Это самый простой способ передать файл с Андроида на Андроид. С компьютером тоже работает

Пару лет назад мы уже рассказывали о разных способах передачи файлов с телефона на телефон, предлагая в качестве средств отправки специальные приложения, облачные сервисы и даже Bluetooth. Но тогда несправедливо был обделен вниманием, пожалуй, самый удобный и быстрый вариант — Quick Share. Это встроенная функция, которая есть почти на каждом смартфоне, и она лучше всего справляется с задачей по передаче файлов с Андроида на Андроид.
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Что такое Быстрая отправка
Быстрая отправка или Quick Share — это встроенный компонент операционной системы Android, позволяющий обмениваться файлами с устройствами, расположенными поблизости. До недавнего времени разработка компании Google называлась Обмен с окружением или Nearby Share, но в начале 2024 года ее объединили с функцией для смартфонов Samsung, чье название Quick Share и было позаимствовано в итоге.
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При передаче файлов через Быструю отправку ваш телефон обнаруживает ближайшие устройства при помощи Bluetooth, а обмен данными осуществляется при помощи Wi-Fi. Это отличное средство для того, чтобы перекинуть фото с Андроида на Андроид или даже видео большого размера.
Как включить быструю отправку на Андроид
Чтобы у вас появилась возможность перекинуть файл с Андроида на Андроид, на принимающем устройстве нужно включить функцию обнаружения. Для этого понадобится:
- Открыть настройки смартфона или планшета на базе Android.
- Перейти в раздел «Быстрая отправка» через поисковую строку или вкладку «Подключения и общий доступ».
- Активировать переключатель.
Также вы можете выбрать нужный вариант обнаружения. Либо это будут смартфоны и планшеты, на которых используется тот же аккаунт Google, либо контакты с активной учетной записью, либо все устройства. Обратите внимание, что обнаружение не работает на заблокированном экране.
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Как передать файл с телефона на телефон
Теперь непосредственно о том, как перекинуть файл с телефона на телефон. Для этого нужно:
- Найти и выделить нужный файл долгим нажатием в Проводнике или Галерее.
- Нажать кнопку «Поделиться».
- Среди предложенных опций выбрать «Быстрая отправка».
- Нажать на устройство, куда нужно отправить файл.
- Подтвердить прием на втором смартфоне или планшете.
Быстрая отправка на Андроид полностью оправдывает свое название, так как выполняет передачу данных на максимально возможной скорости. В то же время процесс копирования почти никак не визуализируется, из-за чего сложно определить, сколько времени осталось до завершения процесса.
Как передать файл с телефона на компьютер
Кроме того, при помощи Быстрой отправки можно перекинуть файл с телефона на компьютер и наоборот. Но для этого на ПК необходимо установить приложение Quick Share.
После установки и запуска приложения понадобится войти в аккаунт Google. На этом процесс предварительной настройки заканчивается, но учтите, что Быстрая отправка на компьютере работает только внутри программы, то есть для полноценного обнаружения ПК ее нельзя закрывать.
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Отправить файл с телефона на компьютер получится тем же способом, который был описан ранее в инструкции для Android. Просто среди доступных устройств нужно выбрать ПК. А вот обратная передача файлов с компьютера на телефон работает немного иначе:
- Разблокируйте смартфон.
- Запустите Quick Share на ПК.
- Поместите файл в указанную область.
- Выберите устройство, которому нужно отправить данные.
- Подтвердите получение файла на принимающем смартфоне или планшете.
Быстрая отправка — это действительно очень удобный инструмент для тех, кто хочет перекинуть файлы. Но для полного копирования данных с Андроид на Андроид лучше использовать альтернативные варианты, описанные в другом нашем материале.