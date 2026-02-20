Что такое прокси для Телеграмм на Android и кому он нужен

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Иногда Telegram начинает вести себя странно: в одной сети все работает быстро, в другой сообщения приходят с задержкой, картинки грузятся дольше, а звонки вообще не работают. В такие моменты пользователи вспоминают, что в настройках есть прокси для телеграмм, и задаются логичным вопросом: что это за штука и почему она может влиять на стабильность работы.

Что такое прокси для Телеграмм на Android и кому он нужен. Рассказываем, что такое прокси для Телеграмма. Фото.

Рассказываем, что такое прокси для Телеграмма

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если объяснять без сложных терминов, прокси в Телеграмм: это промежуточный сервер, через который приложение отправляет и получает данные. Проще говоря, мессенджер подключается не напрямую, а через «посредника». Для вас это выглядит как обычная настройка: включили, и телеграмм через прокси начинает работать по другому маршруту.

Только учтите, что прокси — не волшебная кнопка. Это обычный сетевой инструмент, который используют для разных задач: от корпоративных правил доступа до более стабильной работы в конкретной Wi-Fi сети.

Как работает прокси в Телеграмм простыми словами

Без дополнительных настроек Telegram соединяется с серверами напрямую: телефон отправляет запросы и получает ответы без участия сторонних узлов. Когда вы подключаете прокси, появляется промежуточное звено:

  • Телефон
  • прокси-сервер
  • серверы Telegram

То есть прокси сервер для телеграмма принимает запросы приложения, пересылает дальше и возвращает ответ обратно. При этом функции мессенджера не меняются: чаты, каналы, медиа и звонки остаются на месте, а меняется только маршрут соединения.

Какой прокси в Телеграмме бывает

В Telegram чаще всего используют два варианта:

  • SOCKS5. Это универсальный тип прокси, который поддерживают многие приложения. В контексте Telegram его часто называют так же, как ищут в интернете: прокси socks5 для телеграмма. Он полезен, например, в корпоративной сети или когда вам нужен свой прокси на сервере.
  • MTProto. Это вариант, который Telegram развивает отдельно под свои задачи. В сети он обычно фигурирует как прокси для телеграмм mtproto и часто подключается проще первого. Достаточно открыть готовую ссылку-приглашение и все установится само.

Для чего нужен прокси в Телеграмме

Самый частый сценарий использования — когда сети ведут себя по-разному. В офисе, гостевом Wi-Fi или отеле Telegram может работать хуже из-за особенностей маршрутизации, DNS или правил самой сети. В таких случаях прокси это альтернативный маршрут, который иногда делает соединение ровнее.

Для чего нужен прокси в Телеграмме. Прокси в Телеграмме используется для разных задач. Фото.

Прокси в Телеграмме используется для разных задач

Второй сценарий — корпоративные требования. В организациях бывает, что отдельные сервисы должны ходить через корпоративный шлюз. Тогда прокси настраивают так, чтобы Telegram вписывался в общие правила сети.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Иногда прокси еще используют как способ скрыть от локальной сети некоторые детали маршрута (например, от администратора Wi-Fi). Но тут важно понимать, что владелец прокси теоретически может видеть факт подключения и часть метаданных. А вот содержимое переписки при этом защищено механизмами Telegram.

Где прокси в Телеграмме и как его включить

Если вы ищете, где прокси в телеграмме, то в официальном клиенте эта настройка спрятана в настройках приложения. Чтобы включить прокси в телеграмме, сделайте так:

  • Откройте Telegram
  • Перейдите в «Настройки»
Где прокси в Телеграмме и как его включить. Настройки прокси в Телеграмме находятся в параметрах памяти. Фото.

Настройки прокси в Телеграмме находятся в параметрах памяти

  • Откройте раздел «Данные и память»
  • Найдите пункт «Прокси» и нажмите «Добавить»

Дальше Telegram попросит ввести параметры:

  • сервер (IP-адрес или домен)
  • порт
Где прокси в Телеграмме и как его включить. Тут нужно внимательно вводить все данные. Фото.

Тут нужно внимательно вводить все данные

  • логин и пароль (если SOCKS5)
  • или ключ/секрет (если MTProto)

После подключения приложение обычно показывает, что прокси активен, а также отображает «пинг» — задержку. Чем меньше это значение, тем быстрее будут грузиться сообщения и медиа.

Как отключить прокси в Телеграмме

Если прокси оказался медленным или просто больше не нужен, его проще всего выключить. Для этого достаточно:

  • открыть Telegram
  • перейти в «Настройки»
  • затем открыть «Данные и память»
  • перейти в пункт «Прокси»
  • перевести переключатель в неактивное состояние
  • при необходимости можно удалить сохраненный профиль прокси

Нужен ли прокси для Телеграмм

Если мессенджер работает нормально, прокси обычно не нужен. Подключать его стоит только когда есть понятная вам задача: стабильность в конкретной сети, корпоративные правила или тестирование сетевого маршрута.

❗️Не забывайте подписываться на наш канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Там куда больше контента, чем на сайте, и работает он даже на стоянках

Особенно будьте внимательны, если вам предлагают подключить прокси для Телеграмма незнакомые люди в сети, да еще и бесплатно. Это уже повод отказаться от таких “предложений”. Если вы не знаете кто и как управляет сервером, есть риск получить небезопасное соединение и снизить свой уровень приватности.

Теги
Новости по теме
WhatsApp назвали опасным приложением и приравняли к мессенджеру MAX. Что с ним не так?
Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Лонгриды для вас
Правда ли, что Google читает ваши письма, чтобы обучать ИИ

Недавно по сети разлетелась история о том, что Gmail читает электронные письма и просматривает вложения ради обучения искусственного интеллекта. Произошло это очень быстро но, хотя формально все это звучит тревожно, реальная ситуация оказалась не такой однозначной. Чтобы понять, стоит ли переживать и надо ли что-то отключать, давайте спокойно разберемся, что на самом деле происходит.

Читать далее
Как писать промпты для ChatGPT: на каком языке лучше обращаться к нейросети

Недавно мы заметили: если задать ChatGPT вопрос на английском языке, ответ получается чуть точнее, чем при формулировке на русском. Из-за этого возникает дилемма, что лучше: писать промпты на английском и потом просить перевод, или сразу формулировать на родном языке? Решили разобраться в этом вопросе и понять, как получить максимально точный и при этом естественный ответ ChatGPT на русском языке.

Читать далее
Google Pixel 10 напоминает пользователям про защитные стекла. Но зачем

Google вводит новый этап в процесс настройки смартфонов Pixel 10, направленный на обеспечение совместимости защитных стекол с встроенным сканером отпечатков пальцев. Теперь пользователям предлагается сканировать QR-код на упаковке защитного аксессуара для проверки его сертификации. Если вы купите плохое стекло, смартфон скажет вам, что так делать не надо и предложит выбрать другой вариант. Неужели проблема стоит так остро?

Читать далее
Новости партнеров
WhatsApp* добавил историю сообщений в группах: как работает новая функция
WhatsApp* добавил историю сообщений в группах: как работает новая функция
Барханный кот: единственный в мире, который лает как собака
Барханный кот: единственный в мире, который лает как собака
Биткоин не подаёт сигналы о возможном достижении ценового дна. Что происходит с криптовалютой?
Биткоин не подаёт сигналы о возможном достижении ценового дна. Что происходит с криптовалютой?