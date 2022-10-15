Что такое Recovery Mode на Android и как им пользоваться

Каждый Android-смартфон по умолчанию имеет специальное диагностическое ПО для восстановления системы под названием Recovery Mode. Провести параллель очень просто — каждый пользователь ПК знаком с BIOS на компьютере, которым можно пользоваться в безопасном режиме, а пользователь iOS — с режимом DFU. Многие ошибочно считают, что в режиме Recovery можно провести только сброс смартфона, исправив неполадки смартфона. Но на самом деле, там есть много полезных фишек. Рассказываем, что такое Recovery Mode, как туда войти и какие функции в нем доступны.

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Что такое Recovery Mode

Если ваш смартфон внезапно перестал включаться, наверняка первое, что вы сделаете — запустите режим Recovery. Эта функция также полезна, когда смартфон элементарно начинает хуже работать, а удалением или отключением приложений проблему решить не получается. В любом смартфоне есть стандартный Recovery, который еще называют «стоковым»: в нем не так много функций, но обычно их достаточно для решения любых проблем.

Учтите, что Recovery помогает только при исправлении системных проблем, поэтому если вы уронили телефон и он перестал работать именно из-за поломки, меню восстановления в Андроид уже ничем не сможет помочь. Основная функция Recovery — это полный сброс, но через него также можно сделать перезагрузку, перепрошивку или создать резервную копию.

Как войти в Recovery Mode

Чтобы войти в Recovery Mode, необходимо нажать несколько кнопок на корпусе телефона. Раньше сочетания клавиш для входа в Recovery Mode отличались на разных смартфонах из-за того, что кнопок на корпусе было много кнопок.

Но сейчас из-за того, что нажимать-то особо и нечего, чаще всего основной комбинацией является нажатие клавиши питания и увеличения громкости. Нужно их зажать до тех пор, пока смартфон не выключится, а на экране не появится соответствующее меню.

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Функции Recovery на Android

Перечень неполадок, которые можно исправить с помощью Recovery, достаточно широк. Еще шире функциональность у кастомных режимов восстановления, но их нужно скачивать и устанавливать вручную. Впрочем, давайте посмотрим, что можно сделать в стоковом Recovery.

Если на телефоне перестал работать звук, но физических повреждений быть не должно, это можно попробовать исправить через режим восстановления.

Смартфон работает, но экран черный — возможно, проблема в системе, поэтому можно попробовать перезагрузить или сбросить устройство через Recovery.

— возможно, проблема в системе, поэтому можно попробовать перезагрузить или сбросить устройство через Recovery. Экран телефона не реагирует — режим Recovery работает за счет кнопок громкости, поэтому нажатия на экран не потребуются.

— режим Recovery работает за счет кнопок громкости, поэтому нажатия на экран не потребуются. Вы можете сделать полный сброс смартфона , если забыли пароль, чтобы продолжить им пользоваться.

, если забыли пароль, чтобы продолжить им пользоваться. Забилась память, смартфон начал тормозить или перестал отвечать на команды — для всего этого пригодится Recovery Mode.

Кроме того, режим восстановления помогает очистить кэш на телефоне или злосчастный раздел «Другое».

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Как пользоваться Recovery на Андроиде

При входе в Recovery вы можете заметить, что там есть целый список опций. На разных моделях смартфонов может отличаться интерфейс, но в целом они одинаковы.

Wipe Data/Factory Reset — эту функция для сброса до заводских настроек. При ее выборе с телефона удаляются все данные, но это решает проблему зависаний, черного экрана.

— эту функция для сброса до заводских настроек. При ее выборе с телефона удаляются все данные, но это решает проблему зависаний, черного экрана. Reboot system — это принудительная перезагрузка смартфона, если он завис и не откликается или работает слишком медленно.

— это принудительная перезагрузка смартфона, если он завис и не откликается или работает слишком медленно. Wipe Cache Partition — специальная функция очистки кэша, которая помогает освободить часть памяти, если хранилище забито под завязку.

— специальная функция очистки кэша, которая помогает освободить часть памяти, если хранилище забито под завязку. Backup and Restore — функция создания резервной копии и восстановления системы.

— функция создания резервной копии и восстановления системы. Install ZIP from Sdcard — установка прошивки с карты памяти.

— установка прошивки с карты памяти. Format system — удаление системы и сброс прошивки, после неудачной установки или использования неподходящего ПО.

— удаление системы и сброс прошивки, после неудачной установки или использования неподходящего ПО. Mounts and storage или Mount /system — функция для монтирования или форматирования разделов памяти.

Как вы можете заметить, пользователи чаше всего используют перезагрузку, сброс или переустановку прошивки. Recovery Mode доступно не только на смартфонах, но и на планшетах и телевизорах с Android TV. Кастомное рекавери содержите еще больше интересных функций.

Например, можно восстанавливать данные из бэкапов, устанавливать дополнения к прошивке, поднимать тактовую частоту процессора и другое, но как вы понимаете, делается это все на свой страх и риск. Однако стоит отметить, что активация Recovery Mode не лишает гарантии на смартфон, но за дальнейшие шаги ответственность несете вы.

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