Для чего в России делают единый интернет-ID, и как его будут использовать

Герман Вологжанин

Последние несколько лет российское интернет-пространство испытывает серьезные перемены. Блокировки привычных ресурсов и создание отечественных аналогов, а также регулярные ограничения самого доступа к сети стали привычным делом, и на этой почве постоянно озвучиваются новые инициативы. Одна из них — создание единого ID для каждого интернет-пользователя в России. Разбираемся, что это такое, и для каких целей придумано.

Для чего в России делают единый интернет-ID, и как его будут использовать. Что за единый ID придумали в России? Фото.

Что за единый ID придумали в России?

Что такое единый ID

О планах создать единый ID для каждого пользователя российского сегмента интернета со ссылкой на замглавы Минцифры Бэллы Черкесовой рассказало издание rg.ru.

Сейчас, по словам авторов инициативы, у пользователей формируется несколько ID (идентификационных номеров) при заходе на интернет-ресурсы с разных устройств, в связи с чем создается неверная картина посещаемости: один человек считается за несколько. Единый интернет-ID призван устранить этот недостаток подсчета.

Для чего нужен единый ID

В комментарии rg.ru вице-президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Александр Папков рассказал, что нынешние особенности формирования ID создают проблемы для рекламодателей:

Ключевая проблема состоит в сопоставлении профилей пользователей на разных площадках, даже тех, которые не требуют авторизации пользователя. Экосистемы «запирают» данные внутри и не позволяют проводить кроссплатформенную синхронизацию пользователей. В итоге коммуникация с потребителем дублируется, что ведет к увеличению стоимости качественного контакта.

Единый ID планируется привязать к номеру телефона пользователя, что сделает его уникальным, и при этом, со слов представителей Минцифры, зашифровать данные:

Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы.

Инициативу хотят применить ко всем интернет-сервисам без исключения, дав им «равный доступ к возможностям». Скрывается ли в идее создания уникального ID альтернативная цель — неизвестно.

Когда появится единый ID

Поведав о планах по созданию единого ID в России, представители Минцифры не стали рассказывать о точных сроках ее реализации. Возможно, это займет годы, но не исключено, что с текущей инфраструктурой даже такой амбиционный проект способен воплотиться в жизнь за кратчайшие сроки.

Мы продолжим следить за развитием и реализацией проекта единого ID в телеграм-канале AndroidInsider.ru, на который вы можете подписаться, чтобы оперативно получать новости о технологиях в России и мире.

Теги
