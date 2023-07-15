Эти приложения тайком пожирают память вашего смартфона. Как их очистить

Купив смартфон с большим объемом памяти, я перестал следить, сколько места занимают программы, так как пропала необходимость постоянно чистить накопитель. Но после случайного посещения раздела с приложениями я с удивлением заметил, что больше всего пространства требуют не какие-то 3D-игры с огромным количеством контента, а довольно простые утилиты для повседневного использования. Теперь делюсь своими наблюдениями, чем занята память телефона, и за какими программами нужно держать глаз да глаз.

Как очистить Telegram и WhatsApp

В первую очередь хочу рассказать не об одном приложении, а о целой группе программ, которую можно назвать «соцсети и мессенджеры». Переписываясь с друзьями или листая новостную ленту, мы автоматически загружаем на свой смартфон огромное количество данных, так как медиафайлы сохраняются автоматически. Сделано это для удобства, чтобы пользователь сразу мог воспроизвести полученное фото или видео. Но в итоге Телеграм занимает много места, как WhatsApp, Viber, VK, Одноклассники и другие приложения для общения.

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Разработчики подобных программ, конечно, предусмотрели средство удаления лишних данных, но всякий раз приходится залезать глубоко в настройки, чтобы, например, очистить Телеграм:

Запустите приложение мессенджера или социальной сети. Откройте его настройки. Перейдите в раздел «Данные и память». Подтвердите очистку кэша.

В зависимости от используемого приложения названия пунктов меню могут отличаться. Дабы лишний раз не повторяться, рекомендую познакомиться с отдельной инструкцией, как очистить Ватсап на телефоне.

Почему Ютуб и Тик Ток занимают много места

Вторая группа приложений, занимающих много места, — программы для просмотра видео. К таковым можно отнести YouTube и TikTok. По аналогии с мессенджерами и социальными сетями они автоматически загружают контент на ваше устройство. Как правило, это происходит с короткими роликами, из которых полностью состоит TikTok, а в YouTube они называются Shorts. Для чего они скачиваются? Чтобы вы листали ленту без рывков и не могли оторваться.

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Принцип удаления мусора в этих приложениях разный. Сначала поговорим о том, как очистить Тик Ток:

Запустите TikTok. Откройте вкладку «Профиль». Нажмите на «три полоски» в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Настройки и конфиденциальность», а затем — «Освобождение места». Нажмите кнопку «Очистить», расположенную напротив пункта «Кэш».

Теперь о способе, как очистить Ютуб, который, кстати, подойдет и для освобождения места в Тик Токе:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите YouTube. Откройте вкладку «Память». Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша.

Если помимо кэша вы решите очистить данные приложения, то освободится еще больше места, однако в таком случае будет выполнен автоматический выход из аккаунта. Потом придется заново проходить авторизацию в YouTube или TikTok.

Приложения для музыки

Как ни странно, много места в телефоне занимают приложения для прослушивания музыки от различных стриминговых сервисов. Происходит это из-за того, что вы загружаете треки на устройство для воспроизведения в офлайне. Но эту функцию можно отключить:

Запустите приложение для музыки. Откройте его настройки. Отклюxите опцию «Автосохранение треков».

Также вы можете избавиться от ранее загруженных песен. В качестве примера покажу, как очистить Яндекс Музыку:

Запускаем приложение. Открываем настройки. Листаем вниз и переходим в раздел «Скачанные треки». Жмем кнопку «Удалить скачанные треки».

А еще подобные приложение загружают обложки альбомов и прочую информацию, которая попадает в кэш. Чтобы избавиться от нее, воспользуйтесь предыдущей инструкцией, рассказывающей о том, как очистить Ютуб.

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Как очистить кэш браузера

Самый большой шок у меня вызвал тот факт, что Яндекс занимает много места. Это мой основной браузер, за несколько месяцев использования растолстевший до 13 Гб. Причем, если верить статистике в разделе настроек «Приложения», большую часть занимает не кэш, а данные программы, которые включают в себя помимо прочего информацию об аккаунте.

Сначала я подумал, что все дело в истории просмотра, а потому очистил кэш браузера через саму программу:

Запустил Яндекс. Открыл настройки. Перешел в раздел «Очистить данные». Подтвердил удаление мусора.

Забавно, но эта процедура позволила освободить меньше полутора гигабайтов. После очистки локальной истории, запросов и прочего кэша Яндекса программа стала весить 11,7 Гб. Возможно, с вашим браузером та же история. Придется чистить данные и заново проходить авторизацию?

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Как бы не так! Нажав кнопку очистки данных, настройки смартфона перекидывают к параметрам браузера, где ранее уже был удален мусор. Единственный выход — удалить приложение на Андроид, а потом установить его снова.