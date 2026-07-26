Когда-то рассказывал, как в свое время настраивал новый Xiaomi, где пояснял про специфику MIUI и HyperOS. Но после перехода на vivo X300 решил написать про вещи, которые делаю на любом смартфоне независимо от бренда. Неважно Samsung это, realme или HONOR — первые полчаса после включения я работаю с одними и теми же настройками Android. Вот этот список.
Как удалить лишние приложения на Android
Первое что делаю после включения нового смартфона — прохожусь по списку установленных приложений и убираю всt лишнее. На большинстве Android-смартфонов предустановлено от 20 до 50 приложений, из которых реально нужны единицы.
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Что удаляю без раздумий:
- дублирующие браузеры: если пользуюсь Chrome, встроенный браузер производителя не нужен;
- игры и казуальные приложения: устанавливаются без спроса, особенно на Samsung и Xiaomi;
- новостные агрегаторы и виджеты погоды от производителя;
- демо-версии приложений партнеров;
- альтернативные магазины приложений, если пользуюсь Google Play.
Что нельзя удалить (на самом деле можно через костыли), но можно отключить — системные приложения производителя: фирменный магазин тем, менеджер телефона, встроенный сканер документов. Они не удаляются кнопкой «Удалить», но в настройках приложения есть кнопка «Отключить» — этого достаточно. Как удалить приложение на Android: «Настройки — Приложения — [выбрать приложение] — Удалить». Либо долгое нажатие на иконку и «Удалить». Если кнопки «Удалить» нет — только «Отключить».
Системные компоненты без явного понимания что они делают лучше не трогать — можно сломать работу связанных функций. Следить за советами по настройке Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Приложения по умолчанию — что это на Android
Второй шаг — назначить правильные приложения по умолчанию. Без этого Android начинает каждый раз спрашивать чем открыть ссылку, какой браузер использовать, какая клавиатура нужна. Это раздражает.
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Путь к настройке: «Настройки — Приложения — Приложения по умолчанию». На Samsung это «Настройки — Приложения — меню (три точки) — Приложения по умолчанию». На Xiaomi путь аналогичный.
Что настраиваю сразу:
- Браузер: Chrome, Firefox или любой другой, которым реально пользуюсь. В противном случае ссылки из мессенджеров будут открываться во встроенном браузере производителя.
- Клавиатура: Gboard или SwiftKey. Фирменные клавиатуры Xiaomi и Samsung у меня не прижились.
- Приложение для звонков и SMS: если стандартное не устраивает, меняю на Google Телефон или другое.
- Галерея и камера: оставляю системные, они лучше интегрированы с железом;
- Почта и карты: Gmail и Google Карты или 2ГИС.
Как отключить уведомления на телефоне
Сразу после установки приложения начинают запрашивать разрешение на уведомления. Большинство людей машинально нажимают «Разрешить», и через неделю смартфон превращается в источник постоянного шума.
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Категории уведомлений которые оставляю:
- личные сообщения и звонки (мессенджеры и телефон);
- банковские операции (списания, переводы, подозрительная активность);
- статус доставки заказов (трекинг посылок);
- будильники и напоминания.
Все остальное (акции, рекомендации, «вы давно нас не посещали», новости дня) отключаю без сожаления. Отключить уведомления на телефоне для конкретного приложения: «Настройки — Уведомления — [приложение] — Выключить». Или зажать уведомление в шторке и нажать на шестеренку.
На Xiaomi помимо лишних уведомлений бесит еще и реклама в системных приложениях. Про то, как отключить рекламу на Xiaomi, можете прочитать отдельно.
Запрет приложений на работу в фоне
После настройки уведомлений проверяю, какие приложения активны в фоне без необходимости. Фоновая работа — это расход батареи и трафика, даже когда смартфон лежит на столе.
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Путь к проверке: «Настройки — Батарея — Использование батареи». Смотрю на подозрительно высокий расход у приложений, которые редко открываю.
Что ограничиваю в фоне без колебаний:
- игры (не должны работать, когда закрыты);
- маркетплейсы и магазины (обновление каталога каждые 15 минут не нужно);
- редакторы фото и видео (им нечего делать в фоне);
- сервисы доставки еды (актуальны только когда делаю заказ).
Что не трогаю никогда:
- мессенджеры (иначе уведомления перестанут приходить);
- будильники и приложения часов (могут не сработать);
- навигацию (теряет маршрут при сворачивании);
- банковские приложения (могут не получить push с кодом).
Ограничить фон для приложения: «Настройки — Приложения — [приложение] — Батарея — Ограниченный режим».
Разрешения Android — что давать, а что нет
Последний пункт первичной настройки телефона — проверка разрешений. Не параноидальная чистка всего, а простая логика: разрешение должно соответствовать функции приложения.
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Простые примеры:
- навигатору нужна геолокация — даю «только во время использования»;
- фонарику геолокация не нужна — не даю;
- камере нужен микрофон для видео — даю;
- маркетплейсу не нужно постоянно знать мое местоположение — даю «только во время использования», не «всегда»;
- калькулятору не нужны контакты — не даю.
Режим «только во время использования» — мой стандартный ответ на большинство запросов геолокации. Приложение получает данные пока открыто и теряет доступ при сворачивании. Это закрывает 90% вопросов без серьезных ограничений функционала. Отдельно рекомендую узнать про разрешения мессенджера MAX — тема актуальная.
Проверить все разрешения на телефоне разом: «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений». Там видно какие приложения имеют доступ к микрофону, камере, геолокации и контактам. Полчаса один раз в полгода — и картина всегда актуальна. Обсудить настройки Android можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.