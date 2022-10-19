Что такое Talkback на Андроид и как им пользоваться

Смартфон, работающий на любой операционной системе, имеет большой количество функций и настроек для людей с ограниченными возможностями. Эти опции оказываются настолько полезными, что их берут на вооружение даже те пользователи, у которых нет проблем со здоровьем: взять ту же вспышку во время звонка в Айфонах, которую многие устанавливают себе чисто для красоты. В Android присутствуют похожие функции, но мы заострим внимание на Talkback — встроенной утилите для людей со слабым зрением. Давайте разберемся, в чем состоит смысл этой функции и можно ли ей пользоваться на постоянной основе.
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Что такое Talkback на телефоне
Возможно, вы уже видели в настройках системы функцию Talkback, но не задумывались о ее предназначении. По сути, это голосовой помощник, озвучивающий текст с экрана. В новых версиях системы эта функция имеет название Android Accessability Suite.
Дополнительно Talkback сопровождает использование смартфона звуковыми сигналами и вибрацией. После включения функции управление смартфоном кардинально меняется, но пугаться этого не стоит: так выбранная кнопка или значок приложения подсвечивается рамкой, а чтобы выполнить действие нужно совершить двойное нажатие.
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Кроме того, после активации Talkback прокручивание списка на экране производится с помощью двух пальцев, а нажатие сопровождается звуком и вибрацией. К счастью, Talkback можно перенастроить, но озвучка текста на экране остается по умолчанию и отключается лишь вместе с самим приложением.
Отключить можно «Изучение касанием» — это озвучивание названия приложения при нажатии на его значок, «Встряхнуть, чтобы читать» — придется потрясти смартфон, чтобы он читал текст, и многое другое. Зачем нужен Talkback на Android еще?
- Чтение вслух текста с экрана, включая сообщения и уже набранные сообщения.
- Озвучивание входящих звонков, включая номер телефона и имя абонента.
- Озвучивание слов, на который наведен виртуальный курсор.
- Подтверждение выполнения различных действий.
- Свободное перемещение между приложениями.
- Автопрокрутка слов и автоматическая регулировка громкости с помощью датчиков.
Казалось бы, все функции предназначены исключительно для людей с ограниченными возможностями. Но нет: Talkback удобен и для тех, чья работа не позволяет отвлекаться на телефон. Например, водителям. С помощью голосового управления легко набирать сообщения или звонить, озвучивание помогает случайно не нажать мимо кнопки, а каждое действие подтверждается голосом.
Да взять хотя бы озвучивание входящих звонков — эта привычная функция позволяет определиться, стоит ли отвечать на звонок или нет, если нет возможности. Не говорю о том, что Talkback подойдет для пожилых людей, конечно же, в совокупности со специальными лаунчерами.
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Как включить Talkback на Android
Talkback на Android находится в режиме ожидания, поэтому функцию можно включить несколькими способами, не заходя в настройки телефона. Учтите, что он все равно останется в фоновом режиме. Объясняем, как его выключить несколькими способами.
- Запустить или отключить можно одновременным нажатием обеих физических кнопок регулировки громкости: нажмите их и не отпускайте несколько секунд до появления вибрации — на экране должна появиться табличка «Сервис Talkback включен/отключен».
- Можно использовать Google Assistant: достаточно вызвать его и сказать «Включи Talkback» или «Отключи Talkback».
Кроме того, пункт с настройками Talkback есть в настройках телефона — можно включить или отключить его там.
- Зайдите в Настройки, выберите «Специальные возможности».
- Выберите пункт Talkback (в некоторых версиях он может называться Android Accessibility Suite).
- Включите или отключите функцию, после чего подтвердите выбор, нажав ОК.
Как уже говорилось выше, утилита не является отдельным приложением — это встроенная в систему программа. Удалить Talkback со смартфона можно только при использовании root-прав или же отключить обычным способом, чтобы она случайно не помешала вам пользоваться смартфоном.
- Зайдите в Настройки.
- Выберите раздел «Приложения и уведомления».
- Нажмите «Показать все приложения» и найдите в списке Talkback.
- Выберите программу и нажмите «Отключить».
- Согласитесь с отключением приложения и нажмите ОК.
Удалять полностью Talkback не рекомендуется, так как это системное приложение, взаимосвязанное с другими процессами. О том, какие приложения и файлы не стоит удалять со смартфона, мы писали в нашей статье. Для того, чтобы после отключения вернуть Talkback на телефон, нужно зайти в Google Play и обновить его.
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