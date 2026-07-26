Когда-то рассказывал, как в свое время настраивал новый Xiaomi, где пояснял про специфику MIUI и HyperOS. Но после перехода на vivo X300 решил написать про вещи, которые делаю на любом смартфоне независимо от бренда. Неважно Samsung это, realme или HONOR — первые полчаса после включения я работаю с одними и теми же настройками Android. Вот этот список.

Как удалить лишние приложения на Android

Первое что делаю после включения нового смартфона — прохожусь по списку установленных приложений и убираю всt лишнее. На большинстве Android-смартфонов предустановлено от 20 до 50 приложений, из которых реально нужны единицы.

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Что удаляю без раздумий:

дублирующие браузеры: если пользуюсь Chrome, встроенный браузер производителя не нужен;

игры и казуальные приложения: устанавливаются без спроса, особенно на Samsung и Xiaomi;

новостные агрегаторы и виджеты погоды от производителя;

демо-версии приложений партнеров;

альтернативные магазины приложений, если пользуюсь Google Play.

Что нельзя удалить (на самом деле можно через костыли), но можно отключить — системные приложения производителя: фирменный магазин тем, менеджер телефона, встроенный сканер документов. Они не удаляются кнопкой «Удалить», но в настройках приложения есть кнопка «Отключить» — этого достаточно. Как удалить приложение на Android: «Настройки — Приложения — [выбрать приложение] — Удалить». Либо долгое нажатие на иконку и «Удалить». Если кнопки «Удалить» нет — только «Отключить».

Системные компоненты без явного понимания что они делают лучше не трогать — можно сломать работу связанных функций. Следить за советами по настройке Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Приложения по умолчанию — что это на Android

Второй шаг — назначить правильные приложения по умолчанию. Без этого Android начинает каждый раз спрашивать чем открыть ссылку, какой браузер использовать, какая клавиатура нужна. Это раздражает.

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Путь к настройке: «Настройки — Приложения — Приложения по умолчанию». На Samsung это «Настройки — Приложения — меню (три точки) — Приложения по умолчанию». На Xiaomi путь аналогичный.

Что настраиваю сразу:

Браузер : Chrome, Firefox или любой другой, которым реально пользуюсь. В противном случае ссылки из мессенджеров будут открываться во встроенном браузере производителя.

: Chrome, Firefox или любой другой, которым реально пользуюсь. В противном случае ссылки из мессенджеров будут открываться во встроенном браузере производителя. Клавиатура : Gboard или SwiftKey. Фирменные клавиатуры Xiaomi и Samsung у меня не прижились.

: Gboard или SwiftKey. Фирменные клавиатуры Xiaomi и Samsung у меня не прижились. Приложение для звонков и SMS : если стандартное не устраивает, меняю на Google Телефон или другое.

: если стандартное не устраивает, меняю на Google Телефон или другое. Галерея и камера : оставляю системные, они лучше интегрированы с железом;

: оставляю системные, они лучше интегрированы с железом; Почта и карты: Gmail и Google Карты или 2ГИС.

Как отключить уведомления на телефоне

Сразу после установки приложения начинают запрашивать разрешение на уведомления. Большинство людей машинально нажимают «Разрешить», и через неделю смартфон превращается в источник постоянного шума.

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Категории уведомлений которые оставляю:

личные сообщения и звонки (мессенджеры и телефон);

банковские операции (списания, переводы, подозрительная активность);

статус доставки заказов (трекинг посылок);

будильники и напоминания.

Все остальное (акции, рекомендации, «вы давно нас не посещали», новости дня) отключаю без сожаления. Отключить уведомления на телефоне для конкретного приложения: «Настройки — Уведомления — [приложение] — Выключить». Или зажать уведомление в шторке и нажать на шестеренку.

На Xiaomi помимо лишних уведомлений бесит еще и реклама в системных приложениях. Про то, как отключить рекламу на Xiaomi, можете прочитать отдельно.

Запрет приложений на работу в фоне

После настройки уведомлений проверяю, какие приложения активны в фоне без необходимости. Фоновая работа — это расход батареи и трафика, даже когда смартфон лежит на столе.

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Путь к проверке: «Настройки — Батарея — Использование батареи». Смотрю на подозрительно высокий расход у приложений, которые редко открываю.

Что ограничиваю в фоне без колебаний:

игры (не должны работать, когда закрыты);

маркетплейсы и магазины (обновление каталога каждые 15 минут не нужно);

редакторы фото и видео (им нечего делать в фоне);

сервисы доставки еды (актуальны только когда делаю заказ).

Что не трогаю никогда:

мессенджеры (иначе уведомления перестанут приходить);

будильники и приложения часов (могут не сработать);

навигацию (теряет маршрут при сворачивании);

банковские приложения (могут не получить push с кодом).

Ограничить фон для приложения: «Настройки — Приложения — [приложение] — Батарея — Ограниченный режим».

Разрешения Android — что давать, а что нет

Последний пункт первичной настройки телефона — проверка разрешений. Не параноидальная чистка всего, а простая логика: разрешение должно соответствовать функции приложения.

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Простые примеры:

навигатору нужна геолокация — даю «только во время использования»;

фонарику геолокация не нужна — не даю;

камере нужен микрофон для видео — даю;

маркетплейсу не нужно постоянно знать мое местоположение — даю «только во время использования», не «всегда»;

калькулятору не нужны контакты — не даю.

Режим «только во время использования» — мой стандартный ответ на большинство запросов геолокации. Приложение получает данные пока открыто и теряет доступ при сворачивании. Это закрывает 90% вопросов без серьезных ограничений функционала. Отдельно рекомендую узнать про разрешения мессенджера MAX — тема актуальная.

Проверить все разрешения на телефоне разом: «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений». Там видно какие приложения имеют доступ к микрофону, камере, геолокации и контактам. Полчаса один раз в полгода — и картина всегда актуальна. Обсудить настройки Android можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.