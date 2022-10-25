Нужен ли антивирус на Андроид. Тут вся правда

Несмотря на то что вирусы для Android — это довольно редкое явление, пользователей этой платформы и без них поджидает немало угроз. Их так много и носят они настолько разноплановый характер, что зачастую уследить за всеми аспектами практически нереально. Более того, даже неправильно выставленные настройки могут стать причиной взлома вашего смартфона, не говоря уже о всевозможных фишинговых приложениях, которые ежегодно тысячами проникают в Google Play. Значит, нужно бороться. Но как?

Понятное дело, что самостоятельно уследить за всеми нюансами просто невозможно. Тем более, что они очевидны далеко не всегда. Ведь если прочитать отзывы к приложению из Google Play, где пишут, что оно ворует деньги, в принципе может каждый, то вот знать заранее, какие настройки смартфона можно включать, а какие — нет, понимают не все. Да что уж там не все. Даже я, вроде бы уверенный пользователь Android с многолетним стажем, так сразу и не скажу, почему изменение того или иного параметра ОС может навредить.

Kaspersky Internet Security для Андроид

Чтобы не рыскать в интернете в поисках всевозможных подсказок, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы не нарваться на троян или не подвергнуть его взлому, вам понадобится всего одно приложение — Kaspersky Internet Security для Android. Это не просто антивирус (хотя казалось бы), а комплексный инструмент для защиты вашего смартфона от всевозможных опасностей, вредоносных атак и утечек данных. Осталось только разобраться, как он работает.

Установите Kaspersky Internet Security для Android из Google Play;

Запустите его и откройте приложению доступ к данным на смартфоне;

На следующем этапе согласитесь на проведение проверки;

Если потребуется отключите автоуправление запуском приложения, чтобы смартфон не отключал его, если проверка проводится в фоновом режиме;

Исправьте недостатки безопасности, на которые укажет приложение.

Скачать Kaspersky для Android

Выше я говорил, что причиной взлома вашего Android-смартфона может стать не только вредоносное приложение, но даже неправильно выставленные настройки, о которых вы можете даже не подозревать. В моём случае так и оказалось.

Kaspersky Internet Security уже в первую секунду сообщил мне, что у меня включен механизм отладки по USB. Это значит, что если кто-то подключится к моему смартфону по кабелю, то сможет даже не снимая блокировки получить доступ ко всем хранящимся в его памяти данным.

Удобно, что на некоторых смартфонах Kaspersky сразу перекидывает вас в раздел, где можно отключить отладку по USB, по нажатию на кнопку “Выключить”. Правда, на аппаратах Huawei и Honor с Android 10 этого не происходит. Видимо, это связано с особенностями прошивки, которую они используют.

Как защитить смартфон от взлома

После проверки обязательных условий защищённости устройства Kaspesky Internet Security выдаст общие рекомендации по безопасности:

Активировать автоматическую проверку на вирусы;

Установить все последние обновления;

Включить функцию проверки сайтов и антифишинг;

Включить блокировку приложений паролем;

Включить защиту чатов;

Проверить разрешения, выданные приложениям;

Настроить фильтр звонков (антиспам);

Поиск утечек данных (сверяет ваш email с известными базами утечек, в т.ч. из даркнета);

Настроить безопасное интернет-соединение через встроенный VPN;

Ну как вам списочек? А ведь я говорил, что это далеко не просто антивирус, а комплексное супер-приложение с широчайшими возможностями по защите пользователя в интернете и не только. Часть функций, описанных выше, входит в состав других приложений.

Например, менеджер паролей, родительский контроль, который позволит проследить за устройством своего ребёнка, и антиспам с распознаванием номеров звонящих. А часть — доступна только по премиум-подписке. Она стоит 499 рублей в месяц, что, на первый взгляд, кажется много. Но, если разобраться, то станет понятно, что оно того стоит.

Во-первых, ваше устройство будет на постоянно основе автоматически проверяться на вирусы, трояны и другое вредоносное ПО .

. Во-вторых, в Kaspersky Internet Security встроен продвинутый инструмент анализа сетей Wi-Fi , который позволит вовремя выявить, если к вашему роутеру подключится кто-нибудь посторонний.

, который позволит вовремя выявить, если к вашему роутеру подключится кто-нибудь посторонний. В-третьих, подписка позволит вам устанавливать пароли на все приложения , которые есть у вас на смартфоне, без использования дополнительного софта.

, которые есть у вас на смартфоне, без использования дополнительного софта. Ну, и, в-четвёртых, в состав подписки на Kaspersky Internet Security входит функция поиска утечки данных. Антивирус анализирует доступные базы и определяет, нет ли среди них ваших логинов или паролей.

Впрочем, необязательно платить полную стоимость подписки в размере 499 рублей. Kaspersky Internet Security позволяет оформить абонемент сразу на 3 устройства по цене 699 рублей. Таким образом вы сможете пригласить ещё двоих человек, соблазнив их защитными функциями сервиса, которые будут им доступны меньше чем за 250 рублей в месяц.

VPN, который работает в России

У Лаборатории Касперского также есть безлимитный VPN, который защищён от блокировок. А это дорогого стоит, учитывая, что многие VPN-сервисы за последние полгода ушли в блок. Платить за него, конечно, придётся отдельно, но благо стоит он вполне адекватных денег: всего 1790 рублей в год. За эти деньги вы получите возможность подключить к VPN до 5 устройств.

Если пересчитать общую сумму на пятерых, то выйдет, что каждый платит за безлимитный VPN меньше 30 рублей в месяц. Где вы вообще видели такой дешёвый VPN? Очевидно, что нигде. Ведь большинство сервисов в лучшем случае стоят по 300 рублей в месяц, причём речь идёт об индивидуальных тарифах, а не групповых.

Скачать Kaspersky для Android

Скачать Kaspersky VPN

А, если вы воспользуетесь промокодом KL10, то получите дополнительную скидку в размере 10% на каждую из подписок Касперского. То есть по итогу заплатить придётся ещё меньше. Главное — помните о двух нюансах. Первый — оплатить подписку на Касперского можно только на сайте разработчика, потому что в Google Play из России оплата больше не принимается.

И второй — в данном случае речь идёт об Android-смартфонах и только о них. Очевидно, это связано с техническими ограничениями платформ. Потому что для компьютеров и устройств на базе iOS Kaspersky Internet Security существует в виде отдельных версий, доступ к которым оплачивается отдельно.