Дисплей-антишпион в Galaxy S26: как Samsung будет прятать вашу переписку от посторонних взглядов

Смартфоны Samsung всегда отличались странными, но на удивление полезными функциями. Взять хотя бы историю с оплатой: раньше фишкой флагманов была MST: технология, которая имитировала магнитную полосу и помогала расплачиваться даже там, где нет NFC. Или безрамочный экран в Galaxy S8 — по сути, один из заметных шагов к эпохе смартфонов без физических кнопок на передней панели. И вот, в ближайшем поколении флагманов нам обещают еще одну функцию из серии «полезно, но необычно». Что это такое и как это будет работать?

Samsung тизерит технологию Privacy Display: умный фильтр, встроенный прямо в дисплей Galaxy S26. Он умеет затемнять картинку в определенных областях и показывать ее только вам, скрывая контент от всех, кто попытается заглянуть в экран сбоку. То есть можно не переживать, что кто-то прочитает сообщения или увидит коды подтверждения в уведомлениях.

В компании подают это как прорыв и что-то уникальное. Отчасти это так и есть. Но сама идея антишпиона появилась давно: еще со времен пленок и стекол с эффектом ограничения углов обзора.

Как работает «антишпион»

Классическая пленка или стекло с эффектом затемнения устроены просто, но при этом гениально: в материале есть микроскопические жалюзи, точнее, структуры вроде крошечных каналов, через которые свет проходит в основном только под прямым углом. Если попытаться заглянуть на такой экран сбоку, вы увидите почти черное пятно: по сути, это стенки этих микроканалов, которые гасят свет. А человек, который смотрит на экран прямо, видит картинку почти как обычно.

Технология рабочая, но с нюансами, с которыми готовы мириться далеко не все:

Экран становится темнее, а цвета — менее сочными.

Стекло или пленка могут быть толще обычных из-за микроструктур: иногда это влияет на четкость картинки, а в отдельных случаях даже на чувствительность сенсора.

Минусы у такого подхода заметные, поэтому в реальной работе чаще выбирают другой вариант — активный. Он не глушит картинку постоянно и включается по кнопке. Похожие решения встречаются в бизнес-ноутбуках HP и Lenovo (HP Sure View, Lenovo Privacy Guard): основное количество времени их экран выглядит как обычный, но при активации защиты углы обзора сужаются так, что нормально видеть изображение может только пользователь, а сбоку остаются темные переливы.

Во только в смартфонах такой подход тоже не то чтобы идеален: антишпион придется постоянно включать и отключать вручную, а значит, многие будут о нем забывать. И похоже, Samsung пытается решить именно эту проблему.

Как Samsung будет скрывать экран от посторонних

Нужна технология, которая будет работать автоматически и точечно. Судя по тизерам и утечкам, Samsung как раз предлагает продвинутый вариант активного антишпиона собственной разработки. Главная идея: скрывать не весь экран, а только отдельные элементы. Например, всплывающее уведомление или поле ввода пароля. Но как спрятать небольшой участок, если пленки и решения вроде HP Sure View обычно действуют сразу на весь дисплей?

Чтобы затемнять не весь экран, а, скажем, только плашку с уведомлением, защитный слой должен быть независимым и адресуемым. Грубо говоря, работать как второй слой поверх основного экрана, причем с возможностью управления вплоть до каждого пикселя. Тогда система сможет ограничивать распространение света не везде, а только там, где это нужно в конкретный момент.

Сам этот слой может быть устроен по разному и быть:

условно простейшим, где эффект реализован на базе переключаемой оптики (по смыслу похоже на подход с активной приватностью в ноутбуках);

более продвинутым — если часть эффекта реализуют прямо на уровне OLED (например, через микроструктуры или микролинзы).

В современные устройства с OLED-дисплеями логичнее всего вписывается второй вариант. Органические пиксели и так работают независимо друг от друга, а если добавить в них оптические микроструктуры, то можно сделать так, чтобы в приватной зоне свет шел в основном вперед, а под углом почти не читался. Отсюда и полезный эффект: владелец видит уведомление, а человек сбоку — темное пятно.

Конечно, придумать такое намного проще, чем изготовить и пустить в массы, но у Samsung, кажется, уже все получилось. Так что пользователям Galaxy S26 дадут выбор: включать защиту вручную или доверить это автоматике. Во втором случае будет работать контекстная защита, когда телефон сам понимает, что и где на экране является конфиденциальным. Например:

уведомления с личным содержимым;

банковские приложения;

поле ввода пароля или кода;

уведомление с одноразовым кодом из SMS.

В такие моменты система будет включать приватность точечно, а остальную часть экрана оставлять без изменений. В итоге не придется клеить пленку и мириться с постоянным снижением яркости. Да, во время работы фильтра картинка в приватной зоне может быть чуть темнее или менее сочной. Но это временный эффект, и в повседневном использовании это, скорее всего, никто не заметит.