Пару лет назад я уже рассказывал про настройки звука Xiaomi. Сегодня сосредоточусь на одной из самых важных, но непонятых настроек: раздел «Звуковые эффекты» в HyperOS предлагает выбрать между Dolby Atmos и Xiaomi Sound. Большинство пользователей либо не трогают это вообще, либо включают Dolby Atmos «потому что звучит красиво». Разбираю что это такое и что реально звучит лучше.

Что такое Dolby Atmos на смартфоне Xiaomi

Технология Dolby Atmos создавалась для кинотеатров с десятками динамиков, расставленных вокруг зрителя и на потолке. Там алгоритм считывает специальную служебную информацию из аудиодорожки и точно расставляет каждый звук в пространстве — самолёт летит справа-сверху, взрыв позади.

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Смартфон — это два динамика или стереонаушники. Никаких потолочных каналов нет. Dolby Atmos на Xiaomi — это программное решение, которое пытается имитировать объёмный звук в условиях двух каналов. Делает это двумя способами: если в контенте есть метаданные Dolby Atmos — использует их. Если нет — работает как «расширитель» стереосцены.

Второй сценарий — проблема. Большинство музыки на стриминговых сервисах не имеет Atmos-метаданных. Алгоритм начинает самостоятельно «расширять» звук и в процессе нередко искажает тембры — голос исполнителя и инструменты звучат иначе, чем задумал звукорежиссер. Следить за актуальными советами по настройке Xiaomi удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Чем Xiaomi Sound отличается от Dolby Atmos

Xiaomi Sound — это фирменный алгоритм обработки звука от Xiaomi. Он не пытается создать эффект объемного кинотеатра. Вместо этого оптимизирует звучание под конкретное устройство: учитывает характеристики динамиков смартфона или подключённых наушников, подтягивает частоты в нужных диапазонах, балансирует бас и высокие.

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Принцип работы ближе к адаптивному эквалайзеру, чем к пространственному звуку. Xiaomi Sound не добавляет эффектов, которых нет в исходном сигнале — он корректирует то, что есть. Именно поэтому в большинстве повседневных сценариев он дает более естественное звучание.

Dolby Atmos или Xiaomi Sound — что реально лучше звучит

Конкретный ответ по сценариям — потому что универсального не существует:

Музыка в наушниках . Здесь выигрывает Xiaomi Sound в большинстве случаев. На первый взгляд Dolby Atmos кажется интереснее: звук шире, объёмнее, «кинематографичнее». Но стоит сравнить одну и ту же песню несколько раз в обоих режимах — и замечаешь, что Dolby Atmos меняет тембры. Голос звучит иначе, инструменты теряют естественность.

. Здесь выигрывает Xiaomi Sound в большинстве случаев. На первый взгляд Dolby Atmos кажется интереснее: звук шире, объёмнее, «кинематографичнее». Но стоит сравнить одну и ту же песню несколько раз в обоих режимах — и замечаешь, что Dolby Atmos меняет тембры. Голос звучит иначе, инструменты теряют естественность. Фильмы и сериалы с Dolby Atmos . Здесь ситуация обратная. Если контент содержит Atmos-метаданные, включайте Dolby Atmos на Xiaomi. Алгоритм получает правильные данные и работает так, как задумано.

. Здесь ситуация обратная. Если контент содержит Atmos-метаданные, включайте Dolby Atmos на Xiaomi. Алгоритм получает правильные данные и работает так, как задумано. Встроенные динамики смартфона. Xiaomi Sound снова выигрывает для повседневного использования. Dolby Atmos добавляет «воздух», но часто за счет точности. Плюс постоянно включенный Dolby Atmos заметно нагружает процессор и ускоряет разряд батареи.

Мой вывод: Xiaomi Sound — режим по умолчанию для всего. Dolby Atmos — включать только для просмотра контента с явной поддержкой этой технологии.

Пресеты Dolby Atmos — что означает каждый режим

Когда Dolby Atmos включен, в настройках Dolby Atmos доступны четыре режима:

«Авто» — система сама определяет контент и переключается между пресетами. Удобно если лень переключать вручную, но алгоритм не всегда угадывает правильно;

— система сама определяет контент и переключается между пресетами. Удобно если лень переключать вручную, но алгоритм не всегда угадывает правильно; «Кино» — усиливает объёмность для фильмов и сериалов, акцент на пространственное звучание и эффекты окружения;

— усиливает объёмность для фильмов и сериалов, акцент на пространственное звучание и эффекты окружения; «Музыка» — менее агрессивная обработка с акцентом на чистоту басов и верхних частот;

— менее агрессивная обработка с акцентом на чистоту басов и верхних частот; «Разговор» — улучшает разборчивость речи, повышает чёткость голосовых частот. Полезно для подкастов и телефонных звонков.

Режим «Авто» звучит удобно, но на практике часто включает «Кино» там, где нужна «Музыка». Если используете Dolby Atmos, переключайте режим вручную под задачу. После отключения Dolby Atmos стоит изучить и другие опции. Обязательно прочитайте про то, какие кодеки Bluetooth-наушников работают в Xiaomi.

Как переключить звуковой эффект в HyperOS

Настройки звука в HyperOS находятся в одном месте для всего:

Откройте «Настройки» на смартфоне Xiaomi, REDMI или POCO. Перейдите в раздел «Звук и вибрация». Нажмите на «Звуковые эффекты». Выберите «Dolby Atmos» или «Xiaomi Sound» — переключение происходит мгновенно. Если выбрали Dolby Atmos, нажмите на него еще раз для выбора пресета.

Важный нюанс: при подключении проводных наушников и отключенном Dolby Atmos появляется дополнительная опция («Регулировка звука под наушники»). Там несколько десятков пресетов под конкретные модели наушников Xiaomi. Если ваши наушники в списке — стоит попробовать.

Как настроить звук в наушниках на Xiaomi

Настройки звука в наушниках на Xiaomi становятся полноценными только при отключенном Dolby Atmos. Это принципиально: пока Dolby Atmos активен, большинство дополнительных опций заблокированы.

После отключения Dolby Atmos при подключенных наушниках появляются:

«Регулировка звука под наушники» — пресеты эквалайзера под конкретные модели Xiaomi;

— пресеты эквалайзера под конкретные модели Xiaomi; «Виртуальный иммерсивный звук» — создает эффект широкой сцены без агрессивной обработки Dolby;

— создает эффект широкой сцены без агрессивной обработки Dolby; ручной эквалайзер — для тонкой настройки под свой вкус.

Виртуальный иммерсивный звук — компромисс для тех, кому нравится объемность Dolby Atmos, но мешают искажения. Дает ощущение пространства с меньшими жертвами по точности звука. Отдельная тема — как увеличить звук на телефоне до максимума: там дополнительные способы получить больше громкости, если стандартных настроек не хватает. Обсудить настройки звука Xiaomi можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.