До 1 ноября всем нужно сократить количество сим-карт. Иначе вам заблокируют все номера

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Государство пытается сократить количество мошеннических схем в сети при помощи регулирования сотовой индустрии. Так, с 1 ноября 2025 года вступает в силу новое правило, ограничивающее количество сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина РФ.

До 1 ноября всем нужно сократить количество сим-карт. Иначе вам заблокируют все номера. Теперь за свои сим-карты придется нести ответственность. Изображение: gw2ru.com. Фото.

Теперь за свои сим-карты придется нести ответственность. Изображение: gw2ru.com

Теперь на одного человека может быть оформлено не более 20 номеров, причем как личных, так и корпоративных.

Что будет, если не сократить количество SIM

Если до 1 ноября абонент не приведет число зарегистрированных на него сим-карт в соответствие с законом, операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, оформленных на этого человека. Это означает, что можно потерять доступ сразу ко всем способам связи.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Пожалуй, для современного пользователя это очень критично: вы сразу лишитесь возможности использовать все эти номера, в том числе авторизоваться по ним в мессенджерах и на других площадках. В случае с обычными социальными сетями это не так страшно, а вот если номер привязан к банку или используется для двухфакторной авторизации в Госуслугах, то проблем не оберешься.

Штрафов и наказаний за превышение количества сим-карт пока не ввели. Но есть кое что похуже этого.

Как проверить, сколько номеров оформлено на вас

Главная цель нововведения: борьба с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством. Многие схемы обмана сейчас строятся на использовании номеров, зарегистрированных на подставных лиц. Зачастую даже сами граждане даже не знают, что на их имя оформлены десятки “левых” сим-карт. И в этом основная проблема, ведь в случае чего вас привлекут как соучастника и даже могут наказать за мошенничество по всей строгости закона. И доказывай потом свою невиновность с юристами, адвокатами и всей этой бюрократией.

Как проверить, сколько номеров оформлено на вас. В этом разделе можно увидеть все оформленные на вас симки. А еще их можно заблокировать или отказаться от них. Фото.

В этом разделе можно увидеть все оформленные на вас симки. А еще их можно заблокировать или отказаться от них

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Чтобы исключить неприятности, стоит проверить, сколько симок есть у вас, а также нет ли в списке оформленных номеров каких-то чужих, о которых вы не знаете. Сделать это легко через Госуслуги или в службе поддержки вашего сотового оператора. Также можно сходить в офис с паспортом. Ненужные сим-карты или неизвестные номера закрываем сразу.

Как проверить, сколько номеров оформлено на вас. Долой лишние сим-карты. Так решили регуляторы. Изображение: vvsu.ru. Фото.

Долой лишние сим-карты. Так решили регуляторы. Изображение: vvsu.ru

Как расторгнуть договор связи

Если вы нашли неактуальные или неизвестные договоры связи, их можно расторгнуть. Делается это:

  • Лично, обратившись к оператору в салон связи;
  • Онлайн через Госуслуги в разделе “Сим-карты”. Но такую возможность должен разрешать оператор.

Перед расторжением убедитесь, что по номеру нет задолженности, в противном случае отключение будет невозможно. Процедура аннулирования договора может занять несколько дней, поэтому проверять свои сим-карты советуем заранее, чтобы избежать блокировок и беготни с оплатой задолженностей. А еще для расторжения договора на Госуслугах нужно получить электронную подпись. Сделать это можно по загранпаспорту или биометрии в приложении или по российскому паспорту в МФЦ или банке.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса
Samsung незаметно прекратила обновлять 4 смартфона. Пользоваться ими теперь опасно
Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше?
Лонгриды для вас
TSMC повышает цены на чипы. Из-за этого смартфоны подорожают уже в ближайшее время

Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC объявил о предстоящем повышении цен на продукцию передового класса, ссылаясь на влияние торговых пошлин администрации Дональда Трампа. Рост стоимости затронет самые современные технологические процессы от 2 до 5 нанометров, что напрямую отразится на ценах процессоров и ИИ-ускорителей. Давайте более подробно разберемся в том, чего нам ждать.

Читать далее
Вышел realme P3 — лучший игровой смартфон до 20 тысяч. Мощный Snapdragon, 6000 мАч и 12 ГБ ОЗУ

В категории недорогих смартфонов для игр никто не может сравниться с POCO X6 Pro и POCO X7 Pro. Но как быть, если хочется модель еще дешевле и, чтобы она работала на процессоре Snapdragon? Словно специально подстраиваясь под эти требования, realme выпустила новый смартфон realme P3. Обещает мощь, крутую автономность, много памяти и влагозащиту.

Читать далее
В Россию привезли самый дешевый Xiaomi 2025 года. Он стоит меньше 5 тысяч

Xiaomi стала популярной за счет того, что на заре своего существования предлагала дешевые смартфоны с крутыми характеристиками, но теперь компания выпускает Xiaomi 15 Ultra за 149 990 ₽, который даже спустя несколько месяцев после релиза дороже iPhone 16 Pro Max. И зачем, спрашивается, покупать «китайца»? Впрочем, бренд из Поднебесной все равно не перестает радовать дешевыми моделями. Их стало меньше, однако они до сих пор есть, и в 2025 году это — смартфон Redmi A5. Его только-только начали продавать в России, а цена ультрабюджетника сейчас составляет меньше 5 тысяч рублей.

Читать далее
Новости партнеров
Руководитель Galaxy Digital рассказал, почему сомневается в росте Биткоина до 250 тысяч до конца 2025 года
Руководитель Galaxy Digital рассказал, почему сомневается в росте Биткоина до 250 тысяч до конца 2025 года
Безопасно ли показывать серийный номер и IMEI Айфона при продаже
Безопасно ли показывать серийный номер и IMEI Айфона при продаже
Самое дорогое кофе в мире делают из фекалий — стоит ли его пить?
Самое дорогое кофе в мире делают из фекалий — стоит ли его пить?