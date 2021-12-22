Что такое виртуальный оператор мобильной связи

Виртуальные сим-карты давно стали нормой даже для нашей страны: вам ничего не стоит зайти на сайт оператора и оформить себе новый номер. Понимаете, насколько это круто? В какой-то степени, даже продавцы «левых» сим-карт у метро перестали быть актуальными — настолько всё просто создать новый номер в 2021 году, что даже с дивана не требуется вставать. Параллельно с этим в России активно появляются все новые и новые виртуальные операторы связи — компании, которые под собственным брендом продвигают услуги, но работают на оборудовании другого оператора. Они образуют целые экосистемы и задают новые тренды на рынке мобильной связи. Рассказываем, как это работает и почему в этом есть смысл.

Как работает виртуальный оператор

Шутка ли, но операторы не такие уж и виртуальные — компании работают на существующей инфраструктуре, но не на своей. Для этого MVNO-компании (Mobile Virtual Network Operator — виртуальный мобильный оператор) берут ее в аренду, фактически покупая большие объемы трафика у сотовых операторов по оптовой цене. Позже его перепродают в розницу под собственным брендом конечному потребителю. Кстати, удивительный факт, но виртуальные операторы появились достаточно давно — еще в 90-х годах прошлого века в Великобритании благодаря быстрому распространению сотовой связи среди населения.

Одним из первых виртуальных операторов оказалась компания Virgin Mobile — дочерняя компания Virgin Group. В России первым полноценным виртуальным оператором стала Евросеть в 2007 году на базе СМАРТС — до сих пор в памяти свежи воспоминания о том, как в салонах предлагали установить Java-приложение для бесплатных звонков на любые номера. Главное отличие в деятельности отечественных операторов и зарубежных — то, что на Западе прибыль исчисляется миллиардами долларов, а в нашей стране компании зарабатывают в разы меньше. Как ни крути, но в России достаточно доступная сотовая связь.

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Виртуальные операторы России

Стоит оговориться, что зона покрытия оператора-донора и виртуального оператора совпадает. Поэтому совпадают и поддерживаемые технологии сетей. Например, Yota активно продвигает LTE Advanced (про это мы, кстати, рассказывали), что совпадает с технологиями МегаФона. Считается, что виртуальные операторы получают доступный ресурс от основного оператора мобильной связи: обычно он составляет от 20 до 40%, но все зависит от того, насколько активно MVNO продвигает свои услуги. Если один из них набирает большее число абонентов, то и скорость доступа в Интернет и качество голосовой связи будет сильно разниться между операторами на одной реально сети.

Виртуальные операторы в России — достаточно новое явление, а их количество с каждым годом только растет. Клиентов привлекают выгодными тарифами: особенно это удается банковским организациям, например, Тинькофф Мобайл. Компания попросту включает тариф связи в обслуживание карты, фактически делая связь бесплатной для своего клиента. Еще пользуются спросом конструкторы тарифов — благодаря им вы можете собрать необходимый пакет трафика, минут или SMS-сообщений, которые будут включены в ваш ежемесячный пакет. К слову, виртуальные операторы России — весьма молодая технология, которая подвластна внезапным сбоям. Она не проверена временем, так что, если хотите оградить себя от этого, то лучше пользоваться сим-картами реальных операторов сотовой связи.

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Виртуальные операторы 2021

Выбрать виртуального оператора в России очень сложно. Сограждане по-прежнему выбирают классические варианты, лишь изредка экспериментируя с новыми технологиями. Какой оператор лучше?

Если вам нужны минуты, то стоит присмотреться к виртуальному оператору СберМобайл — он предлагает большие объемы минут разговоров в одном пакете, стриминговые сервисы и безлимитные мессенджеры. Кстати, услуги связи входят в подписку Сбера — есть шанс пользоваться ими бесплатно.

— он предлагает большие объемы минут разговоров в одном пакете, стриминговые сервисы и безлимитные мессенджеры. Кстати, услуги связи входят в подписку Сбера — есть шанс пользоваться ими бесплатно. Самый выгодный виртуальный оператор — это Тинькофф Мобайл . Он работает на базе Tele2 и у него есть конструктор тарифов: можете собрать тариф под себя, чтобы не переплачивать лишнего. Из минусов: Tele2 — не самый популярный оператор в России. Он есть не в каждом городе, в результате чего связь попросту отсутствует. Могу отметить, что скорость выхода в Интернет у него достаточно высокая, а перебои случаются редко.

. Он работает на базе Tele2 и у него есть конструктор тарифов: можете собрать тариф под себя, чтобы не переплачивать лишнего. Из минусов: Tele2 — не самый популярный оператор в России. Он есть не в каждом городе, в результате чего связь попросту отсутствует. Могу отметить, что скорость выхода в Интернет у него достаточно высокая, а перебои случаются редко. Одним из самых популярных операторов для путешествий не только по Европе, но и по всему миру является Drimsim. Он не является виртуальным Отзывы, которые я получал от своих знакомых, исключительно положительные. Компания предлагает eSIM-карточки, что заметно упрощает процесс активации и использования.

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Лучший виртуальный оператор

Сказать, какой виртуальный оператор лучше, очень сложно. Наверное, стоит протестировать услуги компании для себя, чтобы знать, какие есть подводные камни. Они запускаются достаточно часто и есть шанс, что рынок не выдержит подобной конкуренции. На мой взгляд, лучше выбирать классические варианты «большой четверки», чтобы не остаться без связи.

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