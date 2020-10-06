Это пушка! Xiaomi начала запускать игры в оперативной памяти своих смартфонов

Исторически так сложилось, что Android-смартфоны всегда имели больше оперативки, чем iPhone. Поначалу это было ключевым условием для более-менее сносной работы операционной системы Google, которая явно требовала больше ресурсов, чем iOS. Но постепенно стало понятно, что большой объём ОЗУ можно использовать не только на практике, но и для устрашения конкурентов. Вот только со временем любовь к большим цифрам не оставила производителей, и они так и не смогли остановиться в своём желании превзойти iPhone, у которого оперативной памяти всегда было меньше. Хорошо, что теперь стало понятно, на что она вообще годится.

RAM-диск – это программная технология, которая позволяет хранить данные в оперативной памяти. Она быстрее, чем постоянная, а потому перекладывание на неё обязанности по обработке части информации, позволяет повысить эффективность и скорость выполнения определённых задач.

Применение большим объёмам ОЗУ, как ни странно, нашла Xiaomi. Она решила адаптировать для смартфонов технологию RAM-диск. Раньше она применялась только в компьютерах и в принципе была неизвестна рядовому пользователю. Однако, когда мобильные устройства начали оснащаться планками оперативной памяти большого объёма, стало понятно, что им нужно найти более полезное применение, чем просто обеспечение работы фоновых приложений. Поэтому китайцы взяли за основу компьютерную технологию и переложили её для работы на смартфонах.

Как работает RAM-диск

Если говорить простым языком, фактически RAM-диск позволяет перенести выполнение текущей задачи из хранилища в оперативную память, как переносятся данные на флэшку. Только в данном случае целью является не освобождение штатной памяти, а увеличение скорости работы приложения. Это может быть фоторедактор, программа для монтажа видео или игра. Из-за того, что оперативной памяти стало много – а в Xiaomi Mi 10 Ultra, на котором пока тестируется RAM-диск, её аж 16 ГБ, — смартфон просто копирует приложение в оперативку, и оно начинает работать в ней, пользуясь преимуществами стандартов LDPPR4X и LPDDR5.

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Понятное дело, что смартфону было бы сложно постоянно перебрасывать данные то туда, то сюда. Поэтому Xiaomi решила ограничиться применением RAM-диска только для гейминга. В конце концов, с другими задачами на смартфонах проблем нет и так, а вот разогнать игру, тем более, если это что-то тяжёлое, пользователи явно не откажутся. В результате всё, что требуется, чтобы перенести игру в оперативку, — это запустить её через специальное меню под названием Game Center, которое появилось в прошивке MIUI, и играть. По утверждениям Xiaomi, разница в быстродействии будет более чем заметна.

Что будет, если запустить игру в оперативной памяти

Но раз всё так здорово, почему никто, кроме Xiaomi, не додумался сделать что-то подобное? Ну, если оставить в стороне рассуждения о сложности реализации этой технологии, остаётся ещё компромиссность её использования. Дело в том, что оперативная память энергозависима. То есть, она работает, только если на неё подаётся питание, а если её его лишить, все данные будут потеряны. Поэтому, если аккумулятор вдруг разрядится в процессе игры, весь накопленный прогресс будет утрачен и восстановить его уже не удастся.

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Возможно ли решить проблему непреднамеренной потери данных в результате перезагрузки или отключения? Нет, невозможно, потому что против природы оперативной памяти не попрёшь. Она работает, хранит данные и обрабатывает их, пока получает подпитку от устройства, частью аппаратного обеспечения которого она является. Но стоит нам отключить его от источника питания даже на секунду, как произойдёт обнуление, и всё, с чем до этого работала оперативка, испарится. И вряд ли найдётся много смельчаков, готовых рисковать своими данными.