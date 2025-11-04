Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит?

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Приложение MAX с момента своего появления сразу дало понять, что является далеко не самым обычным мессенджером. Цифровой ID, внедрение государственных сервисов, образовательная платформа — ничего из этого не найдешь у конкурентов, а в национальном мессенджере — пожалуйста. Причем развивается приложение семимильными шагами, и теперь даже две галочки в MAX получили юридическую силу. Но что это значит на практике?

Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит? Две галочки — это теперь не просто отметка о прочтении. Фото.

Две галочки — это теперь не просто отметка о прочтении

Что значат две галочки в MAX

С одной стороны, галочки в MAX — это стандартная индикация о прочтении сообщений, которая полностью скопирована с Telegram:

  • одна галочка — сообщение отправлено;
  • две галочки — сообщение прочитано.

По количеству галочек вы можете понять, ознакомился ли ваш собеседник с сообщением. Но в MAX стандартная и, казалось бы, ничего не значащая с юридической точки зрения индикация приравнивается к правовой норме.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Юридическая сила двух галочек в MAX

Телеграм-канал Время госзакупок, который занимается анализом государственных закупок, изучил новые правила. По его данным, мало того, что общение заказчика и поставщика ведется исключительно через приложение MAX, так еще отметка о прочтении сообщения имеет юридическую силу.

Говоря простым языком, две галочки в MAX приравниваются к подписи человека. Если в обычном мессенджере они сигнализировали о прочтении сообщения, то в национальном выступают как подтверждение с юридическим согласием. Раньше вам приходилось лично подписывать бумаги? Пфф.. В MAX достаточно прочитать сообщение.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как бы то ни было, юридическая сила двух галочек в MAX (пока) не закреплена на законодательном уровне и выступает лишь как внутреннее правило отдельных организаций. Но сам факт, что подобное вообще возможно, полностью противоречит юридическим нормам, ведь:

  • галочки не подтверждают, что сообщение прочитал именно тот человек, которому оно адресовано;
  • прочтение не является волевым актом;
  • отображение галочек зависит от работы мессенджера и может быть вызвано сбоем;
  • изначально галочки в мессенджерах не заверены нотариусом;
  • в действующем праве нет нормы, приравнивающей отметку о прочтении к согласию.

Если информация о юридической силе двух галочек в MAX не является ошибкой документа, нужно признать, что национальный мессенджер меняет правила игры, переворачивая представления о нормах права с ног на голову.

Теги
Новости по теме
Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX
Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса
Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе
Лонгриды для вас
Как правильно удалять файлы на телефоне Android

Встроенная память смартфона ограничена, а потому периодически ее нужно чистить от разного рода мусора, который накапливается буквально за считанные месяцы. Причем это не только кэш приложений, но и скачанные картинки, APK, документы и прочие данные, быстро теряющие актуальность. Самый простой способ избавиться от мусора — удалить файлы на телефоне. Это довольно простое действие, справиться с выполнением которого сможет даже новичок.

Читать далее
Путеводитель по самым горячим Телеграм-каналам лета 2025: от мемов до экономики и спорта

В современном мире информации каждый день появляются новые каналы в Телеграм, но найти действительно стоящие — задача не из лёгких. Можно покопаться в рекомендациях мессенджера, поспрашивать у друзей или погуглить, но не факт, что наткнетесь на что-то действительно полезное. Ведь в 2025 году при выборе Телеграм-каналов важно не только количество постов, но и подача информации. Именно такие паблики мы и выбрали: скорее изучайте нашу подборку.

Читать далее
Попробовал официальное приложение с нейросетью GigaChat от Сбера. Чем оно отличается от ChatGPT?

Российские нейросети стали появляться почти сразу же после релиза ChatGPT, и GigaChat от Сбера был одной из первых ласточек. Отечественный ИИ вышел еще 2 года назад, но изначально был доступен только ограниченному кругу пользователей и долгое время не имел собственного приложения. Недавно оно все-таки вышло, и теперь пользоваться GigaChat стало намного удобнее. Но насколько российская нейросеть конкурентоспособна на фоне западных аналогов?

Читать далее
Новости партнеров
Самое большое полнолуние 2025 года: когда и где увидеть суперлуние в ноябре
Самое большое полнолуние 2025 года: когда и где увидеть суперлуние в ноябре
Криптобиржа FTX якобы была платёжеспособна в момент своего коллапса в 2022 году. О чём идёт речь?
Криптобиржа FTX якобы была платёжеспособна в момент своего коллапса в 2022 году. О чём идёт речь?
Что уже сейчас известно про iOS 27: каким будет следующее большое обновление для iPhone
Что уже сейчас известно про iOS 27: каким будет следующее большое обновление для iPhone