Еще один пример того, как Google незаметно собирает данные. Зачем она это делает

Такие большие компании, как Google, просто не могут не следить за своими пользователями. Понимание или не понимание малейших особенностей поведения приводит к увеличению или уменьшению дохода на десятки миллионов долларов. Соответственно, чем больше данных соберет компания на своих бесплатных сервисах, тем больше у нее есть инструментов по обработке данных. Это, кстати, надо понимать тем, кто искренне верит в то, что бесплатные сервисы полностью ничего не стоят, а добрые компании оплачивают все это. Если они оказывают какие-то услуги бесплатно, то они найдут способ на этом заработать. Вот и Google в очередной раз уличили в том, что она втихаря собирает данные пользователей. Но как она это делает и зачем?

Как Google следит за пользователями

Проведенное недавно исследование показало, что приложения «Сообщения» и «Телефон» на Android-телефонах незаметно отправляли ваши данные о переписке и звонках в Google. Оба приложения не получили согласия пользователя и не предложили пользователям возможность отказаться, что потенциально нарушает многие законы о конфиденциальности, принятые в разных странах мира.

Новые результаты были раскрыты профессором компьютерных наук Тринити-колледжа в Дублине Дугласом Лейтом. Согласно исследованию, приложения Google для обмена сообщениями и звонков собирали данные о коммуникациях пользователей, не сообщая им этого. По сути, это лишило пользователей возможности отказаться от сбора данных.

Данные, отправляемые приложением «Сообщения», включают хеш текста сообщения, что позволяет связать отправителя и получателя в обмене сообщениями. Данные, отправляемые приложением для осуществления звонков, включают время и продолжительность звонка, что опять же позволяет связать между собой звонящих, участвующих в телефонном звонке — говорится в исследовании.

Что телефон отправляет в Google

Следует отметить, что «Сообщения» отправляет на сервер Google только 128-битное значение хеша сообщения. Однако Лейт считает, что несмотря на ограничения, часть сообщений все же можно прочитать полностью, если речь идет о коротких текстах.

Коллеги сказали мне, что в принципе это возможно. Хеш включает почасовую метку времени, поэтому он будет включать генерацию хешей для всех комбинаций меток времени и целевых сообщений и сравнение их с аналогичными данными других пользователей — я думаю, это возможно для коротких сообщений, учитывая современные вычислительные мощности — сказал Лейт.

Телефонные номера и данные о том, когда пользователи на них звонили и сколько разговаривали, так же были собраны в рамках этого процесса. Затем эти фрагменты информации передавались на серверы Google через службу ведения журнала Google Play Services Clearcut и службу Firebase Analytics.

Политика конфиденциальности приложений

Согласно данным издания The Register, которое и опубликовало результаты этого исследования, ни одно из приложений Google не имеет политики конфиденциальности, объясняющей, какие данные оно собирает. Но интереснее всего то, что это строгое требование для сторонних приложений, которые публикуются в Google Play.

Стоит отметить, что cлужбы Google Play ясно дают понять пользователям, что любые данные собираются в целях безопасности и предотвращения мошенничества. Однако совершенно неясно, почему в этот сбор попадает содержимое сообщений и журналы вызовов.

Многие из Android-смартфонов в мире, включая серию Samsung Galaxy S22 и линейку Google Pixel, поставляются с предустановленным приложением Google Messages. Приложение для осуществления звонков является базовым для набора номера по умолчанию на нескольких моделях китайских брендов, таких как Xiaomi и Realme.

Это означает, что оба приложения установлены на миллионах устройств, проданных по всему миру. Из-за огромного объема и охвата подобная информация должна стать большой проблемой для пользователей, которые ревностно относятся к конфиденциальности и вынуждены пользоваться этими приложениями.

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Интересно то, что Дуглас Лейт представил Google список рекомендаций по изменениям приложений. В них в том числе включено добавление политики конфиденциальности приложений, чтобы пользователи могли точно понимать, какие данные собираются и почему. Как сообщает издание Androidcentral, компания приняла эти данные и работает в этом направлении, внося изменения по нескольким пунктам.

Может ли что-то быть бесплатным

Все это говорит о том, что ничего бесплатного нет. За любую бесплатную услугу, особенно, если она связана с технологическими гигантами, мы платим своими данными. Возможно, Google и правда не обрабатывала собранные массивы информации с целью нажиться на этом, но с большой долей вероятности можно предположить, что выгода была. Например, даже не читая сообщения, можно было сделать выводы о модели поведения пользователя. На основании того, как часто он обменивается сообщениями или сколько раз в день, как долго и с кем именно говорит по телефону, уже можно сделать вывод, что это за пользователь.

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Дальше будет делом техники скорректировать ему рекламную выдачу, чтобы сделать ее более эффективной и заработать на нем несколько лишних центов или даже долларов. В итоге на сотнях миллионах пользователей это даст огромное увеличение прибыли.

Именно так и работает сбор данных, и я не сторонник переживать из-за этого, ведь реклама никуда не денется из нашей жизни, так пусть она будет более подходящей для нас. Да и данные, собранные для обработки автоматикой, едва ли можно назвать полноценной утечкой. Едва ли кто-то в Google будет сидеть и перечитывать миллиарды сообщений. Но осадочек от того, что это делается втихаря, все равно остается.