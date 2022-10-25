Нужен ли антивирус на Андроид. Тут вся правда

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что вирусы для Android — это довольно редкое явление, пользователей этой платформы и без них поджидает немало угроз. Их так много и носят они настолько разноплановый характер, что зачастую уследить за всеми аспектами практически нереально. Более того, даже неправильно выставленные настройки могут стать причиной взлома вашего смартфона, не говоря уже о всевозможных фишинговых приложениях, которые ежегодно тысячами проникают в Google Play. Значит, нужно бороться. Но как?

Касперский

Kaspersky Internet Security — это не просто антивирус, а комплексный инструмент защиты для вашего смартфона

Понятное дело, что самостоятельно уследить за всеми нюансами просто невозможно. Тем более, что они очевидны далеко не всегда. Ведь если прочитать отзывы к приложению из Google Play, где пишут, что оно ворует деньги, в принципе может каждый, то вот знать заранее, какие настройки смартфона можно включать, а какие — нет, понимают не все. Да что уж там не все. Даже я, вроде бы уверенный пользователь Android с многолетним стажем, так сразу и не скажу, почему изменение того или иного параметра ОС может навредить.

Kaspersky Internet Security для Андроид

Чтобы не рыскать в интернете в поисках всевозможных подсказок, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы не нарваться на троян или не подвергнуть его взлому, вам понадобится всего одно приложение — Kaspersky Internet Security для Android. Это не просто антивирус (хотя казалось бы), а комплексный инструмент для защиты вашего смартфона от всевозможных опасностей, вредоносных атак и утечек данных. Осталось только разобраться, как он работает.

  • Установите Kaspersky Internet Security для Android из Google Play;
  • Запустите его и откройте приложению доступ к данным на смартфоне;

Настройте приложение, следуя инструкциям на экране

  • На следующем этапе согласитесь на проведение проверки;

Выполните рекомендации приложения по восстановлению защиты устройства

  • Если потребуется отключите автоуправление запуском приложения, чтобы смартфон не отключал его, если проверка проводится в фоновом режиме;
  • Исправьте недостатки безопасности, на которые укажет приложение.

Скачать Kaspersky для Android

Выше я говорил, что причиной взлома вашего Android-смартфона может стать не только вредоносное приложение, но даже неправильно выставленные настройки, о которых вы можете даже не подозревать. В моём случае так и оказалось.

Kaspersky Internet Security уже в первую секунду сообщил мне, что у меня включен механизм отладки по USB. Это значит, что если кто-то подключится к моему смартфону по кабелю, то сможет даже не снимая блокировки получить доступ ко всем хранящимся в его памяти данным.

Удобно, что на некоторых смартфонах Kaspersky сразу перекидывает вас в раздел, где можно отключить отладку по USB, по нажатию на кнопку “Выключить”. Правда, на аппаратах Huawei и Honor с Android 10 этого не происходит. Видимо, это связано с особенностями прошивки, которую они используют.

Как защитить смартфон от взлома

Kaspersky Internet Security имеет множество инструментов безопасности

После проверки обязательных условий защищённости устройства Kaspesky Internet Security выдаст общие рекомендации по безопасности:

  • Активировать автоматическую проверку на вирусы;
  • Установить все последние обновления;
  • Включить функцию проверки сайтов и антифишинг;
  • Включить блокировку приложений паролем;
  • Включить защиту чатов;
  • Проверить разрешения, выданные приложениям;
  • Настроить фильтр звонков (антиспам);
  • Поиск утечек данных (сверяет ваш email с известными базами утечек, в т.ч. из даркнета);
  • Настроить безопасное интернет-соединение через встроенный VPN;

Ну как вам списочек? А ведь я говорил, что это далеко не просто антивирус, а комплексное супер-приложение с широчайшими возможностями по защите пользователя в интернете и не только. Часть функций, описанных выше, входит в состав других приложений.

Например, менеджер паролей, родительский контроль, который позволит проследить за устройством своего ребёнка, и антиспам с распознаванием номеров звонящих. А часть — доступна только по премиум-подписке. Она стоит 499 рублей в месяц, что, на первый взгляд, кажется много. Но, если разобраться, то станет понятно, что оно того стоит.

