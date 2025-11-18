Для чего нужна проверка конфиденциальности WhatsApp, и как ее пройти на Android

После недавних апдейтов самый популярный мессенджер регулярно знакомит пользователей с новыми функциями. В частности, многим из них он рекомендует пройти проверку конфиденциальности WhatsApp. Такое сообщение появляется прямо на главном экране приложения и вызывает немало вопросов. Почему мессенджер дает такую рекомендацию, все ли в порядке с моим аккаунтом, а главное — как проверить конфиденциальность WhatsApp?

Для чего нужна проверка конфиденциальности WhatsApp, и как ее пройти на Android. Кому и зачем WhatsApp предлагает проверить конфиденциальность? Фото.

Кому и зачем WhatsApp предлагает проверить конфиденциальность?

Что такое проверка конфиденциальности WhatsApp

Проверка конфиденциальности WhatsApp — это функция, позволяющая изучить и самостоятельно настроить защиту мессенджера. Она появилась еще в 2023 году, но долгое время пряталась глубоко в настройках, из-за чего многие люди даже не подозревали о ее существовании.

Что такое проверка конфиденциальности WhatsApp. Такое сообщение уже видели многие. Фото.

Такое сообщение уже видели многие

Осознавая важность защиты данных, разработчики приложения начали периодически рекомендовать пользователям проверить конфиденциальность на главном экране. Время от времени предложение появляется у людей, которые не до конца изучили возможности защиты, но при этом само его наличие не сигнализирует об опасности для аккаунта.

Как проверить конфиденциальность WhatsApp

При желании вы можете закрыть сообщение, нажав на крестик. Но, если вам все-таки захочется пройти проверку конфиденциальности WhatsApp, просто нажмите на окошко с рекомендацией. Если его нет — сделайте следующее:

  1. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу меню.
  2. Откройте настройки мессенджера.
  3. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Проверка конфиденциальности».
Как проверить конфиденциальность WhatsApp. Проверить конфиденциальность можно и через настройки. Фото.

Проверить конфиденциальность можно и через настройки

Здесь вы сможете самостоятельно изучить и настроить несколько категорий защиты WhatsApp, которые касаются параметров видимости вашего аккаунта среди других пользователей, а также безопасности аккаунта.

Функции конфиденциальности WhatsApp

Функции конфиденциальности WhatsApp. У WhatsApp много настроек конфиденциальности. Фото.

У WhatsApp много настроек конфиденциальности

Проверка конфиденциальности позволяет настроить свыше десятка функций, связанных с вашей безопасностью внутри мессенджера. В частности:

  • Кто может с вами связаться. Выбирайте, кто сможет приглашать вас в группы, отключайте звук для незнакомых номеров и блокируйте неугодные контакты.
  • Персональные данные. Настраивайте видимость профиля, время последнего посещения и отчеты о прочтении ваших сообщений.
  • Конфиденциальность чатов. Защитите переписку отпечатком пальца, таймером автоудаления сообщений, а еще сквозным шифрованием резервной копии.
  • Защита аккаунта. Настройте двухшаговую проверку для входа в приложение, ключи доступа и электронный адрес для восстановления учетной записи.

Кстати, ключи доступа WhatsApp могут пригодиться вам отнюдь не только в целях защиты аккаунта. В условиях, когда российские операторы ограничивают поступление SMS от иностранных мессенджеров, ключи становятся альтернативным вариантом входа в учетную запись без кода подтверждения.

