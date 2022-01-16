Фишки YouTube на Android, о которых вы могли не знать

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Артем Рахматуллин 0

Если раньше большая часть пользователей смотрела YouTube с компьютера, то сейчас большинство предпочитает мобильное приложение или браузер. Это не удивительно, ибо большая часть всех задач в последнее время перетекает на мобильные устройства. При этом многие пользователи испытывают некоторые проблемы с сервисом: то ссылка не копируется, то не получается запустить видео в режиме картинка-в-картинке. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы и облегчить просмотр любимых роликов.

Собрали для вас лучшие фишки YouTube на Android.

Задайте себе вопрос: когда я в последний раз смотрел ролик на YouTube с компьютера? Не знаю как у вас, но у меня YouTube на ПК запускается максимум раз в пол года. Даже если во время работы нужно посмотреть какой-то ролик, то для этих целей обычно используется планшет.

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Как включить повтор на Ютубе на телефоне

Знаю, что многие пользователи смотрят YouTube на повторе. Это особенно удобно, если вы слушаете музыку. Включили двухчасовую подборку праздничных песен и поставили на репит. При этом далеко не каждый знает, что на YouTube можно настроить Повтор с телефона.

Для этого:

  • Откройте любой видеоролик через приложение YouTube.
  • Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу.
  • В открывшемся меню выберите Повтор воспроизведения.

Повтор воспроизведения на YouTube.

Если собираетесь включить плейлист на повтор, здесь все еще проще:

  • Откройте плейлист через приложение YouTube.
  • Далее нажмите Play в правом углу.
  • После открытия первого видеоролика, внизу высветится панель инструментов.
  • Нажмите на значок повтора два раза (стрелочки по кругу).
  • Если хотите воспроизвести повторно не плейлист, а конкретное видео, нажмите на значок повтора дважды.

Темная тема в YouTube на Android

Обычно приложение YouTube подстраивается под тему смартфона автоматически. Это очень удобно, когда смотришь ролики в темноте. Темная тема не слепит глаза, поэтому не надо выкручивать вниз яркость на смартфоне.

Сделать темную тему в YouTube очень просто:

  • Нажмите на фото профиля в приложении.
  • Перейдите в Настройки, Общие.
  • Затем откройте раздел Оформление.
  • Программа предложит вам три варианта: темная/светлая тема и тема, выбранная на устройстве.

Темная тема в YouTube на Android.

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Как скрыть рекомендации на Ютубе

Часто бывает так, что один раз случайно кликнешь не на то видео в Ютубе и рекомендации изменяются до неузнаваемости. Еще чаще такое случается, когда даешь телефон в руки детям, а потом еще месяца два натыкаешься на ролики из канала Влада А4 или Барбоскиных.

Решение весьма простое. Нужно всего лишь убрать рекомендации в Ютубе:

  • Выберите видео, которое не подходит вам.
  • Нажмите на значок с тремя точками рядом с названием ролика.
  • Затем тапните на кнопку Не интересует.
  • Укажите причину и нажмите Готово.

Убираем видео из рекомендаций.

Есть способ радикальнее. В YouTube можно скрыть целый рекомендованный канал. Я думаю, что в ситуациях, которые были описаны выше он вам больше подойдет.

Чтобы скрыть рекомендованный канал на YouTube, вам необходимо:

  • Перейти в неинтересующий вас канал.
  • Нажать на значок с тремя точками рядом с названием.
  • Тапнуть на Не рекомендовать видео с этого канала.

Как удалить историю просмотра в Ютубе

Еще один важный лайфхак, который пригодится многим пользователям. Лично я уже давно отключил историю в YouTube. Зачем? Скорее из соображений большей конфиденциальности. Очень не хочется, чтобы кто-то знал, что я смотрю. А с учетом, что в свой аккаунт мы обычно заходим где не попадя, фишка будет очень полезной.

  • Переходим в приложение YouTube на Android.
  • Далее кликаем на значок профиля в правом верхнем углу.
  • Затем переходим в Настройки, История и конфиденциальность.
  • Находим пункт Очистить историю просмотра.

Чистим историю поиска в YouTube.

Здесь же есть тумблер, который позволят удалить историю поиска и не записывать историю просмотра в YouTube. Сам пользуюсь уже несколько лет, вам тоже очень рекомендую.

В приложении есть еще одна фишка — раздел Смотреть позже. Часто у пользователей в этом разделе находится куча всякого хлама. О том, как очистить Смотреть позже ранее рассказывал мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к прочтению.

Как экономить трафик при просмотре видео в YouTube

Отдельный респект разработчикам приложения YouTube за возможность экономии трафика. Хоть в нашей стране связь обходится весьма дешево, сэкономит лишних пару гигабайт точно не будет лишним.

Чтобы сэкономить трафик при просмотре видео в YouTube, следуйте инструкции:

  • Откройте приложение YouTube на смартфоне.
  • Далее нажмите на значок вашего профиля в левом верхнем углу.
  • Затем перейдите в Настройки, Общие.
  • Далее зайдите в Экономия трафика.
  • Включите интересующие вас варианты.

Включайте опцию Экономия трафика и не переживайте за количество доступных гигабайт.

Здесь все, что известно об Android 13 на данный момент.

Может быть у вас есть собственные лайфхаки с приложением YouTube? Обязательно дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.

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