  • Во-первых, ваше устройство будет на постоянно основе автоматически проверяться на вирусы, трояны и другое вредоносное ПО.
  • Во-вторых, в Kaspersky Internet Security встроен продвинутый инструмент анализа сетей Wi-Fi, который позволит вовремя выявить, если к вашему роутеру подключится кто-нибудь посторонний.
  • В-третьих, подписка позволит вам устанавливать пароли на все приложения, которые есть у вас на смартфоне, без использования дополнительного софта.
  • Ну, и, в-четвёртых, в состав подписки на Kaspersky Internet Security входит функция поиска утечки данных. Антивирус анализирует доступные базы и определяет, нет ли среди них ваших логинов или паролей.

Впрочем, необязательно платить полную стоимость подписки в размере 499 рублей. Kaspersky Internet Security позволяет оформить абонемент сразу на 3 устройства по цене 699 рублей. Таким образом вы сможете пригласить ещё двоих человек, соблазнив их защитными функциями сервиса, которые будут им доступны меньше чем за 250 рублей в месяц.

VPN, который работает в России

VPN от Касперского платный, но очень доступный

У Лаборатории Касперского также есть безлимитный VPN, который защищён от блокировок. А это дорогого стоит, учитывая, что многие VPN-сервисы за последние полгода ушли в блок. Платить за него, конечно, придётся отдельно, но благо стоит он вполне адекватных денег: всего 1790 рублей в год. За эти деньги вы получите возможность подключить к VPN до 5 устройств.

Если пересчитать общую сумму на пятерых, то выйдет, что каждый платит за безлимитный VPN меньше 30 рублей в месяц. Где вы вообще видели такой дешёвый VPN? Очевидно, что нигде. Ведь большинство сервисов в лучшем случае стоят по 300 рублей в месяц, причём речь идёт об индивидуальных тарифах, а не групповых.

Скачать Kaspersky для Android

Скачать Kaspersky VPN

А, если вы воспользуетесь промокодом KL10, то получите дополнительную скидку в размере 10% на каждую из подписок Касперского. То есть по итогу заплатить придётся ещё меньше. Главное — помните о двух нюансах. Первый — оплатить подписку на Касперского можно только на сайте разработчика, потому что в Google Play из России оплата больше не принимается.

И второй — в данном случае речь идёт об Android-смартфонах и только о них. Очевидно, это связано с техническими ограничениями платформ. Потому что для компьютеров и устройств на базе iOS Kaspersky Internet Security существует в виде отдельных версий, доступ к которым оплачивается отдельно.

Теги
Лонгриды для вас
Whatsapp Premium
Станет ли Ватсап платным в 2022 году

Слухи о том, что Ватсап станет платным, ходят уже давно. Они появились ещё до того, как руководство мессенджера решило обязать пользователей делиться своими данными в рекламных целях. Правда, ни обязательной платы за пользование, ни самой рекламы в итоге не появилось, и сервис так толком и не монетизировали. Однако сейчас вероятность того, что в запрещённая в России Meta введёт подписку на WhatsApp, высока как никогда раньше. Тем более, постепенно разработчики уже начали испытывать платный доступ к сервису.

Читать далее
Расходы на авто
Сколько денег нужно на машину. Это приложение посчитает все расходы и даже больше

Владение автомобилем - удовольствие не из дешёвых. Заправки, страховки, налоги, замена расходников - по отдельности они вроде бы и не пугают, но вместе образуют весьма внушительную сумму. И это при условии, что вам попалась машина, которая не ломается, а ездите вы аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения, и не собираете штрафы на каждом повороте. Однако полагаться на авось в таких вопросах - не лучшее решение. Другое дело, что просто сесть и посчитать все расходы большинству банально лень. А ведь от этого зависит, насколько рационально вы тратите свои деньги и в какую сумму в реальности вам обходится ваш автомобиль. Хорошо, что для этого есть специальный софт, который всё сделает за вас.

Читать далее
Блокчейн
Почему нам не нужны телефоны с по-настоящему хорошей защитой данных

Большинство людей согласятся с тем, что индустрия смартфонов отчаянно нуждается в прорыве. За пределами рынка складных устройств за последние годы мы видели очень мало инноваций и каких-то необычных решений. Все сводится к простому совершенствованию функций и не более того. Поэтому мы каждый раз отчаянно пытаемся зацепиться хоть за какие-то изменения, пытаясь получить что-то новое. В наши дни таким телефоном является Nothing, но сейчас не о нем. Поговорим о молодом стартапе, который хоть и предложил что-то новое, но не очень востребованное в наше время. Именно на этом примере мы разберем, почему телефоны с блокчейном нам сейчас не нужны.

Читать далее
Новый комментарий