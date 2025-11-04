Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит?

Приложение MAX с момента своего появления сразу дало понять, что является далеко не самым обычным мессенджером. Цифровой ID, внедрение государственных сервисов, образовательная платформа — ничего из этого не найдешь у конкурентов, а в национальном мессенджере — пожалуйста. Причем развивается приложение семимильными шагами, и теперь даже две галочки в MAX получили юридическую силу. Но что это значит на практике?
Что значат две галочки в MAX
С одной стороны, галочки в MAX — это стандартная индикация о прочтении сообщений, которая полностью скопирована с Telegram:
- одна галочка — сообщение отправлено;
- две галочки — сообщение прочитано.
По количеству галочек вы можете понять, ознакомился ли ваш собеседник с сообщением. Но в MAX стандартная и, казалось бы, ничего не значащая с юридической точки зрения индикация приравнивается к правовой норме.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Юридическая сила двух галочек в MAX
Телеграм-канал Время госзакупок, который занимается анализом государственных закупок, изучил новые правила. По его данным, мало того, что общение заказчика и поставщика ведется исключительно через приложение MAX, так еще отметка о прочтении сообщения имеет юридическую силу.
Говоря простым языком, две галочки в MAX приравниваются к подписи человека. Если в обычном мессенджере они сигнализировали о прочтении сообщения, то в национальном выступают как подтверждение с юридическим согласием. Раньше вам приходилось лично подписывать бумаги? Пфф.. В MAX достаточно прочитать сообщение.
👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Как бы то ни было, юридическая сила двух галочек в MAX (пока) не закреплена на законодательном уровне и выступает лишь как внутреннее правило отдельных организаций. Но сам факт, что подобное вообще возможно, полностью противоречит юридическим нормам, ведь:
- галочки не подтверждают, что сообщение прочитал именно тот человек, которому оно адресовано;
- прочтение не является волевым актом;
- отображение галочек зависит от работы мессенджера и может быть вызвано сбоем;
- изначально галочки в мессенджерах не заверены нотариусом;
- в действующем праве нет нормы, приравнивающей отметку о прочтении к согласию.
Если информация о юридической силе двух галочек в MAX не является ошибкой документа, нужно признать, что национальный мессенджер меняет правила игры, переворачивая представления о нормах права с ног на голову.