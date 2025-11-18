Для чего нужна проверка конфиденциальности WhatsApp, и как ее пройти на Android

После недавних апдейтов самый популярный мессенджер регулярно знакомит пользователей с новыми функциями. В частности, многим из них он рекомендует пройти проверку конфиденциальности WhatsApp. Такое сообщение появляется прямо на главном экране приложения и вызывает немало вопросов. Почему мессенджер дает такую рекомендацию, все ли в порядке с моим аккаунтом, а главное — как проверить конфиденциальность WhatsApp?

Что такое проверка конфиденциальности WhatsApp

Проверка конфиденциальности WhatsApp — это функция, позволяющая изучить и самостоятельно настроить защиту мессенджера. Она появилась еще в 2023 году, но долгое время пряталась глубоко в настройках, из-за чего многие люди даже не подозревали о ее существовании.

Осознавая важность защиты данных, разработчики приложения начали периодически рекомендовать пользователям проверить конфиденциальность на главном экране. Время от времени предложение появляется у людей, которые не до конца изучили возможности защиты, но при этом само его наличие не сигнализирует об опасности для аккаунта.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как проверить конфиденциальность WhatsApp

При желании вы можете закрыть сообщение, нажав на крестик. Но, если вам все-таки захочется пройти проверку конфиденциальности WhatsApp, просто нажмите на окошко с рекомендацией. Если его нет — сделайте следующее:

Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу меню. Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Проверка конфиденциальности».

Здесь вы сможете самостоятельно изучить и настроить несколько категорий защиты WhatsApp, которые касаются параметров видимости вашего аккаунта среди других пользователей, а также безопасности аккаунта.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Функции конфиденциальности WhatsApp

Проверка конфиденциальности позволяет настроить свыше десятка функций, связанных с вашей безопасностью внутри мессенджера. В частности:

Кто может с вами связаться. Выбирайте, кто сможет приглашать вас в группы, отключайте звук для незнакомых номеров и блокируйте неугодные контакты.

Выбирайте, кто сможет приглашать вас в группы, отключайте звук для незнакомых номеров и блокируйте неугодные контакты. Персональные данные. Настраивайте видимость профиля, время последнего посещения и отчеты о прочтении ваших сообщений.

Настраивайте видимость профиля, время последнего посещения и отчеты о прочтении ваших сообщений. Конфиденциальность чатов. Защитите переписку отпечатком пальца, таймером автоудаления сообщений, а еще сквозным шифрованием резервной копии.

Защитите переписку отпечатком пальца, таймером автоудаления сообщений, а еще сквозным шифрованием резервной копии. Защита аккаунта. Настройте двухшаговую проверку для входа в приложение, ключи доступа и электронный адрес для восстановления учетной записи.

Кстати, ключи доступа WhatsApp могут пригодиться вам отнюдь не только в целях защиты аккаунта. В условиях, когда российские операторы ограничивают поступление SMS от иностранных мессенджеров, ключи становятся альтернативным вариантом входа в учетную запись без кода подтверждения.