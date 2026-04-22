Система быстрых платежей появилась в России в 2019 году и за несколько лет стала одним из самых используемых финансовых инструментов в стране. Переводы по СБП между физическими лицами, оплата через QR-код в магазинах и кафе — все это работало бесплатно и с высокими лимитами. Для владельцев Android-смартфонов это вообще стало основным способом расплачиваться: приложение банка, камера, QR — и готово. Теперь ЦБ вводит комиссии по СБП, и у многих сразу возник вопрос: стоит ли вообще пользоваться СБПэй на Android после этого, и что будет с переводами?

Встречаем новые комиссии от Банка России

Что такое СБП в России

СБП — это инфраструктура Банка России, которая позволяет мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона, а также принимать платежи СБП через QR-код. До ее появления перевод из одного банка в другой нередко занимал несколько часов и стоил денег. СБП сделала этот процесс мгновенным и бесплатным.

Сегодня через СБП проходит подавляющее большинство розничных переводов в стране. А о том, как пользоваться СБП на телефоне, мы рассказывали в отдельном материале. Если коротко: достаточно знать номер телефона получателя или отсканировать QR-код, и деньги уходят мгновенно в любой банк.

Комиссия по СБП в 2026 году

Банк России утвердил новые тарифы на услуги Системы. Важный нюанс, который теряется в большинстве заголовков: комиссия по СБП вводится для банков, а не напрямую для пользователей. Именно банки будут платить ЦБ за каждую транзакцию, и уже от них зависит, переложат ли они этот расход на клиентов.

Новая комиссия вам вряд ли понравится, но сильно беспокоиться не стоит

Способов у банков два: ввести явную комиссию за конкретные операции или пересмотреть общие тарифы на обслуживание, включив туда новые расходы незаметно. Какой путь выберет каждый конкретный банк — пока открытый вопрос. Но то, что комиссия через СБП в том или ином виде доберется до конечных пользователей, выглядит вполне вероятным сценарием. Бесплатных историй в финансах не бывает.

Комиссия при оплате смартфоном по СБП

Именно здесь изменения будут заметны в первую очередь. Новые операции СБП с комиссией — это все платежи, где одной из сторон является бизнес: оплата по коду СБП в магазинах, кафе, салонах красоты и любых других заведениях, выплата зарплат и гонораров, расчеты между юридическими лицами, переводы самозанятым.

Другими словами, каждый раз, когда вы используете оплату телефоном по СБП через QR-код на кассе — это как раз та транзакция, которая теперь попадает под новые тарифы. Комиссия за оплату QR-кодом ляжет на банк продавца и банк покупателя. Что именно изменится для вас на кассе, зависит от политики конкретного банка.

Теперь в Банк России будет улетать лишняя копеечка

Альтернатива — бесконтактная оплата Android через NFC. О том, как правильно настроить NFC на телефоне, читайте отдельно. Но коротко замечу, что такая оплата картой работает по другой инфраструктуре и под новые тарифы СБП не подпадает. Если вас беспокоит возможный рост стоимости оплаты телефоном Android через QR, то NFC-оплата остается прежней.

Размер комиссии по СБП в 2026 году

Комиссия СБП с 2026 года для банков рассчитывается в зависимости от суммы платежа. Отдельно — трансграничные переводы между физлицами: за них установлена фиксированная комиссия 6 рублей. По всем остальным операциям размер комиссии по СБП такой:

  • до 125 ₽ — 5 копеек;
  • от 125 до 250 ₽ — 12 копеек;
  • от 250 до 1000 ₽ — 30 копеек;
  • от 1000 до 3000 ₽ — 80 копеек;
  • от 3000 до 6000 ₽ — 2 рубля;
  • от 6000 до 1 000 000 ₽ — 3 рубля.

Суммы выглядят небольшими. Но важно помнить, что комиссия взимается дважды: со стороны банка отправителя и со стороны банка получателя. При большом обороте у предпринимателей это складывается в заметные суммы. Комиссия за оплату смартфоном через QR для конечного покупателя напрямую не установлена, но косвенно это может отразиться на тарифах обслуживания или ценах у продавцов.

Будет ли комиссия за переводы по СБП

Комиссии за обычные переводы останутся прежними

Хорошая новость для тех, кто использует переводы через СБП между физлицами внутри страны: здесь ничего не изменилось. Старые правила остаются в силе. СБП без комиссии для переводов между обычными людьми — это по-прежнему работает:

  • лимит переводов по СБП без комиссии — 100 000 рублей в месяц;
  • переводы сверх лимита — не более 0.5% от суммы, максимум 1500 рублей;
  • переводы между своими счетами в разных банках — бесплатно без ограничений по сумме.

Если вы переводите деньги по СБП другу, родственнику или просто между своими счетами — все работает ровно так же, как раньше. Новые тарифы этого не касаются.

Когда введут плату за СБП

Новые тарифы ЦБ вступают в силу буквально через неделю. Плата за СБП с 1 мая 2026 года начнет действовать для банков, и именно тогда станет понятно, кто из кредитных организаций решит переложить расходы на клиентов, а кто возьмёт их на себя.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Практический вывод: если вы пользуетесь оплатой на Android через QR-код, стоит следить за обновлением тарифов своего банка после 1 мая. Переводы между физлицами и сопутствующие комиссии в случае превышения лимитов остаются прежними. Переводы по СБП с 1 мая для бизнеса и оплата QR-кодом — вот где нужно ждать возможных изменений. Самое разумное сейчас — не паниковать, но и не игнорировать уведомления от своего банка в ближайшие недели.