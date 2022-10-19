Что такое Talkback на Андроид и как им пользоваться

Смартфон, работающий на любой операционной системе, имеет большой количество функций и настроек для людей с ограниченными возможностями. Эти опции оказываются настолько полезными, что их берут на вооружение даже те пользователи, у которых нет проблем со здоровьем: взять ту же вспышку во время звонка в Айфонах, которую многие устанавливают себе чисто для красоты. В Android присутствуют похожие функции, но мы заострим внимание на Talkback — встроенной утилите для людей со слабым зрением. Давайте разберемся, в чем состоит смысл этой функции и можно ли ей пользоваться на постоянной основе.

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Что такое Talkback на телефоне

Возможно, вы уже видели в настройках системы функцию Talkback, но не задумывались о ее предназначении. По сути, это голосовой помощник, озвучивающий текст с экрана. В новых версиях системы эта функция имеет название Android Accessability Suite.

Дополнительно Talkback сопровождает использование смартфона звуковыми сигналами и вибрацией. После включения функции управление смартфоном кардинально меняется, но пугаться этого не стоит: так выбранная кнопка или значок приложения подсвечивается рамкой, а чтобы выполнить действие нужно совершить двойное нажатие.

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Кроме того, после активации Talkback прокручивание списка на экране производится с помощью двух пальцев, а нажатие сопровождается звуком и вибрацией. К счастью, Talkback можно перенастроить, но озвучка текста на экране остается по умолчанию и отключается лишь вместе с самим приложением.

Отключить можно «Изучение касанием» — это озвучивание названия приложения при нажатии на его значок, «Встряхнуть, чтобы читать» — придется потрясти смартфон, чтобы он читал текст, и многое другое. Зачем нужен Talkback на Android еще?

Чтение вслух текста с экрана , включая сообщения и уже набранные сообщения.

, включая сообщения и уже набранные сообщения. Озвучивание входящих звонков , включая номер телефона и имя абонента.

, включая номер телефона и имя абонента. Озвучивание слов, на который наведен виртуальный курсор.

Подтверждение выполнения различных действий.

Свободное перемещение между приложениями.

Автопрокрутка слов и автоматическая регулировка громкости с помощью датчиков.

Казалось бы, все функции предназначены исключительно для людей с ограниченными возможностями. Но нет: Talkback удобен и для тех, чья работа не позволяет отвлекаться на телефон. Например, водителям. С помощью голосового управления легко набирать сообщения или звонить, озвучивание помогает случайно не нажать мимо кнопки, а каждое действие подтверждается голосом.

Да взять хотя бы озвучивание входящих звонков — эта привычная функция позволяет определиться, стоит ли отвечать на звонок или нет, если нет возможности. Не говорю о том, что Talkback подойдет для пожилых людей, конечно же, в совокупности со специальными лаунчерами.

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Как включить Talkback на Android

Talkback на Android находится в режиме ожидания, поэтому функцию можно включить несколькими способами, не заходя в настройки телефона. Учтите, что он все равно останется в фоновом режиме. Объясняем, как его выключить несколькими способами.

Запустить или отключить можно одновременным нажатием обеих физических кнопок регулировки громкости: нажмите их и не отпускайте несколько секунд до появления вибрации — на экране должна появиться табличка «Сервис Talkback включен/отключен».

Можно использовать Google Assistant: достаточно вызвать его и сказать «Включи Talkback» или «Отключи Talkback».

Кроме того, пункт с настройками Talkback есть в настройках телефона — можно включить или отключить его там.

Зайдите в Настройки, выберите «Специальные возможности».

Выберите пункт Talkback (в некоторых версиях он может называться Android Accessibility Suite).

Включите или отключите функцию, после чего подтвердите выбор, нажав ОК.

Как уже говорилось выше, утилита не является отдельным приложением — это встроенная в систему программа. Удалить Talkback со смартфона можно только при использовании root-прав или же отключить обычным способом, чтобы она случайно не помешала вам пользоваться смартфоном.

Зайдите в Настройки.

Выберите раздел «Приложения и уведомления».

Нажмите «Показать все приложения» и найдите в списке Talkback.

Выберите программу и нажмите «Отключить».

Согласитесь с отключением приложения и нажмите ОК.

Удалять полностью Talkback не рекомендуется, так как это системное приложение, взаимосвязанное с другими процессами. О том, какие приложения и файлы не стоит удалять со смартфона, мы писали в нашей статье. Для того, чтобы после отключения вернуть Talkback на телефон, нужно зайти в Google Play и обновить его.

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