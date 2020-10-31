Что такое реверсивная зарядка, зачем она нужна и стоит ли ей пользоваться

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Реверсивная зарядка – это технология, которая позволяет смартфонам заряжать внешние аксессуары с поддержкой беспроводной зарядки. Это может быть что угодно: наушники, смарт-часы и даже другие смартфоны. Главное, чтобы заряжаемый гаджет поддерживал стандарт Qi, а всё остальное значения практически не имеет. Всего-то и нужно, что положить смартфон дисплеем вниз и расположить на его спинке устройство, которому требуется подзарядки. Звучит круто, но насколько применима эта технология в реальных условиях использования?

Реверсивная зарядка

Реверсивная зарядка — это процесс обратной зарядки смартфоном внешних аксессуаров

Почему зарядка смартфона быстро садится?

Примерно полтора года назад некоторые производители смартфонов на Android дружно решили, что раз уж они не сумели в по-настоящему беспроводную зарядку, было бы неплохо сделать хоть какое-то прорыв в этой области. Поэтому они взяли и оснастили свои аппараты функцией реверсивной зарядки, которая позволяет заряжать аксессуары с поддержкой стандарта Qi. Всё-таки современные аппараты благодаря ёмким батареям живут по 2-3 дня кряду, а вот наушники могут разрядиться в самый неподходящий момент.

Проблемы реверсивной зарядки

Обратная зарядка

Методом обратной зарядки можно зарядить даже другой смартфон

В теории технология обратной зарядки выглядит очень интересной. Кто-то даже сравнивает этот процесс с «прикуриванием» авто с разряженным аккумулятором. Тем более что у нынешних смартфонов всё для этого есть: большие аккумуляторы ёмкостью от 4000 мА*ч и поддержка беспроводной зарядки. Достаточно было просто научить их отдавать накопленную энергию. Но, если разобраться, то получится, что реверсивная зарядка как таковая – это практически бесполезное явление. По крайней мере, не в том виде, в котором она существует сейчас.

  • Обратная зарядка медленная. Самая быстрая технология обратной зарядки сегодня – у Samsung. Её флагманы заряжают внешние устройства на максимальной мощности 9 Вт, но этого явно недостаточно, из-за чего скорость передачи энергии оказывается даже ниже, чем при использовании самого дешёвого и маломощного ЗУ.
  • Обратная зарядка неэкономичная. Из-за того, что смартфоны не имеют тех же компонентов, что и обычные зарядные станции, реверсивная зарядка не может похвастать высоким КПД. В результате довольно много энергии теряется в процессе зарядки, а до заряжаемого гаджета доходит в лучшем случае половина.

Почему чем мощнее зарядка для смартфона, тем лучше

  • Обратная зарядка неудобна. Для того, чтобы зарядить внешнее устройство с её помощью, необходимо, чтобы он лежал на крышке смартфона строго в пределах катушки и никуда с неё не съезжал. Поэтому использовать такой метод зарядки на ходу не получится.
  • Обратная зарядка непрактична. Из-за того, что смартфоны оснащаются хоть и ёмкими, но всё-таки не бесконечными аккумуляторами, зарядив, например, наушники или смарт-часы до 100%, они рискуют разрядиться в ноль сами.

Какие смартфоны поддерживают реверсивную зарядку

Зарядка часов смартфоном

Обратная зарядка неудобна и непрактична

Недостатки реверсивной зарядки – это объективный, а не субъективный факт, против которого не попрёшь даже при большом желании. Производители и сами это понимают, а потому она не пользуется особенной популярностью среди топовых производителей. Впрочем, желающих поэкспериментировать с этой технологией набралось немало. Вот все смартфоны с реверсивной зарядкой:

  • Galaxy S10 (вся линейка)
  • Galaxy S20 (вся линейка)
  • Galaxy Note 10 (вся линейка)
  • Galaxy Note 20 (вся линейка)
  • Huawei Mate 20 (вся линейка, кроме Mate 20 Lite)
  • Huawei Mate 30 (вся линейка)
  • Huawei P30 (вся линейка)
  • Xiaomi Mi 10 (вся линейка)
  • Realme 5i
  • Honor 9A
  • Realme C12
  • Realme C11
  • Gionee Max
  • Asus Zenfone Max

Может ли беспроводная зарядка быть быстрее проводной

Поговаривают, что в этом году Apple снабдила аналогичной функцией новые iPhone, но разборка аппаратов не показала наличия компонентов, которые могли бы обеспечить смартфонам возможность обратной зарядки. Но это не помешало компании получить разрешение на использование этой технологии у Федеральной комиссии связи. Возможно, в Купертино включат её в будущем, когда представят новые AirPods. Хотелось бы верить, что, если это всё-таки случится, то Apple покажет всем остальным, как нужно делать правильные инновации.

Теги
Новости по теме
Каким должен быть смартфон для активного отдыха?
Скачать обои Samsung Galaxy S20
С Новым годом, друзья!
Лонгриды для вас
Выкусите, аналитики: Samsung Galaxy Z Flip ставит рекорды продаж

Как обычно, при появлении чего-то нового, общество сразу делится на две части. Одни говорят, что новинка никому не нужна и вообще, все это ерунда, а другие, наоборот, доказывают, что до этого жизнь была пустой и однообразной, а вот теперь действительно заживем. Так получилось и с появлением складных смарфтонов в прошлом году. Первый Galaxy Fold и Huawei Mate X вызвали немало споров, особенно на фоне своей цены. Позже вышли более дешевые Motorola RAZR 2020 и Samsung Galaxy Z Flip. С первым все понятно и его ожидание было куда приятнее, чем тот позор, который сопровождал его выход, а вот второй, вопреки ожиданиям аналитиков, продолжает доказывать, что у таких устройств есть шансы на успех.

Читать далее
S20 Iltra
Почему на Samsung Galaxy S20 не работает та или иная функция? Самые частые проблемы

Учитывая любовь пользователей к смартфонам Samsung, неудивительно, что Galaxy S20 продается так много. Настолько много, что в наших социальных сетях нам задают много вопросов о том, как решить ту или иную проблему. В этой статье мы собрали самые интересные из них и ответим, чтобы и другие пользователи понимали, что большинство проблем с этим смартфоном имеет очень простые решения. Конечно, мы не сможем ответить на все вопросы, но даже эти ответы будут полезны многим. Если в вашем смартфоне все работает отлично, они все равно могут вам помочь, ведь некоторые вещи, например, частота экрана часто меняются и надо знать, как вернуть ее обратно. В общем, вы спрашивали – мы отвечаем.

Читать далее
Samsung Galaxy S20 FE
Утечка страницы Samsung Galaxy S20 FE спалила все его характеристики и внешний вид

Уже ни для кого не секрет, что запуск Samsung Galaxy S20 FE все же состоится. Сама компания уже официально заявила об этом, назвав дату презентации - 23 сентября. Некоторые утечки были, но мы все равно пока мало что знаем о смартфоне. Хотя правильнее будет сказать ”мало что знали”. Сейчас смартфон появился буквально на блюдечке и рассказать о нем можно многое. Непонятно, является утечка запланированной или кто-то действительно ”увел” материалы, которые оказались в распоряжении журналистов, но факт остается фактом. Теперь мы знаем об этом смартфоне почти все чуть меньше, чем за неделю до презентации.

Читать далее

Новый комментарий