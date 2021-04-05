Что за кружок на экране телефона и как его убрать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Android кажется куда более сложной операционной системой, чем iOS, разобраться в ней оказывается довольно просто. День-два, и вы начнёте чувствовать себя максимально уверенно, через месяц-другой постепенно перейдёте на альтернативные магазины приложений, а спустя год, вероятно, попробуете себя в кастомизации. Однако есть в Android и такие надстройки, разобраться с которыми оказывается не так-то просто даже продвинутым пользователям. Во всяком случае, об этом свидетельствует частота соответствующих запросов в Google.

Кружок на экране

Тот самый кружок выглядит примерно таким образом

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Одной из особенностей Android, которые вызывают ступор у многих пользователей, является непонятный кружок на экране. Обычно он не появляется произвольно, а только после включения соответствующего параметра, но в некоторых случаях – например, при установке обновления – он может активироваться и сам. Разбираемся, что это за кружочек, какую функцию он выполняет в рамках операционной системы Android и как его убрать, чтобы он не мозолил вам глаза.

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Начнём с того, что этот кружочек представляет собой функциональную кнопку, которая является альтернативным способом управления системой. С её помощью можно возвращаться на шаг назад, выходить на рабочий стол, запускать меню многозадачности и выполнять другие действия, которые обычно выполняются либо подэкранными клавишами, либо жестами.

навигация

Навигационная кнопка есть в прошивке далеко не всех смартфонов. Но в аппаратах Huawei и Honor она есть

Кстати говоря, точно такая же кнопка есть и на iOS. Правда, на Android лично мне она нравится больше из-за более широкого спектра возможностей. В отличие от Apple, разработчики Google сделали так, что на кнопку можно не только нажимать, но и использовать её в качестве виртуального джойстика. Таким образом она воспринимает и нажатия, и удерживания, и свайпы.

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Такая кнопка в принципе довольно удобна для пользователей, которые никак не могут освоить жесты управления Android – а среди пожилых людей это довольно распространённая практика, а также для тех, кто не может привыкнуть к трём/четырём кнопкам под экраном и либо путает их, либо допускает случайные нажатия. В этом случае единая универсальная кнопка может стать отличным решением, тем более что её можно сочетать с другими способами управления.

Как убрать кружок на экране Андроида

Отключить эту кнопку-кружочек можно легко и просто в настройках:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте «Система и обновления»;
  • В открывшемся окне выберите раздел «Системна навигация»;
Навигация

Отключить кнопку навигации можно в настройках

  • В нижней части экрана выберите пункт «Кнопка навигации»;
  • Отключите параметр «Кнопка навигации» сдвигом ползунка влево.

Не знаю, как вам, а мне управление Android при помощи навигационной кнопки не подходит. Я уже давно привык к использованию свайпов, которые довольно легко прощают разного рода ошибки и неточности. Жесты очень хороши тем, что позволяют управлять системой довольно размашистыми движениями. Я могу свайпнуть от нижней части экрана до верхней, а могу прервать жест, не достигнув середины. Я могу возвращаться на шаг назад свайпом и от левого, и от правого края экран. В общем, очень удобно.

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Навигационная кнопка, во-первых, слишком мала для того, чтобы по ней было удобно попадать, если вы не пользовались до этого аналогичной кнопкой на iOS, а, во-вторых, жест вызова меню многозадачности, который она предлагает, слишком короток, чтобы его можно было назвать удобным. Мне с моими пальцами куда комфортнее иметь возможность тянуть его до половины экрана или дальше. Ну, а вы выбирайте то, что придётся по вкусу именно вам.

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