Для чего нужно чистить оперативную память на Android, и что будет, если этого не делать

Каждый Android-смартфон использует два типа памяти: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ/ROM) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ/RAM). Как правило, люди уделяют внимание только первому типу накопителя, периодически выполняя его очистку от мусора. Ведь именно от количества свободного места на телефоне зависит то, сколько информации получится загрузить на устройство. При этом ОЗУ остается вне поля зрения владельца, хотя оперативную память на Андроид тоже нужно чистить, и вот почему.

Что такое оперативная память в телефоне

В отличие от постоянной, оперативная память является энергозависимой. Причем нужна она не столько для хранения, сколько для обработки информации при помощи процессора.

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Когда вы устанавливаете приложение, оно сохраняется во внутренней памяти и остается только там до момента, пока программа не будет запущена. После запуска софт попадает в ОЗУ, где обычно занимает несколько сотен мегабайтов.

Хранение приложений в фоне (то есть в ОЗУ) позволяет одновременно работать в нескольких программах, используя многозадачность на Андроид, а также быстро переключаться между ними без необходимости предварительного запуска. Все это повышает уровень нашего комфорта при взаимодействии с устройством, однако оперативная память является конечной. После запуска большого количества приложений она окажется заполненной, что приведет к невозможности открыть следующую программу.

Нужно ли чистить оперативную память на телефоне

Бытует мнение, что чистить оперативную память не нужно. Объяснение этому довольно простое и логичное: Android самостоятельно выгружает редко используемые приложения, когда чувствует заполнение ОЗУ.

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С этим и правда нельзя поспорить. Операционная система сама чистит ОЗУ, чтобы вы всегда могли ставить смартфону новые задачи вне зависимости от того, сколько приложений было запущено ранее. Но тезис о бессмысленности ручной чистки является ошибочным.

Если не чистить оперативную память на смартфоне и отдать этот процесс на откуп системе, то вы столкнетесь со следующими проблемами:

вылеты из приложений и различные лаги (проявляется в условиях плохой оптимизации);

повышенный расход заряда аккумулятора, который будет продолжать тратиться на обработку информации в фоне;

общее замедление работы устройства из-за постоянного потребления ресурсов процессора.

То есть выгружать приложения из оперативной памяти нужно, если вы хотите улучшить автономность, увеличить быстродействие системы и минимизировать лаги. Впрочем, если ничего из этого не играет для вас принципиальной роли, от дальнейших рекомендаций можно отказаться.

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Как очистить оперативную память на Андроид

Самый простой способ очистить оперативную память на смартфоне — выполнить перезагрузку устройства. Но этот вариант имеет по меньшей мере 3 существенных недостатка:

нельзя провести выборочную чистку, закрыв не все, а только лишние приложения;

в зависимости от мощности процессора перезагрузка может занять 1-2 минуты;

в течение нескольких минут после перезагрузки смартфон будет потреблять больше оперативной памяти, чем обычно, из-за необходимости восстановления системных процессов.

Поэтому полагаться на перезагрузку не стоит. А вот выполнить ручную очистку ОЗУ на телефоне все-таки нужно:

Нажмите на квадратную кнопку Андроид или сделайте свайп от нижней части экрана к середине (зависит от используемого типа управления). Смахните лишние приложения, если вы не хотите останавливать все запущенные процессы. Нажмите на крестик, чтобы полностью очистить оперативную память Андроид.

Не бойтесь закрывать все приложения. Системные процессы продолжат оставаться в фоне, а потому даже без запущенных программ смартфон будет потреблять несколько гигабайтов оперативной памяти.

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Как бы то ни было, постоянно открывать список запущенных приложений для их последующей выгрузки — не очень удобно. Поэтому на некоторых смартфонах предусмотрена функция автоматической очистки ОЗУ. Вот, например, как ее включить на Xiaomi:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Дополнительные функции». Нажмите на «Очищать память». Выберите промежуток времени для автоматической выгрузки приложений из ОЗУ.

Это поможет сэкономить энергию и снизить нагрузку на процессор, но в то же время заставит вас заново запускать приложения, закрытые по истечении установленного срока.