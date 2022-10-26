Что такое спящий режим на телефоне и как его отключить

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Герман Вологжанин 0

Главная беда современных смартфонов — автономность. Если кнопочные устройства с аккумуляторами менее 1000 мАч могли работать несколько дней, то новые гаджеты с сенсорными экранами, оснащенные батарейками на 5000 мАч, держатся сутки. Производители всеми силами стараются сэкономить заряд аккумулятора, а потому внедряют различные опции вроде спящего режима. Эта функция улучшает автономность, но в то же время доставляет определенные неудобства при использовании смартфона. Попробуем разобраться, как она работает, и что делать, если Андроид уходит в спящий режим.

Спящий режим есть на всех телефонах, и порой он очень раздражает

Почему гаснет экран

Спящий режим или, как его еще называют, режим ожидания предназначен специально для экономии заряда. Больше всего энергии смартфона уходит на работу экрана, процессора и беспроводных интерфейсов. Поэтому, если оставить дисплей включенным, среднестатистический девайс продержится в лучшем случае 5-6 часов. Спящий режим на телефоне позволяет существенно продлить работу устройства вплоть до нескольких дней, для чего выполняется:

  • отключение экрана;
  • снижение частоты процессора;
  • прекращение работы некоторых фоновых процессов;
  • деактивация энергозатратных интерфейсов (например, GPS).

Чтобы включить спящий режим Андроид, необходимо нажать на кнопку питания. Следовательно, для возвращения на рабочий стол нужно еще раз нажать клавишу и при необходимости ввести пароль или приложить палец к сканеру. Если у вас сам по себе быстро гаснет экран телефона — значит, в настройках установлен тайм-аут для перехода в режим ожидания.

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Когда телефон уходит в спящий режим, продолжают работать все базовые службы. В частности, вы все равно остаетесь на связи, так как на устройство в любой момент может поступить звонок или прийти сообщение. Этим режим ожидания отличается от обычного выключения.

экран блокируется сам

Экран гаснет и блокируется сам по себе? Исправим

В то же время у некоторых людей телефон отключается в спящем режиме, что является серьезной проблемой, решение которой представлено в отдельном материале. В этом тексте мы не будем заострять на ней внимание, сосредоточившись лишь на способах, как отключить спящий режим на Андроиде.

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Как отключить спящий режим на телефоне

Чтобы экран телефона не гас, нужно либо выключить автоматический переход в спящий режим, либо увеличить тайм-аут. Сделать это можно по следующей инструкции:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Блокировка экрана».
  3. Во вкладке «Спящий режим» установите нужное значение.

Можно выбрать тайм-аут или запретить автовыключение экрана

Как правило, вы можете выбрать тайм-аут в промежутке между 10-ю секундами и 30-ю минутами. Но в зависимости от производителя устройства эти значения отличаются. Также на некоторых смартфонах не предусмотрена опция полного отключения тайм-аута.

На некоторых смартфонах можно только установить тайм-аут

Как быть в таком случае? Иногда, чтобы экран не гас на Андроид, необходимо активировать соответствующую опцию в настройках для разработчиков. Обычно она называется «Не выключать экран».

Для появления меню разработчиков несколько раз тапните по версии прошивки в разделе «О телефоне»

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В моем случае функция играет другую роль, так как убрать тайм-аут экрана можно напрямую через настройки экрана. На вашем устройстве, скорее всего, «Не выключать экран» приведет именно к тому, что телефон перестанет автоматически переходить в режим ожидания. Если же у вас все равно гаснет экран Андроида, ознакомьтесь со следующим пунктом, где я рассказываю, как настроить спящий режим.

Как настроить спящий режим

Настроить переход в спящий режим можно не только при помощи системных параметров, но и за счет специальных приложений. Так, если у вас гаснет экран смартфона, а убрать тайм-аут не получается, установите Screen ON (Stay awake). Оно позволяет принудительно выключить переход в спящий режим.

Screen Timeout — более функциональное приложение

Ну и, наконец, о том, как настроить спящий режим, если телефон предлагает слишком мало вариантов тайм-аута. Рекомендую установить приложение Screen Timeout. В нем вы можете настроить автовыключение экрана с точностью до секунды, а также полностью запретить переход в режим ожидания.

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Что делать, если все равно гаснет экран телефона

Отвечая на вопрос, почему гаснет экран смартфона, также необходимо сказать о режиме энергосбережения. Более подробная информация о нем представлена здесь. Ну а я лишь напомню, что одной из особенностей этого режима является быстрое отключение экрана. Обычно тайм-аут при активации энергосбережения переключается на 10-15 секунд, даже если ранее вы от него отказывались. Поэтому, чтобы экран телефона не гас, опцию необходимо деактивировать:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Питание и производительность».
  3. Установите режим «Сбалансированный» или отключите режим энергосбережения.

Зачастую режим энергосбережения устанавливает минимальный тайм-аут

После этого конфликт настроек будет исчерпан, но я рекомендую еще раз проверить тайм-аут экрана во вкладке «Спящий режим» или изменить ее через приложения, упомянутые ранее в тексте.

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