеству владельцев смартфонов на Андроиде в нашей стране. Именно там можно найти банковские клиенты и другие программы тех компаний, которые попали под санкции и чьи приложения были удалены из Google Play. И если с их установкой и обновлением никаких проблем не возникает уже достаточно давно, то дополнительный раздел, который получил название “Мини” у многих вызывает много вопросов.

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Как оказалось, в этом разделе скрываются специальные мини-приложения, которые не требуют установки. Поэтому они не занимают место в памяти смартфона и не требуют дополнительных ресурсов для запуска. Какие особенности и ограничения есть у мини-приложений в RuStore, стоит ли ими пользоваться и есть ли среди них интересные программы.

Мини-приложения для Андроид

Самое главное, что нужно знать о мини-приложениях RuStore — это их ключевое ограничение. Совсем без установки какого-либо софта обойтись не получится. Чтобы запустить любое из таких программ, представленных в соответствующем разделе RuStore, необходимо иметь на смартфоне установленную социальную сеть VK. Именно туда перекидывает кнопка “Запустить”. Следовательно, без учетной записи ВКонтакте пользоваться мини-приложениями у вас не получится. По крайней мере у меня это сделать не вышло, пока я не авторизовался. Как только я вошел в свой аккаунт, все заработало как надо, без каких-либо проблем.

Найти мини-приложения в RuStore очень просто. Для этого необходимо перейти на вкладку “Мини” в российском магазине приложений. Здесь вы найдете сразу три вкладки: приложения, игры и недавние. Чтобы каждый раз не искать ту программу, которой вы пользовались в последний раз, достаточно просто перейти на вкладку “Недавние” и там вы найдете соответствующее мини. На самом деле, когда я впервые увидел этот раздел в RuStore, то достаточно сильно удивился. Но стоило просто вспомнить, что разработчик у него и социальной сети VK один и тот же, так все сразу встало на свои места.

Как добавить приложение на рабочий стол

Мини-приложения VK, как и полноценные программы, можно добавлять на рабочий стол вашего смартфона на Андроиде. Тогда вы сможете запускать их буквально в одно касание, просто разблокировав ваш аппарат. Вот как это делается:

Откройте RuStore на вашем смартфоне;

Перейдите на вкладку “Мини”;

Найдите мини-приложение, которое вы бы хотели добавить на рабочий стол;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу;

В выпадающем меню выберите “Добавить на главный экран” и подтвердите действие.

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К сожалению, сделать это можно далеко не на всех смартфонах. Например, мой POCO F5 Pro данную функцию не поддерживает. Проверяйте на своем устройстве и делитесь в нашем чатике в Телеграме.

Бесплатная ТВ-программа на Андроид

Наверняка вы уже подумали, что мини-приложения — это абсолютно бестолковая часть российского магазина приложений RuStore, и пользоваться ими вы никогда не будете. Но не спешите списывать их со счетов. Там можно найти много всего интересного. По крайней мере, вы точно сможете сохранить свободную память на своем смартфоне. Например, чего стоит только удобное приложение “ТВ Программа”. Периодически появляется необходимость посмотреть, что интересного идет по телевизору. Раньше я для этого пользовался Яндексом, однако информация там отображается не всегда удобно. То ли дело ТВ Программа. Запустили, дали доступ к местоположению, выбрали нужные каналы — и точно знаете, что прямо сейчас в эфире. Удобно.

Результаты спортивных соревнований

Порадует вас мини-приложение “Спорт”. Там вы легко сможете узнать результаты спортивных соревнований. Вам доступен календарь, в котором по умолчанию отображается сегодняшний день и все состязания, идущие в настоящее время или уже завершившиеся. Нажатие на любой из матчей покажет развернутую статистику и позволит вам оценить, кто забил гол и как выглядит турнирная таблица после очередного тура.

Как создать QR-код самому

Среди мини-приложений RuStore можно найти даже генератор QR-кодов. Иногда требуется поделиться с друзьями и знакомыми ссылкой, но отправлять ее в текстовом виде неэстетично. QR-конструктор поможет вам в этом нелегком деле. Вам достаточно вставить в программу нужную ссылку и в пару кликов настроить внешний вид итогового QR-кода.

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Камень, ножницы, бумага онлайн

Мини-приложения позволяют вам даже поиграть в игры. Например, в хорошо известную всем “Камень, ножницы, бумага”. Вам предстоит сыграть онлайн с другими пользователями. Достаточно нажимать на одну из трех пиктограмм: камня, ножниц или бумаги, и система автоматически определит победителя. Раунд выигрывает тот, кто наберет заданное количество побед.

Бесплатная игра три в ряд

Среди мини-приложений в RuStore можно найти и более интересные игры. Например, Долину сладостей. Это классические “три в ряд”, где вам необходимо собрать определенное количество заданных предметов или набрать очки. Как только вы выполняете задание, то можете переходить к следующему уровню. Самое крутое, что все это работает без установки отдельного приложения на смартфон.