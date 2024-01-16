Эти функции Telegram на Android защитят тебя от взлома и деанона. Включи их, чтобы не стать жертвой

Разработчики Telegram постоянно хвалят свой мессенджер, называя его едва ли не самым надежных для тех, кто ценит тайну переписки. Вместе с тем создатели приложения не уточняют, что для достижения обещанного уровня конфиденциальности нужно активировать несколько отключенных по умолчанию функций. Рассказываем о настройках Telegram, позволяющих защитить свой аккаунт от взлома.
Содержание
Как поставить пароль на Телеграм
Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы доступ к переписке не получил человек, в руках которого может оказаться ваш смартфон. Для этого требуется поставить код-пароль на Телеграм:
- Запустите Telegram.
- Откройте настройки мессенджера через меню, вызываемое нажатием на три полоски в левом верхнем углу.
- Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Код-пароль».
- Придумайте последовательность цифр и настройте автоблокировку через 1 минуту.
Чтобы заблокировать доступ к Telegram, понадобится нажать кнопку с замком в списке чатов. Кроме того, вы можете дополнительно защитить мессенджер, если поставите пароль на приложение через настройки смартфона.
Как установить пароль на любое приложение Android-смартфона
Что такое облачный пароль в Телеграм
Изначально ваш аккаунт в Telegram уже хорошо защищен, ведь для входа в учетную запись приложение просит ввести одноразовый код, поступающий в виде SMS или сообщения в мессенджер на другом устройстве, где вы авторизованы. Но, если посторонний человек получит доступ к вашему ПК или смартфону, то сможет без труда авторизоваться, даже не имея на руках SIM-карту с номером, указанным при регистрации. Чтобы защититься, нужно поставить облачный пароль в Телеграмме:
- Откройте настройки конфиденциальности Telegram.
- Перейдите в раздел «Облачный пароль».
- Придумайте код.
- Укажите подсказку или адрес электронной почты, что восстановить облачный пароль.
Теперь при авторизации на новом устройстве приложение будет просить не только одноразовый код, но и облачный пароль Telegram. Обязательно запишите его и постарайтесь запомнить его, ведь без этой последовательности символов больше не войти в мессенджер.
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Как скрыть номер в Телеграм
О безопасности аккаунта в Telegram мы позаботились, но как насчет конфиденциальности? При регистрации в мессенджере вы указывали номер, который по умолчанию видят все пользователи. Скройте его через настройки конфиденциальности Telegram, чтобы никто из посторонних людей не смог использовать его для спам-атаки или деанонимизации:
- Откройте настройки конфиденциальности.
- Перейдите в раздел «Номер телефона».
- В пункте «Кто видит мой номер телефона?» установите значение «Никто», а в пункте «Кто может найти меня по номеру?» — «Мои контакты».
После этого номер в Телеграм будут видеть только люди, добавленные в список контактов. То есть те, кто и ранее его знал. Хорошо, но впереди еще несколько важных настроек Телеграма.
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Автоудаление сообщений в Телеграм
При общении в Telegram нужно помнить о своем цифровом следе — комментариях, которые вы оставляете внутри мессенджера. Забыли удалить сообщение, написанное сгоряча в общем чате или личной переписке, — наверняка найдется человек, который захочет прицепиться к словам. Чтобы этого не произошло, включите автоудаление сообщений в Телеграм:
- Откройте настройки конфиденциальности.
- Перейдите в раздел «Автоудаление сообщений».
- Установите таймер.
Не включайте функцию, если периодически вы испытываете потребность вернуться к написанному сообщению (например, по работе). В таком случае лучше удалять посты вручную.
Как удалить сообщение в Telegram или очистить весь чат
Другие настройки конфиденциальности Telegram
В настройках конфиденциальности Телеграм есть много других параметров, о некоторых из которых стоит рассказать бегущей строкой:
- Последняя активность. Установите значение «Мои контакты» или «Никто», чтобы посторонние люди не узнали, когда вы заходили в Telegram.
- Фотографии профиля. Поставьте «Мои контакты» или «Никто». Так посторонние люди не смогут пробить вас по фотографии.
- Пересылка сообщений. Установите «Никто», чтобы ваш профиль нельзя было открыть через репост.
Разумеется, все это имеет смысл только в том случае, если вы сидите в Telegram не под своим именем. Иначе скрытие фотографий профиля или запрет на пересылку сообщений почти никак не повлияют на вашу конфиденциальность в мессенджере.
Секретный чат в Телеграмме
В обычном чате все ваши сообщения загружаются в облако, их можно пересылать, а содержание входящих отображается во всплывающем окне на заблокированном экране. Кроме того, собеседник всегда может сделать скрин переписки. Все это негативным образом сказывается на конфиденциальности. Если вы хотите, чтобы о содержании вашей переписки никто не узнал, создайте секретный чат в Telegram:
- Откройте настройки конфиденциальности Telegram.
- Нажмите на три точки в правом углу.
- Выберите «Начать секретный чат» и подтвердите его создание.
Секретный чат в Телеграме существует параллельно с основным, а его содержимое отображается только на одном устройстве, где вы его создавали. Также здесь можно настроить автоудаление сообщений после прочтения, а не по окончании таймера, как в случае с обычной перепиской.
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Как понять, что Телеграм взломали
И последнее. Как понять, что Telegram взломали? Во-первых, на свой смартфон, планшет или ПК вы получите сообщение о входе в учетную запись. Во-вторых, в настройках мессенджера отобразится постороннее устройство:
- Откройте настройки конфиденциальности Telegram.
- Перейдите в раздел «Устройства».
- Проверьте, нет ли в списке посторонних устройств. Если вы обнаружите что-то лишнее, нажмите «Завершить все другие сеансы» или выйдите из аккаунта на постороннем смартфоне или ПК.
Безопасность вашего аккаунта и уровень конфиденциальности в Telegram напрямую зависит от активированных функций. Некоторые из них бывают излишними, поэтому настраивайте мессенджер в соответствии со своими потребностями и желаниями. Так, если вы не боитесь потерять телефон — не ставьте пароль на Телеграм, а в случае, если вы сидите в приложении под своим именем — не запрещайте отображение фото. От этого не будет пользы, зато неудобства вы испытаете в полной мере.