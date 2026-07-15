Летом 2026 года появилось множество сервисов для поиска бензина в России. В частности, их выпускали Сбер и Яндекс, а теперь за дело взялся мессенджер MAX. В Чите на одной из АЗС запустили тестовую систему электронных очередей: место в очереди на заправку теперь можно занять заранее через госмессенджер и приехать к назначенному времени с QR-кодом. Это не отдельное Android-приложение и не сложная технология, а бот внутри мессенджера, но именно на смартфоне вся схема и держится. Разбираемся, как это устроено и кому вообще стоит обращать на это внимание.

Почему продают бензин через MAX

О пилоте сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В Забайкальском крае на одной автозаправочной станции в Чите запустили пилотный проект формирования электронных очередей на заправки при помощи QR-кодов через мессенджер MAX. Проект пока работает на одной конкретной точке, а не по всему региону.

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То есть вместо живой очереди с ожиданием на месте водитель заранее бронирует время. По словам губернатора, заправки с живой очередью тоже останутся, а задача — сделать процесс заправки спокойным и удобным для людей и дать разные варианты. То есть электронная очередь — это дополнительный способ покупки топливо, заодно побуждающий установить мессенджер MAX.

Как купить бензин через MAX

Вся механика завязана на специальном боте в MAX. Порядок действий, который описал губернатор, выглядит так:

Зарегистрироваться в боте «Топливо 75» в мессенджере MAX. Подать заявку на следующий день. Выбрать временной слот и вид топлива. Получить QR-код, если лимит на выбранное время ещё не исчерпан. Приехать в назначенный день на АЗС и заправиться, показав код контролёру.

Заправка доступна на АЗС DEKS по адресу ул. Ленина, 3в; если лимит не исчерпан, вы сразу получите QR-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться. По сути, это предварительная запись по QR-коду — похоже на электронный талон в поликлинике, только для бензина.

Ограничения на покупку бензина в MAX

Систему сразу сделали так, чтобы её не получилось обойти многократной записью. Если автомобилист успешно заправился, снова запросить QR-код можно будет только через шесть дней. Это прямое ограничение частоты заправок, а не техническая мелочь.

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Кроме того, система не позволит одному автомобилю записываться несколько раз подряд, автоматически учтёт установленные лимиты и приоритетную запись для льготных категорий граждан. Иными словами, за один автомобиль закреплена одна активная запись, а часть слотов зарезервирована под льготников. Отдельно стоит держать в голове тему штрафов. Ранее МВД отвечало на жалобы водителей на штрафы из-за стоянки в очереди на АЗС, так что электронная запись отчасти решает и проблему скопления машин у заправок.

Стоит ли устанавливать MAX для покупки бензина

Если вы живёте в Чите и заправляетесь на той самой АЗС, попробовать запись через бота имеет смысл — это законный способ не стоять в живой очереди и не рисковать штрафом за стоянку. Всем остальным это скорее сигнал, куда движется ситуация с топливом, чем повод к действию, и если вы не пользуетесь MAX, ставить его ради заправки пока точно не стоит.

Важно трезво оценивать масштаб: это тестовый пилот на одной точке, а не готовый сервис для всей страны. По словам губернатора, если тестирование покажет эффективность, сфера действия системы будет расширяться — но пока это только заявленный план, а не факт. Живая очередь никуда не делась, так что установка MAX ради заправки оправдана только там, где система реально работает.