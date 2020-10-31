Что такое реверсивная зарядка, зачем она нужна и стоит ли ей пользоваться

Реверсивная зарядка – это технология, которая позволяет смартфонам заряжать внешние аксессуары с поддержкой беспроводной зарядки. Это может быть что угодно: наушники, смарт-часы и даже другие смартфоны. Главное, чтобы заряжаемый гаджет поддерживал стандарт Qi, а всё остальное значения практически не имеет. Всего-то и нужно, что положить смартфон дисплеем вниз и расположить на его спинке устройство, которому требуется подзарядки. Звучит круто, но насколько применима эта технология в реальных условиях использования?

Почему зарядка смартфона быстро садится?

Примерно полтора года назад некоторые производители смартфонов на Android дружно решили, что раз уж они не сумели в по-настоящему беспроводную зарядку, было бы неплохо сделать хоть какое-то прорыв в этой области. Поэтому они взяли и оснастили свои аппараты функцией реверсивной зарядки, которая позволяет заряжать аксессуары с поддержкой стандарта Qi. Всё-таки современные аппараты благодаря ёмким батареям живут по 2-3 дня кряду, а вот наушники могут разрядиться в самый неподходящий момент.

Проблемы реверсивной зарядки

В теории технология обратной зарядки выглядит очень интересной. Кто-то даже сравнивает этот процесс с «прикуриванием» авто с разряженным аккумулятором. Тем более что у нынешних смартфонов всё для этого есть: большие аккумуляторы ёмкостью от 4000 мА*ч и поддержка беспроводной зарядки. Достаточно было просто научить их отдавать накопленную энергию. Но, если разобраться, то получится, что реверсивная зарядка как таковая – это практически бесполезное явление. По крайней мере, не в том виде, в котором она существует сейчас.

Обратная зарядка медленная . Самая быстрая технология обратной зарядки сегодня – у Samsung. Её флагманы заряжают внешние устройства на максимальной мощности 9 Вт, но этого явно недостаточно, из-за чего скорость передачи энергии оказывается даже ниже, чем при использовании самого дешёвого и маломощного ЗУ.

. Самая быстрая технология обратной зарядки сегодня – у Samsung. Её флагманы заряжают внешние устройства на максимальной мощности 9 Вт, но этого явно недостаточно, из-за чего скорость передачи энергии оказывается даже ниже, чем при использовании самого дешёвого и маломощного ЗУ. Обратная зарядка неэкономичная. Из-за того, что смартфоны не имеют тех же компонентов, что и обычные зарядные станции, реверсивная зарядка не может похвастать высоким КПД. В результате довольно много энергии теряется в процессе зарядки, а до заряжаемого гаджета доходит в лучшем случае половина.

Почему чем мощнее зарядка для смартфона, тем лучше

Обратная зарядка неудобна . Для того, чтобы зарядить внешнее устройство с её помощью, необходимо, чтобы он лежал на крышке смартфона строго в пределах катушки и никуда с неё не съезжал. Поэтому использовать такой метод зарядки на ходу не получится.

. Для того, чтобы зарядить внешнее устройство с её помощью, необходимо, чтобы он лежал на крышке смартфона строго в пределах катушки и никуда с неё не съезжал. Поэтому использовать такой метод зарядки на ходу не получится. Обратная зарядка непрактична. Из-за того, что смартфоны оснащаются хоть и ёмкими, но всё-таки не бесконечными аккумуляторами, зарядив, например, наушники или смарт-часы до 100%, они рискуют разрядиться в ноль сами.

Какие смартфоны поддерживают реверсивную зарядку

Недостатки реверсивной зарядки – это объективный, а не субъективный факт, против которого не попрёшь даже при большом желании. Производители и сами это понимают, а потому она не пользуется особенной популярностью среди топовых производителей. Впрочем, желающих поэкспериментировать с этой технологией набралось немало. Вот все смартфоны с реверсивной зарядкой:

Galaxy S10 (вся линейка)

Galaxy S20 (вся линейка)

Galaxy Note 10 (вся линейка)

Galaxy Note 20 (вся линейка)

Huawei Mate 20 (вся линейка, кроме Mate 20 Lite)

Huawei Mate 30 (вся линейка)

Huawei P30 (вся линейка)

Xiaomi Mi 10 (вся линейка)

Realme 5i

Honor 9A

Realme C12

Realme C11

Gionee Max

Asus Zenfone Max

Может ли беспроводная зарядка быть быстрее проводной

Поговаривают, что в этом году Apple снабдила аналогичной функцией новые iPhone, но разборка аппаратов не показала наличия компонентов, которые могли бы обеспечить смартфонам возможность обратной зарядки. Но это не помешало компании получить разрешение на использование этой технологии у Федеральной комиссии связи. Возможно, в Купертино включат её в будущем, когда представят новые AirPods. Хотелось бы верить, что, если это всё-таки случится, то Apple покажет всем остальным, как нужно делать правильные инновации.