Фишки YouTube на Android, о которых вы могли не знать

Если раньше большая часть пользователей смотрела YouTube с компьютера, то сейчас большинство предпочитает мобильное приложение или браузер. Это не удивительно, ибо большая часть всех задач в последнее время перетекает на мобильные устройства. При этом многие пользователи испытывают некоторые проблемы с сервисом: то ссылка не копируется, то не получается запустить видео в режиме картинка-в-картинке. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы и облегчить просмотр любимых роликов.

Задайте себе вопрос: когда я в последний раз смотрел ролик на YouTube с компьютера? Не знаю как у вас, но у меня YouTube на ПК запускается максимум раз в пол года. Даже если во время работы нужно посмотреть какой-то ролик, то для этих целей обычно используется планшет.

Как на Android заблокировать всю рекламу в ютубе.

Как включить повтор на Ютубе на телефоне

Знаю, что многие пользователи смотрят YouTube на повторе. Это особенно удобно, если вы слушаете музыку. Включили двухчасовую подборку праздничных песен и поставили на репит. При этом далеко не каждый знает, что на YouTube можно настроить Повтор с телефона.

Для этого:

Откройте любой видеоролик через приложение YouTube.

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу.

В открывшемся меню выберите Повтор воспроизведения.

Если собираетесь включить плейлист на повтор, здесь все еще проще:

Откройте плейлист через приложение YouTube.

Далее нажмите Play в правом углу.

После открытия первого видеоролика, внизу высветится панель инструментов.

Нажмите на значок повтора два раза (стрелочки по кругу).

Если хотите воспроизвести повторно не плейлист, а конкретное видео, нажмите на значок повтора дважды.

Темная тема в YouTube на Android

Обычно приложение YouTube подстраивается под тему смартфона автоматически. Это очень удобно, когда смотришь ролики в темноте. Темная тема не слепит глаза, поэтому не надо выкручивать вниз яркость на смартфоне.

Сделать темную тему в YouTube очень просто:

Нажмите на фото профиля в приложении.

Перейдите в Настройки, Общие.

Затем откройте раздел Оформление.

Программа предложит вам три варианта: темная/светлая тема и тема, выбранная на устройстве.

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Как скрыть рекомендации на Ютубе

Часто бывает так, что один раз случайно кликнешь не на то видео в Ютубе и рекомендации изменяются до неузнаваемости. Еще чаще такое случается, когда даешь телефон в руки детям, а потом еще месяца два натыкаешься на ролики из канала Влада А4 или Барбоскиных.

Решение весьма простое. Нужно всего лишь убрать рекомендации в Ютубе:

Выберите видео, которое не подходит вам.

Нажмите на значок с тремя точками рядом с названием ролика.

Затем тапните на кнопку Не интересует.

Укажите причину и нажмите Готово.

Есть способ радикальнее. В YouTube можно скрыть целый рекомендованный канал. Я думаю, что в ситуациях, которые были описаны выше он вам больше подойдет.

Чтобы скрыть рекомендованный канал на YouTube, вам необходимо:

Перейти в неинтересующий вас канал.

Нажать на значок с тремя точками рядом с названием.

Тапнуть на Не рекомендовать видео с этого канала.

Как удалить историю просмотра в Ютубе

Еще один важный лайфхак, который пригодится многим пользователям. Лично я уже давно отключил историю в YouTube. Зачем? Скорее из соображений большей конфиденциальности. Очень не хочется, чтобы кто-то знал, что я смотрю. А с учетом, что в свой аккаунт мы обычно заходим где не попадя, фишка будет очень полезной.

Переходим в приложение YouTube на Android.

Далее кликаем на значок профиля в правом верхнем углу.

Затем переходим в Настройки, История и конфиденциальность.

Находим пункт Очистить историю просмотра.

Здесь же есть тумблер, который позволят удалить историю поиска и не записывать историю просмотра в YouTube. Сам пользуюсь уже несколько лет, вам тоже очень рекомендую.

В приложении есть еще одна фишка — раздел Смотреть позже. Часто у пользователей в этом разделе находится куча всякого хлама. О том, как очистить Смотреть позже ранее рассказывал мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к прочтению.

Как экономить трафик при просмотре видео в YouTube

Отдельный респект разработчикам приложения YouTube за возможность экономии трафика. Хоть в нашей стране связь обходится весьма дешево, сэкономит лишних пару гигабайт точно не будет лишним.

Чтобы сэкономить трафик при просмотре видео в YouTube, следуйте инструкции:

Откройте приложение YouTube на смартфоне.

Далее нажмите на значок вашего профиля в левом верхнем углу.

Затем перейдите в Настройки, Общие.

Далее зайдите в Экономия трафика.

Включите интересующие вас варианты.

Здесь все, что известно об Android 13 на данный момент.

Может быть у вас есть собственные лайфхаки с приложением YouTube? Обязательно дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.