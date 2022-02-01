Что такое Smart Lock на телефоне

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Иван Герасимов 0

В 2022 году пользователи защищают свои данные всеми возможными способами: переносят важные данные в облачное хранилище, создают скрытые папки или включают вход по отпечатку пальцев. При выборе метода защиты главное — не перемудрить. Однажды я установил на электронную книгу с Android графический пароль и успешно забыл его — пришлось знатно помучаться с восстановлением доступа и сбросом. К счастью, чуть позже в Android появилась отличная функция под названием Smart Lock (умный замок). Умная блокировка работает по-своему: многим пользователям она пришлась по вкусу. Рассказываем, что это, как это работает и почему ей стоит начать пользоваться.

Что такое Smart Lock и как это работает

Что такое Smart Lock

Умная блокировка Smart Lock пришла на смену устаревшим методам защиты данных — с появлением Smart Lock тот же графический пароль канул в лету. А еще она отлично заменяет сканирование отпечатка пальца. Умная блокировка предоставляет доступ к смартфону, оставляя его разблокированным, если владелец находится рядом, или блокирует его, основываясь на некоторых факторах внешней среды. Этот способ делает устройства безопаснее, а пользователю не создает лишней головной боли при разблокировке.

Можно выбрать несколько условий для работы функции

Smart Lock удобно настраивается: благодаря наличию параметров можно задать необходимые условия на свое усмотрение. К сожалению, стопроцентной защиты эта опция не дает, ведь смартфон попросту могут украсть в разблокированном состоянии. Владельцы Android-смартфонов предпочитают не рисковать и выбирают проверенные способы защиты, поэтому частенько игнорируют Smart Lock.

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Как работает Smart Lock

С помощью Smart Lock смартфон оценивает безопасность условий вокруг вас и определяет, блокировать устройство или нет. Используются различные датчики для того, чтобы оценить, находится ли смартфон у вас в кармане или в заданной локации. Также функция анализирует голос владельца или доверенные устройства поблизости. Если эти условия были выбраны изначально в настройках, то хозяину смартфона не нужно лишний раз разблокировать свой смартфон для подтверждения. По каким параметрам можно настроить Smart Lock?

С помощью этих условий смартфон будет оставаться разблокированным

  • Местоположение. Можно выбрать одно или сразу несколько. Когда вы находитесь в этих местах, смартфон не будет запрашивать идентификацию. Для этого параметра важен включенный модуль GPS для обнаружения местонахождения. Можно добавить сразу несколько адресов.
  • Доверенные устройства. При выборе этого пункта смартфон будет обнаруживать поблизости доверенные устройства на Android, при нахождении которых будет определяться безопасная среда. Смартфон будет в разблокированном состоянии. Например, при наличии смарт-часов. Это удобно во время вождения автомобиля, чтобы не отвлекаться.
  • Физический контакт. Пока смартфон находится в ваших руках или просто при вас, он будет разблокирован. Работает, когда смартфон в сумке или кармане.
  • Распознавание лица и голоса. Смартфон будет слышать и анализировать ваш голос. Если включено распознавание по лицу, то вместо пароля нужно будет отсканировать себя с помощью смартфона. Для активации по голосу достаточно записать образец фразы.

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Как настроить Smart Lock

Smart Lock активируется в несколько простых шагов

Функция очень просто настраивается. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы включить Smart Lock на смартфоне.

  • Зайдите в настройки и выберите «Защита и местоположение».
  • Выберите один из методов блокировки устройства.
  • Зайдите в «Агенты доверия» и выберите Smart Lock.
  • Зайдите в Smart Lock и включите ползунок.
  • Выберите необходимый параметр, по которому будет осуществляться защита.

Как посмотреть пароли Smart Lock

Отключаем Smart Lock для паролей

Smart Lock так же используется для хранения паролей, например, в Google Chrome на Android. Посмотреть их очень просто.

  • Зайдите в Google Chrome.
  • Нажмите три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите «Настройки», затем «Smart Lock для паролей».
  • Нажмите «Просмотр сохраненных данных».

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Как отключить Smart Lock

Отключаем Smart Lock на Android

Многим пользователям Smart Lock не нравится, его предпочитают отключить. Это сделать очень легко. Как отключить Smart Lock для блокировки устройства.

  • Зайдите в Настройки.
  • Выберите «Экран блокировки и защита», затем «Параметры».
  • Выберите «Smart Lock» и введите пароль разблокировки.
  • Зайдите в каждый пункт меню и отключите.
  • После этого зайдите в Приложения, выберите Smart Lock и очистите кэш.

Включенный Smart Lock предлагает сохранять пароли сайтов

А вот так можно отключить Smart Lock только для заполнения паролей. Вот, как это делается.

  • Зайдите в Настройки Google.
  • Выберите вкладку «Smart Lock для паролей».
  • Отключите ползунок возле «автоматический вход».

Таким же образом можно отключить Smart Lock для отдельных приложений.

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