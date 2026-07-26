Когда-то рассказывал, как в свое время настраивал новый Xiaomi, где пояснял про специфику MIUI и HyperOS. Но после перехода на vivo X300 решил написать про вещи, которые делаю на любом смартфоне независимо от бренда. Неважно Samsung это, realme или HONOR — первые полчаса после включения я работаю с одними и теми же настройками Android. Вот этот список.

Поясняю за первостепенные настройки Android. Фото.

Поясняю за первостепенные настройки Android

Как удалить лишние приложения на Android

Первое что делаю после включения нового смартфона — прохожусь по списку установленных приложений и убираю всt лишнее. На большинстве Android-смартфонов предустановлено от 20 до 50 приложений, из которых реально нужны единицы.

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Что удаляю без раздумий:

  • дублирующие браузеры: если пользуюсь Chrome, встроенный браузер производителя не нужен;
  • игры и казуальные приложения: устанавливаются без спроса, особенно на Samsung и Xiaomi;
  • новостные агрегаторы и виджеты погоды от производителя;
  • демо-версии приложений партнеров;
  • альтернативные магазины приложений, если пользуюсь Google Play.

Что нельзя удалить (на самом деле можно через костыли), но можно отключить — системные приложения производителя: фирменный магазин тем, менеджер телефона, встроенный сканер документов. Они не удаляются кнопкой «Удалить», но в настройках приложения есть кнопка «Отключить» — этого достаточно. Как удалить приложение на Android: «Настройки — Приложения — [выбрать приложение] — Удалить». Либо долгое нажатие на иконку и «Удалить». Если кнопки «Удалить» нет — только «Отключить».

Сначала я удаляю все лишнее. Фото.

Сначала я удаляю все лишнее

Системные компоненты без явного понимания что они делают лучше не трогать — можно сломать работу связанных функций. Следить за советами по настройке Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Приложения по умолчанию — что это на Android

Второй шаг — назначить правильные приложения по умолчанию. Без этого Android начинает каждый раз спрашивать чем открыть ссылку, какой браузер использовать, какая клавиатура нужна. Это раздражает.

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Путь к настройке: «Настройки — Приложения — Приложения по умолчанию». На Samsung это «Настройки — Приложения — меню (три точки) — Приложения по умолчанию». На Xiaomi путь аналогичный.

Приложение по умолчанию всегда можно выбрать свое. Фото.

Приложение по умолчанию всегда можно выбрать свое

Что настраиваю сразу:

  • Браузер: Chrome, Firefox или любой другой, которым реально пользуюсь. В противном случае ссылки из мессенджеров будут открываться во встроенном браузере производителя.
  • Клавиатура: Gboard или SwiftKey. Фирменные клавиатуры Xiaomi и Samsung у меня не прижились.
  • Приложение для звонков и SMS: если стандартное не устраивает, меняю на Google Телефон или другое.
  • Галерея и камера: оставляю системные, они лучше интегрированы с железом;
  • Почта и карты: Gmail и Google Карты или 2ГИС.

Как отключить уведомления на телефоне

Сразу после установки приложения начинают запрашивать разрешение на уведомления. Большинство людей машинально нажимают «Разрешить», и через неделю смартфон превращается в источник постоянного шума.

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Категории уведомлений которые оставляю:

  • личные сообщения и звонки (мессенджеры и телефон);
  • банковские операции (списания, переводы, подозрительная активность);
  • статус доставки заказов (трекинг посылок);
  • будильники и напоминания.

Все остальное (акции, рекомендации, «вы давно нас не посещали», новости дня) отключаю без сожаления. Отключить уведомления на телефоне для конкретного приложения: «Настройки — Уведомления — [приложение] — Выключить». Или зажать уведомление в шторке и нажать на шестеренку.

Лишние уведомления тоже всегда отключаю. Фото.

Лишние уведомления тоже всегда отключаю

На Xiaomi помимо лишних уведомлений бесит еще и реклама в системных приложениях. Про то, как отключить рекламу на Xiaomi, можете прочитать отдельно.

Запрет приложений на работу в фоне

После настройки уведомлений проверяю, какие приложения активны в фоне без необходимости. Фоновая работа — это расход батареи и трафика, даже когда смартфон лежит на столе.

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Путь к проверке: «Настройки — Батарея — Использование батареи». Смотрю на подозрительно высокий расход у приложений, которые редко открываю.

Не всем приложениям нужно разрешать работу в фоне. Фото.

Не всем приложениям нужно разрешать работу в фоне

Что ограничиваю в фоне без колебаний:

  • игры (не должны работать, когда закрыты);
  • маркетплейсы и магазины (обновление каталога каждые 15 минут не нужно);
  • редакторы фото и видео (им нечего делать в фоне);
  • сервисы доставки еды (актуальны только когда делаю заказ).

Что не трогаю никогда:

  • мессенджеры (иначе уведомления перестанут приходить);
  • будильники и приложения часов (могут не сработать);
  • навигацию (теряет маршрут при сворачивании);
  • банковские приложения (могут не получить push с кодом).

Ограничить фон для приложения: «Настройки — Приложения — [приложение] — Батарея — Ограниченный режим».

Разрешения Android — что давать, а что нет

Последний пункт первичной настройки телефона — проверка разрешений. Не параноидальная чистка всего, а простая логика: разрешение должно соответствовать функции приложения.

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Простые примеры:

  • навигатору нужна геолокация — даю «только во время использования»;
  • фонарику геолокация не нужна — не даю;
  • камере нужен микрофон для видео — даю;
  • маркетплейсу не нужно постоянно знать мое местоположение — даю «только во время использования», не «всегда»;
  • калькулятору не нужны контакты — не даю.

Режим «только во время использования» — мой стандартный ответ на большинство запросов геолокации. Приложение получает данные пока открыто и теряет доступ при сворачивании. Это закрывает 90% вопросов без серьезных ограничений функционала. Отдельно рекомендую узнать про разрешения мессенджера MAX — тема актуальная.

Обязательно проверьте диспетчер разрешений. Фото.

Обязательно проверьте диспетчер разрешений

Проверить все разрешения на телефоне разом: «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений». Там видно какие приложения имеют доступ к микрофону, камере, геолокации и контактам. Полчаса один раз в полгода — и картина всегда актуальна. Обсудить настройки Android можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.