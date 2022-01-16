Фишки YouTube на Android, о которых вы могли не знать

Если раньше большая часть пользователей смотрела YouTube с компьютера, то сейчас большинство предпочитает мобильное приложение или браузер. Это не удивительно, ибо большая часть всех задач в последнее время перетекает на мобильные устройства. При этом многие пользователи испытывают некоторые проблемы с сервисом: то ссылка не копируется, то не получается запустить видео в режиме картинка-в-картинке. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы и облегчить просмотр любимых роликов.
Задайте себе вопрос: когда я в последний раз смотрел ролик на YouTube с компьютера? Не знаю как у вас, но у меня YouTube на ПК запускается максимум раз в пол года. Даже если во время работы нужно посмотреть какой-то ролик, то для этих целей обычно используется планшет.
Как на Android заблокировать всю рекламу в ютубе.
Содержание
Как включить повтор на Ютубе на телефоне
Знаю, что многие пользователи смотрят YouTube на повторе. Это особенно удобно, если вы слушаете музыку. Включили двухчасовую подборку праздничных песен и поставили на репит. При этом далеко не каждый знает, что на YouTube можно настроить Повтор с телефона.
Для этого:
- Откройте любой видеоролик через приложение YouTube.
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу.
- В открывшемся меню выберите Повтор воспроизведения.
Если собираетесь включить плейлист на повтор, здесь все еще проще:
- Откройте плейлист через приложение YouTube.
- Далее нажмите Play в правом углу.
- После открытия первого видеоролика, внизу высветится панель инструментов.
- Нажмите на значок повтора два раза (стрелочки по кругу).
- Если хотите воспроизвести повторно не плейлист, а конкретное видео, нажмите на значок повтора дважды.
Темная тема в YouTube на Android
Обычно приложение YouTube подстраивается под тему смартфона автоматически. Это очень удобно, когда смотришь ролики в темноте. Темная тема не слепит глаза, поэтому не надо выкручивать вниз яркость на смартфоне.
Сделать темную тему в YouTube очень просто:
- Нажмите на фото профиля в приложении.
- Перейдите в Настройки, Общие.
- Затем откройте раздел Оформление.
- Программа предложит вам три варианта: темная/светлая тема и тема, выбранная на устройстве.
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Как скрыть рекомендации на Ютубе
Часто бывает так, что один раз случайно кликнешь не на то видео в Ютубе и рекомендации изменяются до неузнаваемости. Еще чаще такое случается, когда даешь телефон в руки детям, а потом еще месяца два натыкаешься на ролики из канала Влада А4 или Барбоскиных.
Решение весьма простое. Нужно всего лишь убрать рекомендации в Ютубе:
- Выберите видео, которое не подходит вам.
- Нажмите на значок с тремя точками рядом с названием ролика.
- Затем тапните на кнопку Не интересует.
- Укажите причину и нажмите Готово.
Есть способ радикальнее. В YouTube можно скрыть целый рекомендованный канал. Я думаю, что в ситуациях, которые были описаны выше он вам больше подойдет.
Чтобы скрыть рекомендованный канал на YouTube, вам необходимо:
- Перейти в неинтересующий вас канал.
- Нажать на значок с тремя точками рядом с названием.
- Тапнуть на Не рекомендовать видео с этого канала.
Как удалить историю просмотра в Ютубе
Еще один важный лайфхак, который пригодится многим пользователям. Лично я уже давно отключил историю в YouTube. Зачем? Скорее из соображений большей конфиденциальности. Очень не хочется, чтобы кто-то знал, что я смотрю. А с учетом, что в свой аккаунт мы обычно заходим где не попадя, фишка будет очень полезной.
- Переходим в приложение YouTube на Android.
- Далее кликаем на значок профиля в правом верхнем углу.
- Затем переходим в Настройки, История и конфиденциальность.
- Находим пункт Очистить историю просмотра.
Здесь же есть тумблер, который позволят удалить историю поиска и не записывать историю просмотра в YouTube. Сам пользуюсь уже несколько лет, вам тоже очень рекомендую.
В приложении есть еще одна фишка — раздел Смотреть позже. Часто у пользователей в этом разделе находится куча всякого хлама. О том, как очистить Смотреть позже ранее рассказывал мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к прочтению.
Как экономить трафик при просмотре видео в YouTube
Отдельный респект разработчикам приложения YouTube за возможность экономии трафика. Хоть в нашей стране связь обходится весьма дешево, сэкономит лишних пару гигабайт точно не будет лишним.
Чтобы сэкономить трафик при просмотре видео в YouTube, следуйте инструкции:
- Откройте приложение YouTube на смартфоне.
- Далее нажмите на значок вашего профиля в левом верхнем углу.
- Затем перейдите в Настройки, Общие.
- Далее зайдите в Экономия трафика.
- Включите интересующие вас варианты.
Здесь все, что известно об Android 13 на данный момент.
Может быть у вас есть собственные лайфхаки с приложением YouTube? Обязательно дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.