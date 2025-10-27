До 1 ноября всем нужно сократить количество сим-карт. Иначе вам заблокируют все номера

Государство пытается сократить количество мошеннических схем в сети при помощи регулирования сотовой индустрии. Так, с 1 ноября 2025 года вступает в силу новое правило, ограничивающее количество сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина РФ.

Теперь на одного человека может быть оформлено не более 20 номеров, причем как личных, так и корпоративных.

Что будет, если не сократить количество SIM

Если до 1 ноября абонент не приведет число зарегистрированных на него сим-карт в соответствие с законом, операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, оформленных на этого человека. Это означает, что можно потерять доступ сразу ко всем способам связи.

Пожалуй, для современного пользователя это очень критично: вы сразу лишитесь возможности использовать все эти номера, в том числе авторизоваться по ним в мессенджерах и на других площадках. В случае с обычными социальными сетями это не так страшно, а вот если номер привязан к банку или используется для двухфакторной авторизации в Госуслугах, то проблем не оберешься.

Штрафов и наказаний за превышение количества сим-карт пока не ввели. Но есть кое что похуже этого.

Как проверить, сколько номеров оформлено на вас

Главная цель нововведения: борьба с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством. Многие схемы обмана сейчас строятся на использовании номеров, зарегистрированных на подставных лиц. Зачастую даже сами граждане даже не знают, что на их имя оформлены десятки “левых” сим-карт. И в этом основная проблема, ведь в случае чего вас привлекут как соучастника и даже могут наказать за мошенничество по всей строгости закона. И доказывай потом свою невиновность с юристами, адвокатами и всей этой бюрократией.

Чтобы исключить неприятности, стоит проверить, сколько симок есть у вас, а также нет ли в списке оформленных номеров каких-то чужих, о которых вы не знаете. Сделать это легко через Госуслуги или в службе поддержки вашего сотового оператора. Также можно сходить в офис с паспортом. Ненужные сим-карты или неизвестные номера закрываем сразу.

Как расторгнуть договор связи

Если вы нашли неактуальные или неизвестные договоры связи, их можно расторгнуть. Делается это:

Лично, обратившись к оператору в салон связи;

Онлайн через Госуслуги в разделе “Сим-карты”. Но такую возможность должен разрешать оператор.

Перед расторжением убедитесь, что по номеру нет задолженности, в противном случае отключение будет невозможно. Процедура аннулирования договора может занять несколько дней, поэтому проверять свои сим-карты советуем заранее, чтобы избежать блокировок и беготни с оплатой задолженностей. А еще для расторжения договора на Госуслугах нужно получить электронную подпись. Сделать это можно по загранпаспорту или биометрии в приложении или по российскому паспорту в МФЦ или банке.