Что такое облако на Android и как его настроить

С развитием интернета и по мере роста его скоростей все более важное место в нашей жизни занимают облачные технологии, доступные в том числе и на смартфоне. Тем не менее, многие до сих пор не знают, что такое облако на Андроиде и как им пользоваться. Давайте разберемся, где оно находится, а также выясним, кому и при каких обстоятельствах может пригодиться виртуальное хранилище и как его правильно настроить.

Что такое облако в телефоне

Облако представляет из себя виртуальное пространство, используемое для хранения данных. Казалось бы, на наших смартфонах уже есть несколько десятков или даже сотен гигабайтов памяти. В чем тогда необходимость облачного хранилища? Ответить на этот вопрос помогут наиболее популярные сценарии использования виртуального пространства:

если на телефоне закончилась память, облако станет отличным местом для хранения больших файлов вроде фото и видео;

виртуальная среда позволяет выполнить резервное копирование данных для их дальнейшего восстановления в случае случайного удаления на мобильном устройстве;

доступ к облаку можно получить почти с любого устройства, имеющего выход в интернет, благодаря чему вам, в частности, не придется вручную перекидывать файлы с телефона на компьютер;

открыв доступ к файлу, загруженному в облако, вы сможете редактировать его совместно с другими людьми, а также предоставить другим пользователям ссылку на его скачивание.

Главное условие для тех, кто решит пользоваться облаком на Андроид, — выход в интернет. Без него взаимодействие с виртуальной средой становится невозможным.

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Где в телефоне облако

Почти на каждом смартфоне под управлением операционной системы Андроид есть облако Гугл, которое называется Google Drive. За его работу отвечает одноименное приложение, чей ярлык располагается на главном экране вашего устройства.

Также собственное виртуальное хранилище бывает у производителя смартфона, а еще вы вправе скачать облако на телефон в виде стороннего приложения:

Лучше всего в систему интегрирован Google Диск, однако другие облачные сервисы предлагают аналогичный набор функций. Для доступа к ним необходимо войти в облако на Андроид, предварительно создав аккаунт.

Как сохранить файлы в облаке

Теперь поговорим о том, как пользоваться облаком на Андроиде. Прежде всего мы должны разобраться в способах загрузки данных. Самый банальный вариант — вручную сохранить файл в облаке:

Откройте приложение или сайт облачного сервиса. Нажмите кнопку «+». Выберите файл или папку. Дождитесь окончания загрузки.

По умолчанию доступ к файлам в облаке имеете только вы. Но их можно сделать публичными через меню, вызываемое нажатием на «три точки». Тогда перед вами, например, откроется функция совместного редактирования, за которую так любят подобные сервисы.

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Синхронизация с облаком

Еще один важный аспект работы виртуального хранилища — синхронизация с облаком. Она позволяет загружать данные автоматически. Если вы пользуетесь Google Диском, сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите Google. Поставьте галочки напротив тех типов данных, для которых следует применить автозагрузку.

В случае с облачными сервисами, неинтегрированными в систему (Яндекс, Mail.ru и другие), синхронизацию нужно включать через приложение:

Запустите программу, отвечающую за работу облака на телефоне. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Автозагрузка медиа». Активируйте опцию.

Как правило, автоматически загружаются в облако только фото и видео. Но в зависимости от выбранного сервиса для синхронизации могут быть доступны и другие данные, включая контакты и письма из электронной почты. Ну а резервную копию в облако вы можете загрузить через одноименный раздел настроек смартфона.

Как увеличить облако

Подавляющее большинство рассматриваемых сервисов являются бесплатным облаком на телефоне. Но по умолчанию вам доступно ограниченное количество памяти (8-20 Гб). Чтобы увеличить место в облаке, необходимо оформить подписку:

Войдите в аккаунт облачного сервиса. Откройте контекстное меню. Нажмите на «Купить пространство» или «Увеличить место». Выберите тариф. Подтвердите оплату.

Многие зарубежные сервисы не позволяют оплатить облако из России. Поэтому, если вы планируете пользоваться расширенным виртуальным хранилищем на постоянной основе, выбирайте местные проекты наподобие Яндекс Диска и Облака Mail.ru.

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Как очистить облачное хранилище

Данные, загруженные в облако, продолжают храниться там ровно до тех пор, пока вы их не удалите. Если вы хотите очистить виртуальное пространство, сделайте следующее:

Отключите автозагрузку и синхронизацию, если планируете очистить все. Выделите файлы и нажмите кнопку в виде мусорного ведра, подтвердив тем самым удаление. Откройте корзину облака, где временно продолжают храниться данные, и подтвердите их удаление.

После этого вы можете смело выйти из учетной записи или совсем удалить аккаунт на телефоне, чтобы никто даже в теории не смог получить доступ к виртуальному хранилищу.