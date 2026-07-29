29 июля 2026 года ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск и предъявила обвинение в содействии терроризму. Одним из поводов стал бот для знакомств Дайвинчик. По версии следствия, именно через него злоумышленники вербовали молодых россиян для совершения противоправных действий. Я сам пользовался Дайвинчиком и могу честно рассказать, что это на самом деле, как работает и что сейчас происходит с его статусом в России.

Что делают люди в Дайвинчике

Бот Дайвинчик — это сервис знакомств внутри Telegram. В отличие от Tinder и подобных ему сервисов, никакого отдельного приложения не нужно — все работает через обычного бота в мессенджере. Механика простая и понятная: регистрируешься, заполняешь анкету с фото и описанием, листаешь анкеты других пользователей и ставишь лайки.

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Главное отличие от классических дейтинг-приложений — здесь не нужно платить подписку, чтобы узнать, кто тебя лайкнул. Если ты лайкнул кого-то и, этот человек лайкнул тебя в ответ, — бот автоматически предоставляет обоим Telegram-контакты друг друга. Дальше общаетесь напрямую в мессенджере. Никакого встроенного чата, никаких монет, никаких платных разблокировок.

Аудитория бота Дайвинчик преимущественно молодая — до 25 лет. По данным на момент уголовного дела против Дурова, у бота более 13 миллионов пользователей. Это делает его одним из крупнейших сервисов знакомств в русскоязычном интернете. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Дайвинчик в Telegram и VK — в чем разница

Дайвинчик изначально появился во ВКонтакте как приложение внутри социальной сети. Но наибольшую популярность набрал именно в версии для Telegram. Там тупо удобнее: не нужно заходить в VK, все работает в привычном мессенджере.

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Сейчас в VK-версии Дайвинчик интегрирован с каким-то сторонним сайтом знакомств Lovesta. Ощущение от него специфическое — постоянно пишут какие-то подозрительные аккаунты, складывается впечатление, что реальных людей там почти нет. Боты, мошенники, левые профили. В Telegram-версии, по моим наблюдениям, преимущественно сидят реальные люди. Да, мошенников тоже хватает — об этом отдельно. Но живой трафик там есть, и это принципиальная разница.

Анкеты в Дайвинчике — есть ли мошенники в Telegram

Мошенники есть везде: на Tinder, Bumble, в VK, в любом сервисе знакомств. Дайвинчик не исключение. Типичная схема: вы лайкаете симпатичную анкету, получаете взаимный лайк, начинаете общение, и через некоторое время собеседник предлагает какой-то «заработок», инвестиции или переходит на подозрительные темы. Я сам с этим столкнулся: одна «девушка» после нескольких обменов сообщениями предложила некий заработок. Сразу заблокировал и пожаловался.

Разводят в первую очередь парней, потому что представителей мужского пола в таких сервисах намного больше, чем девушек, и конкуренция высокая. На этом и строится схема. Несколько признаков мошеннической анкеты:

фото явно из интернета или слишком профессиональные;

анкета заполнена минимально, город не указан или не совпадает;

в первых же сообщениях разговор уходит в сторону денег, заработка или «удивительных возможностей»;

предлагают перейти в другой мессенджер или на сторонний сайт.

Инструментарий Дайвинчика позволяет пожаловаться на пользователя. Обсудить безопасность в сервисах знакомств можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Законно ли пользоваться ботом Дайвинчик в России

Вот здесь важная деталь, о которой не все знают. Дайвинчик внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора еще 23 декабря 2025 года — за несколько месяцев до уголовного дела против Дурова. Основанием послужила информация, связанная с нарушением российских законов о защите детей и традиционных ценностей.

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То есть формально бот уже находится в реестре запрещенных ресурсов. Доступ к нему через Telegram — это та же серая зона, что и использование самого Telegram в России. Уголовного преследования пользователей за это не было, но факт блокировки существует. Что интересно, бот Дайвинчик продолжает работать в VK — российской социальной сети, которая полностью соблюдает российское законодательство и передает данные пользователей по запросу правоохранительных органов. Юридически пользоваться им там безопаснее с точки зрения формального соответствия закону, хотя качество аудитории там, как я уже сказал, оставляет желать лучшего.

Дайвинчик в Telegram удобнее и живее чем в VK. Сервис сам по себе — обычный бот знакомств, и миллионы людей используют его без каких-либо проблем. Но формально в Telegram-версии он находится в реестре запрещенных ресурсов. Пользоваться можно, но с пониманием этого контекста и с осторожностью в отношении мошенников. Актуальные новости о ситуации с мессенджерами публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.